Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 03.04.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Verkauf des 49-Euro-Tickets hat begonnen

BERLIN: Das 49-Euro-Monatsabo für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr ist ab sofort erhältlich. Der Verkauf begann in der Nacht zu Montag auf den Online-Plattformen und Apps der regionalen Verkehrsunternehmen und -verbünde sowie bei der Deutschen Bahn. Sobald die Kundenzentren der Verkehrsunternehmen öffnen, kann das Abo auch dort abgeschlossen werden.

Das ab Mai nutzbare 49-Euro-Ticket gilt als Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das im vergangenen Sommer für drei Monate erhältlich war. Es soll den öffentlichen Regional- und Nahverkehr erschwinglicher machen und damit mehr Fahrgäste anziehen. Nach monatelangem Ringen hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Kosten für das Ticket je zur Hälfte zu tragen. Am vergangenen Freitag stimmte der Bundesrat dem Vorhaben zu und räumte damit die letzte politische Hürde aus dem Weg.

Der Fahrschein wird als Online-Ticket oder als Chipkarte ausgegeben und kann als Abo monatlich gekündigt werden. Der Monatspreis beträgt - wie der Name schon sagt - 49 Euro.

Ölpreise steigen stark nach angekündigter Förderkürzung der Opec+

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Montag mit einem starken Anstieg auf die angekündigte Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ reagiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 83,75 US-Dollar. Das waren 3,86 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls kräftig um 3,69 Dollar auf 79,36 Dollar.

In der vergangenen Nacht wurde für ein Fass Rohöl aus der Nordsee zeitweise 86,44 Dollar gezahlt. Das ist im Vergleich zum Freitagabend ein Aufschlag von mehr als acht Prozent. Der Grund: Die Öl-Allianz Opec+ will ihre Ölproduktion drosseln.

Von Mai an dürfte die Fördermenge der in der Opec+ organisierten Mitglieder des Ölkartells Opec und anderer wichtiger Ölstaaten wie Russland um rund eine Million Barrel pro Tag niedriger ausfallen. Saudi-Arabien führte den Ölverbund am Sonntag mit einer geplanten Förderkürzung von 500.000 Barrel pro Tag an. Andere Opec-Mitglieder wie Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Algerien folgten dem Beispiel, während Russland seine Produktionskürzung bis Ende 2023 fortsetzen will.

Eurokurs gibt weiter nach und fällt unter 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Montag gesunken und hat an die Kursverluste vom Freitag angeknüpft.

Am Morgen rutschte der Kurs unter 1,08 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,0792 Dollar gehandelt. Das ist etwa ein halber Cent weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0875 Dollar festgesetzt. Der US-Dollar profitiert aus Sicht von Marktbeobachtern unter anderem von steigenden Ölpreisen. Am Wochenende hatten Mitglieder des Ölverbunds Opec+ beschlossen, die Ölproduktion zu drosseln.

Stimmung in Chinas Industrie kühlt sich im März ab

PEKING: Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich einer Umfrage zufolge im März abgekühlt. Der am Montag vom chinesischen Wirtschaftsmagazin «Caixin» veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im Vergleich zum Vormonat von 51,6 auf 50 Punkte. Werte über 50 Punkten signalisieren eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter eine Eintrübung der Stimmung.

Die chinesische Wirtschaft wurde im vergangenen Jahr durch die strengen Corona-Regeln der Regierung stark belastet. In einer abrupten Kehrtwende gab die Führung Anfang Dezember ihre Null-Corona-Politik auf. In der Folge stieg der PMI im Januar und Februar deutlich an. Der Rückgang im März wurde als Zeichen dafür gewertet, dass sich Teile der Wirtschaft nur langsam erholen.