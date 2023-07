Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 03.07.23 | Überblick

Ölpreise starten stabil in die Woche

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum verändert. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 75,34 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 70,55 Dollar.

Am Ölmarkt verhindern seit einiger Zeit Konjunktursorgen einen nennenswerten Preisanstieg. In den USA und vielen anderen Ländern haben die Notenbanken ihre Zinsen zur Inflationsbekämpfung kräftig angehoben, was auch die Energienachfrage dämpft. In China verläuft die konjunkturelle Erholung nach der Abkehr von der strikten Corona-Politik bislang schwach.

Euro hält sich über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten.

Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0866 Dollar festgesetzt. Zu Wochenbeginn werden in vielen Ländern Daten zur Industriestimmung erwartet.

Industriemanager in China weniger optimistisch

PEKING: Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Industrieunternehmen ist wieder etwas weniger optimistisch. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins «Caixin» für das herstellende Gewerbe lag nach Angaben vom Montag im Juni zwar mit 50,5 Punkten noch im positiven Bereich, ging aber von 50,9 Punkten im Vormonat zurück. Unterhalb der Marke von 50 Punkten ist von einer Verringerung der industriellen Aktivitäten auszugehen, darüber von einer Ausweitung.

«Eine Reihe aktueller Wirtschaftsdaten deutet darauf hin, dass die Erholung Chinas noch keine feste Grundlage gefunden hat, während wichtige Probleme wie ein Mangel an heimischen Wachstumstreibern, schwache Nachfrage und trübe Aussichten bestehen», sagte «Caixin»-Ökonom Wang Zhe. Zuvor hatte sich bereits der offizielle Index des Statistikamts, der stärker die Stimmung in großen und staatlichen Unternehmen widerspiegelt, nur unwesentlich von 48,8 auf 49 Punkte verbessert. Er bleibt damit im negativen Bereich.