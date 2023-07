Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 17.07.23 | Überblick

Euro hält sich nahe Höchststand seit Februar 2022

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich zu Wochenbeginn in der Nähe seines am Freitag markierten Höchststands seit Februar 2022 gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1230 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1221 Dollar festgesetzt.

In der vergangenen Woche hatte der Euro zum US-Dollar etwa drei Cent an Wert gewonnen. Ausschlaggebend sind rückläufige Zinserwartungen an die amerikanische Notenbank Federal Reserve wegen fallender Inflationsraten in den USA. Derzeit ist an den Märkten nur noch eine Zinsanhebung der Fed in diesem Jahr vollständig eingepreist. Der Dollar steht daher unter Druck.

Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt sich

PEKING: Chinas Wirtschaft wächst langsamer als erwartet. Wie das Statistikamt in Peking am Montag berichtete, stieg das chinesische Bruttoinlandsprodukt im zweiten Jahresquartal um 6,3 Prozent. Damit blieben die Daten leicht hinter den Prognosen der meisten Ökonomen zurück.

Die vergleichsweise hohe Zahl kommt vor allem durch die niedrige Ausgangslage im Vorjahreszeitraum zustande, als sich die Finanzmetropole Shanghai sowie weitere Landesteile Chinas in rigiden Corona-Lockdowns befanden. Vergleicht man das Wachstum in Q2 mit dem ersten Jahresquartal, dann ist das chinesische Bruttoinlandsprodukt lediglich um 0,8 Prozent gestiegen.

Nachdem das Land im Dezember seine strengen Corona-Beschränkungen aufhob, startete die chinesische Wirtschaft zunächst optimistisch in das neue Jahr. Seither jedoch hat sich die Erholung deutlich abgekühlt. Die exportgetriebene Volkswirtschaft leidet vor allem unter der schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie dem anhaltend niedrigen Binnenkonsum.