Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 08.05.23 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Deutsche Industrie produziert im März deutlich weniger

WIESBADEN/BERLIN: Die deutsche Industrie hat im März überraschend deutlich weniger produziert. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Rücksetzer gerechnet, diesen aber auf lediglich 1,5 Prozent veranschlagt. Weil die Produktion im Januar und Februar aber jeweils gestiegen war, ergibt sich für das gesamte erste Quartal ein klarer Zuwachs gegenüber dem Schlussviertel 2022.

Im März fiel die Entwicklung bis auf den Energiesektor schwach aus. Sowohl die Warenherstellung in der Industrie als auch die Aktivität im Baugewerbe gaben deutlich nach. Der Ausstoß des Energiesektors stieg hingegen leicht an. Innerhalb der Industrie wurden deutlich weniger Vorleistungs- und Investitionsgüter produziert. Die Konsumgüterproduktion lag leicht unter Stagnation.

«Nachdem sich die Produktion in der Industrie zu Jahresbeginn schwungvoll entwickelt hatte, ist es im März zu einem unerwartet deutlichen Rückgang gekommen», kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium. Im ersten Quartal habe sich jedoch ein Anstieg gegenüber dem Vorquartal ergeben. «Die Stimmung in den Unternehmen hat sich zuletzt weiter verbessert, was für eine konjunkturelle Erholung im weiteren Verlauf des Jahres 2023 spricht.»

Ölpreise legen zu Wochenbeginn leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind zu Beginn der neuen Woche leicht gestiegen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 75,71 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 44 Cent auf 71,78 Dollar.

Seit Jahresbeginn haben die Erdölpreise stark geschwankt, in den vergangenen Wochen sind sie zumeist gefallen. Für Pessimismus sorgen vor allem die vielerorts trüben Konjunkturaussichten. Eine erhebliche Belastung stellen die starken Zinsanhebungen der Notenbanken zur Eindämmung der hohen Inflation dar. Auch aus diesem Grund wird für die weltgrößte Volkswirtschaft USA in diesem Jahr mit einer Rezession gerechnet.

Euro startet mit leichten Gewinnen in die Woche

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1040 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,1014 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten unter anderem auf die deutsche Industrie. Am Morgen legt das Statistische Bundesamt neue Produktionszahlen vor. Am Freitag hatten Auftragsdaten für große Enttäuschung gesorgt. Die Industrie leidet seit einiger Zeit unter einer ganzen Reihe von Problemen, darunter die schwächelnde Nachfrage wegen der trüben Konjunkturaussichten.