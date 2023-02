Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 27.02.23 | Überblick

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Montag nachgegeben.

Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82,65 Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 49 Cent auf 75,83 Dollar.

Euro unter 1,06 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Montagmorgen weiter unter der Marke von 1,06 Dollar notiert.

Die Gemeinschaftswährung kostete 1,0540 Dollar und damit etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0570 Dollar festgesetzt. Zum Wochenstart dürften die Marktteilnehmer auf neue Stimmungsdaten aus der Eurozone sowie Geld- und Kreditdaten der EZB achten. In den USA geben die Aufträge für langlebige Güter einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen. Außerdem werden Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt erwartet.