Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.23 | Aktualisiert um: 16:05 | Überblick

Chinas Industrie verliert im April überraschend deutlich an Schwung

PEKING: Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im April überraschend stark abgekühlt. Dies geht aus dem offiziellen Einkaufsmanagerindex (PMI) hervor, den die Statistikbehörde am Sonntag veröffentlichte. Demnach sank der Wert für das herstellende Gewerbe im April auf 49,2 von 51,9 im Vormonat.

Damit fiel das Stimmungsbarometer nicht nur deutlich schwächer aus als von Ökonomen erwartet, sondern unterschritt auch erstmals seit Dezember den Schwellenwert von 50 Punkten. Werte über 50 zeigen Wachstum an, Werte darunter signalisieren eine Eintrübung der Stimmung.

Der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe, welcher unter anderem die Aktivität im Dienstleistungs- und Bausektor misst, fiel im April auf 56,4 von 58,2 im Vormonat. Damit liegt der Wert zwar weiterhin deutlich im Wachstumsbereich, doch schnitt ebenfalls schwächer ab als von Ökonomen prognostiziert.

Die abgekühlte Stimmung in der chinesischen Industrie wird von Experten vor allem mit der insgesamt schwachen globalen Nachfrage erklärt. Diese droht nun die Wirtschaftserholung des Landes nach Ende der drakonischen «Null Covid»-Maßnahmen auszubremsen. Im ersten Quartal des laufenden Kalenderjahres wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch unerwartet stark um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

US-Finanzkonzern JP Morgan Chase übernimmt First Republic Bank

SACRAMENTO: Die ins Straucheln geratene US-Bank First Republic wird vom Finanzkonzern JP Morgan Chase übernommen. Zunächst wird die US-Einlagensicherung FDIC Treuhänderin des Institutes, wie die kalifornische Finanzregulierungsbehörde DFPI am Montag mitteilte. JP Morgan übernimmt demnach im nächsten Schritt First Republic mit allen Einlagen und praktisch allen Vermögenswerten.

Aktien der First Republic Bank wurden am Freitag vorübergehend vom Handel ausgesetzt, nachdem sie um mehr als 50 Prozent auf ein Rekordtief eingebrochen waren. Das Geldhaus kämpft seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank and Signature Bank damit, dass viele Kunden ihr Geld abziehen. Hintergrund der Probleme waren plötzlich steigende Leitzinsen. Trotz einer Hilfsaktion der größten US-Geldhäuser in Abstimmung mit dem Finanzministerium und der Notenbank blieb die Lage prekär.