Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Euro legt zu - Turbulenzen im US-Bankensektor

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat zum Wochenbeginn zugelegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0737 US-Dollar und damit gut einen halben Cent mehr als vor dem Wochenende. Zugleich ist es der höchste Stand seit etwa einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,0586 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar stand gegenüber vielen Währungen unter Druck. Auslöser sind fallende Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed wegen der Turbulenzen im amerikanischen Bankensektor. Am Wochenende erklärten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde, dass Einlagen bei der ins Straucheln geratenen Bank SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die Fed legte ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.

An den Finanzmärkten beruhigte dies zunächst die Lage. Zugleich wurden jedoch die Erwartungen an den Kurs der US-Notenbank zurückgeschraubt. So rechnet die große US-Bank Goldman Sachs nicht mehr mit einer weiteren Zinsanhebung für die nächste Fed-Sitzung in gut einer Woche. Die rückläufigen Zinserwartungen belasteten den Dollar und sorgten bei anderen Währungen wie dem Euro für Auftrieb.

Chinas neuer Regierungschef plädiert für Kooperation mit USA

PEKING: Der neue chinesische Regierungschef Li Qiang hat für einen Ausbau der Zusammenarbeit zwischen China und den USA plädiert. Eine Abkoppelung diene niemandem, sagte Li Qiang am Montag auf einer Pressekonferenz nach Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. In Wirtschaft und Handel seien die beiden größten Volkswirtschaften eng miteinander verbunden, wovon beide profitiert hätten. «China und die USA können und müssen zusammenarbeiten.»

Er wiederholte indirekt den Vorwurf von Staats- und Parteichef Xi Jinping, dass die USA einen Aufstieg Chinas in der Welt durch Eindämmung und Isolation verhindern wollten: «Einkreisung und Unterdrückung ist im Interesse von niemandem», sagte Li Qiang. Anders als der Präsident und auch Außenminister Qin Gang im Laufe der Tagung schlug Li Qiang allerdings vergleichsweise versöhnliche Töne gegenüber den USA an.

Brasilien-Reise: FDP hat deutliche Erwartungen an Habeck

BERLIN/BELO HORIZONTE: Die FDP hat deutliche Erwartungen an den Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Brasilien. Fraktionsvize Lukas Köhler sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine baldige Ratifizierung des EU-Mercosur-Freihandelsabkommens würde die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Brasilien sowie weiteren wichtigen Ländern in Südamerika dauerhaft stärken. «In diesem Sinne erwartet die FDP-Fraktion, dass Wirtschaftsminister Habeck in Brasilien eindeutige Signale in Richtung einer raschen Ratifizierung des gemeinsamen Freihandelsabkommens an unsere südamerikanischen Partner sendet.»

Habeck ist zusammen mit Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) derzeit im Zuge eine mehrtägigen Reise im brasilianischen Belo Horizonte, am Montag findet fort eine deutsch-brasilianische Wirtschaftskonferenz statt. Die EU verhandelt seit langem mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur über ein Freihandelsabkommen.

Der Ampelkoalition sei sehr an einer Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien gelegen, so Köhler. «Der Regierungswechsel in Brasilien eröffnet hier neue Perspektiven, die es nun zu nutzen gilt.»

Das Abkommen lag auch auf Eis angesichts der Verweigerung des vorigen rechten Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, beim Klimaschutz. Nun wird darauf gesetzt, dass es mit Bolsonaros Nachfolger, Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, zu einem Abschluss kommt. Köhler sagte, eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit durch mehr Freihandel sei der Schlüssel für die westlichen Demokratien, um im Systemwettbewerb mit China und anderen autoritären Regimen zu bestehen.