Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 23.05.23 | Überblick

McCarthy: Weiter keine Einigung im US-Schuldenstreit

WASHINGTON: Im US-Schuldenstreit gibt es weiter keinen Durchbruch. «Ich hatte das Gefühl, dass wir ein produktives Treffen hatten. Wir haben noch keine Einigung erzielt», sagte der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, nach einem Spitzentreffen im Weißen Haus mit US-Präsident Joe Biden am Montag (Ortszeit). Er denke aber, dass die Konversation gerade in Bereichen, in denen er mit Biden auseinanderliege, positiv gelaufen sei.

Nach Prognosen des Finanzministeriums droht ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung. Käme es wirklich dazu, würde dieser die Weltwirtschaft Experten zufolge durch eine globale Finanzkrise in schwere Turbulenzen stürzen. Beide Seiten hatten mehrmals betont, dass sie das katastrophale Szenario vermeiden wollen.

Bidens Regierung geht das Geld aus, weil in den Vereinigten Staaten das Parlament darüber entscheidet, wie viel sich der Staat leihen darf. Verhandlungen bis zur letzten Minute zur Erhöhung der Schuldenobergrenze sind nicht ungewöhnlich, aber dieses Mal werden sie besonders erbittert geführt. Die Republikaner im Kongress wollen Biden im Gegenzug zu Einsparungen etwa im sozialen Bereich drängen.

Hohe Inflation: Argentinien führt 2000-Pesos-Schein ein

BUENOS AIRES: Angesichts der hohen Inflation hat Argentinien erstmals seit fünfeinhalb Jahren wieder eine neue Banknote eingeführt. Die 2000-Pesos-Scheine werden seit Montag in Umlauf gebracht, wie die Zentralbank des südamerikanischen Landes mitteilte. Auf der nun größten Banknote sind die Mediziner Cecilia Grierson und Ramón Carrillo sowie die Fassade der Forschungsinstituts Malbrán zu sehen.

Bislang war der 1000-Pesos-Schein die größte Banknote in Argentinien. Sie wurde im November 2017 eingeführt. Da die Inflationsrate bei derzeit über 100 Prozent liegt, ist ihr Wert allerdings stark gesunken. Nach dem offiziellen Wechselkurs entsprechen 1000 Pesos etwa 3,95 Euro, auf dem Schwarzmarkt werden 1000 Pesos sogar für nur 1,90 Euro gehandelt.

Im Alltag stellt der niedrige Wert der Banknoten die Argentinier vor zahlreiche Probleme: Selbst für relativ kleine Anschaffungen sind große Stapel Bargeld nötig. Außerdem kommt die Zentralbank mit dem Drucken neuer Geldscheine kaum hinterher. Zuletzt vergab sie deshalb Druckaufträge nach Frankreich und Malta. Wirklich Abhilfe dürfte auch der 2000-Pesos-Schein nicht schaffen: Er ist offiziell 7,90 Euro oder 3,80 Euro auf dem Schwarzmarkt wert.

Die Inflationsrate in Argentinien ist eine der höchsten der Welt. Um das Haushaltsdefizit zu finanzieren, druckt die Zentralbank ständig frisches Geld. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas leidet unter einem aufgeblähten Staatsapparat, geringer Produktivität der Industrie und einer großen Schattenwirtschaft, die dem Staat viele Steuereinnahmen entzieht. Die Landeswährung Peso wertet gegenüber dem US-Dollar immer weiter ab, der Schuldenberg wächst ständig.

Bahn und EVG treffen sich zu dreitägigen Tarifgesprächen in Fulda

BERLIN/FULDA: Im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn geht es an diesem Dienstag (14.30 Uhr) in Fulda in die vorerst letzte geplante Verhandlungsrunde zwischen dem Konzern und der Gewerkschaft EVG. Bis einschließlich Donnerstag haben sich beide Seiten Zeit genommen, um im lange festgefahrenen Streit über mehr Geld für die rund 180.000 Beschäftigten eine Lösung zu finden. Sollte das nicht gelingen, drohen erneute Warnstreiks oder gar eine Urabstimmung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) über unbefristete Streiks.

Die EVG verhandelt bereits seit Ende Februar mit der Bahn und Dutzenden weiteren Eisenbahn-Unternehmen über höhere Tarife. Schon zwei Mal hat sie dabei mit bundesweiten Warnstreiks den Bahnverkehr in Deutschland zum Erliegen gebracht. Einen dritten sagte die Gewerkschaft zuletzt ab, weil sie sich unter Vermittlung des Arbeitsgerichts in Frankfurt mit der Bahn in einem der Knackpunkte per Vergleich geeinigt hatte.

Euro stabil über 1,08 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Montag stabil präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte die meiste Zeit über 1,08 Dollar und kostete zuletzt 1,0808 Dollar. Dies entsprach etwa dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0822 Dollar fest.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86846 britische Pfund, 149,64 japanische Yen und 0,9700 Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag mit 1974 Dollar gehandelt. Das waren etwa 4 Dollar weniger als am Freitag.

EU-Länder: Sofortüberweisungen in Euro bald in der ganzen Union

BRÜSSEL: Verbraucherinnen und Verbraucher sollen nach Willen der EU-Länder künftig unionsweit binnen Sekunden Geld in Euro überweisen können - ohne Mehrkosten. Den von ihnen angestrebten Regeln zufolge müssen etwa Banken, die Standardüberweisungen in Euro anbieten, auch Sofortüberweisungen in Euro anbieten, wie die Länder am Montag mitteilten. Sollten dafür Gebühren fällig werden, dürften sie nicht höher sein als die Gebühren, die für Standardüberweisungen erhoben werden.

Sofortüberweisungen ermöglichten es den Menschen, innerhalb von zehn Sekunden Geld zu überweisen - «auch außerhalb der Geschäftszeiten, und zwar nicht nur innerhalb des gleichen Landes, sondern auch in einen anderen EU-Mitgliedstaat», hieß es in der Mitteilung. Darüber hinaus verbesserten die neuen Regeln die strategische Autonomie des europäischen Wirtschafts- und Finanzsektors. Sie trügen dazu bei, eine übermäßige Abhängigkeit von Finanzinstituten und -infrastrukturen aus Drittländern zu verringern.

Die neuen Regeln sollen für die 27 EU-Staaten sowie für Norwegen, Island und Liechtenstein gelten. Dabei würden die neuen Regeln in den Ländern, die den Euro verwenden, schneller umgesetzt. Für Banken oder andere Zahlungsdienstleister außerhalb des Euroraums werde es demnach eine gestaffelte Umsetzungszeit geben. Bevor die neuen Vorschriften in Kraft treten können, müssen die EU-Staaten noch einen Kompromiss mit dem Europaparlament verhandeln.

Dax schwächelt

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat Verluste verzeichnet. Am Nachmittag sank der deutsche Leitindex um 0,37 Prozent auf 16.214,56 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor am 0,4 Prozent auf 27.529,61 Punkte.

Strengere Tierschutzvorgaben in Ställen und bei Haustieren geplant

BERLIN: Bundesagrarminister Cem Özdemir plant strengere Vorgaben für mehr Tierschutz in der Landwirtschaft und bei Haustieren. Ein Entwurf für eine Reform des Tierschutzgesetzes wird derzeit in der Regierung abgestimmt, wie eine Ministeriumssprecherin sagte.

Unternehmen bleiben bei Investitionen zurückhaltend

BERLIN: Die Lage für deutsche Unternehmen hat sich etwas entspannt - doch nicht zuletzt der Fachkräftemangel bereitet vielen Sorge. Die Energiepreise seien auf hohem Niveau zurückgegangen, und Lieferengpässe hätten sich an vielen Stellen aufgelöst oder zumindest verbessert, teilte die Deutsche Industrie- und Handelskammer mit.

Continental verkauft Werk in Russland

HANNOVER/KALUGA: Der Autozulieferer Continental ist beim geplanten Rückzug aus Russland einen Schritt weiter. Ein Werk in der Stadt Kaluga mit 1100 Beschäftigten wurde an das russische Unternehmen S8 Capital verkauft, wie der Konzern mitteilte.

Habeck hofft auf Einführung von Industriestrompreis bis Frühjahr 2024

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hofft auf die Einführung eines Industriestrompreises bis zum kommenden Frühjahr. Dann liefen die Strompreisbremsen aus. «Und meiner Ansicht nach ist spätestens dann der Moment, wo man einsteigen sollte, so ein Konzept umzusetzen.»

Kanzler dringt bei Heizungsgesetz auf Tempo

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz dringt bei dem umstrittenen Heizungsgesetz aufs Tempo. Sein Sprecher sagte, der Kanzler erwarte, «dass der Bundestag mit der nötigen Gründlichkeit, aber auch Schnelligkeit den Gesetzentwurf jetzt diskutiert». FDP-Politiker hatten eine Verschiebung gefordert.

Facebook-Konzern Meta soll 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen

DUBLIN: Wegen Datenschutzverstößen ist der Facebook-Konzern Meta von einer irischen Aufsichtsbehörde zu einer Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro verdonnert worden. Außerdem dürfen Facebook, Whatsapp und Instagram nach einer Übergangsphase keine Nutzerdaten mehr in die USA übertragen.

EU-Staaten wollen nachhaltigere und länger haltbare Produkte

BRÜSSEL: Verbraucher sollen nach dem Willen der EU-Staaten durch einen digitalen Produktpass sofort beim Kauf erkennen, wie nachhaltig ein Produkt ist. Mit dem Vorhaben sollen auch strengere Anforderungen an die Nachhaltigkeit gemacht werden, wie die Mitgliedstaaten mitteilen.

Ölpreise geben zum Wochenstart nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Woche moderat nachgegeben. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 74,97 US-Dollar. Das waren 61 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 59 Cent auf 70,96 Dollar.

An den Finanz- und Rohstoffmärkten steht nach wie vor der Schuldenstreit in den USA im Mittelpunkt. Der Disput um die Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze ist immer noch nicht gelöst. Am Montag wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, zu einem neuen Spitzengespräch treffen. Die Zeit drängt, denn Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung - mit voraussichtlich schwerwiegenden Folgen für die Weltwirtschaft.

Die Rohölmärkte stehen ohnehin seit einigen Wochen unter Druck. Für Belastung sorgen die mauen Konjunkturaussichten. Dies liegt zum einen an Rezessionsängsten in den USA, ausgelöst durch die starken Zinsanhebungen der US-Zentralbank zur Bekämpfung der hohen Inflation. Zum anderen fällt die Konjunkturerholung Chinas nach dem Ende der strengen Corona-Politik bisher eher enttäuschend aus.

