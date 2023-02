Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.02.23 | Überblick

Euro fällt auf einmonatigen Tiefstand

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0670 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. In der Nacht auf Montag wurde mit 1,0656 Dollar der tiefste Stand seit gut einem Monat markiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0690 Dollar festgesetzt.

Der Wochenstart fällt zumindest mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig aus. Es werden so gut wie keine entscheidenden Konjunkturzahlen erwartet. Aus den Reihen der Notenbanken wollen sich allerdings einige hochrangige Vertreter zu Wort melden.