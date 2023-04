Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.04.23 | Aktualisiert um: 23:00 | Überblick

Mann schmuggelt Gold im Wert von 24.000 Euro als Kofferteile

NEU DELHI: Am Flughafen im indischen Hyderabad ist ein Mann festgenommen worden, der Gold im Wert von mehr als 2 Millionen Rupien (knapp 24.000 Euro) mittels eines umgebauten Koffers schmuggeln wollte. Der Reisende sei aus Dubai eingereist, berichtete die indische Nachrichtenagentur ANI am Montag unter Berufung auf Zollmitarbeitende. Das Gold in Form von 64 Schrauben und 16 Stangen am Koffer habe insgesamt 454 Gramm gewogen und sei beim Durchleuchten seines Gepäcks entdeckt worden.

In Indien werden immer wieder Goldschmuggler aufgegriffen - sie sind oft kreativ bei ihren Schmuggelmethoden. Gold hat in dem Land einen hohen Stellenwert - das meiste wird importiert. Um Zölle zu umgehen, wird immer wieder versucht, das Edelmetall illegal einzuführen.

Brasiliens Präsident Lula beginnt China-Reise

PEKING: Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva beginnt an diesem Dienstag eine Reise nach China, die er im vergangenen Monat wegen einer Lungenentzündung verschieben musste. Während des füntftägigen Besuchs steht auch eine Begegnung mit Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Programm. Beide Staaten gehören zur G20-Gruppe der großen Industrie- und Schwellenländer. Die Volksrepublik ist für Lateinamerikas größtes Land wichtigster Handelspartner und auch einer der wichtigsten Investoren.

Thema dürfte auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine werden. Lula hatte im Januar eine internationale Vermittlung durch einen «Friedensclub» vorgeschlagen, zu dem auch Brasilien und China gehören. Einen brasilianischen Vorschlag zum Verzicht auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim lehnte die Ukraine vergangene Woche strikt ab. Russlands Krieg gegen das Nachbarland dauert seit mehr als einem Jahr.

IWF legt neue Konjunkturprognose für die Weltwirtschaft vor

WASHINGTON: Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt am Dienstag (15.00 Uhr MEZ) eine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft in diesem und im kommenden Jahr vor. IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas wird die Ergebnisse der Schätzung in Washington vorstellen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, hatte bereits deutlich gemacht, dass die Wachstumsaussichten infolge des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation weltweit bei unter 3 Prozent liegen dürften. Auch für die kommenden fünf Jahre sagte sie ein «historisch schwaches» Wachstum von um die 3 Prozent voraus.

«Das macht uns keine großen Hoffnungen, dass die Sehnsüchte (...) besonders armer Menschen auf der ganzen Welt, und vor allem der armen Menschen in den armen Ländern, erfüllt werden», sagte Georgiewa zum Auftakt der Frühlingstagung von IWF und Weltbank am Montag. Die Wachstumsaussichten seien uneinheitlich. Dabei gehe es den Schwellenländern momentan besser, besonders für ärmere Länder sehe die Zukunft gegenwärtig aber nicht sehr rosig aus.

Bereits im Januar hatte der IWF für dieses Jahr ein globales Wachstum von nur 2,9 Prozent prognostiziert. Für kommendes Jahr lag die Schätzung bei 3,1 Prozent. Als ein Treiber der Weltwirtschaft wurde damals Chinas Abkehr von der Null-Covid-Strategie genannt. Für die Eurozone prognostizierte der IWF für 2023 ein Wachstum von 0,7 Prozent. In Deutschland sollte der Prognose zufolge das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 nur um 0,1 Prozent wachsen.