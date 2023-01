Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 09.01.23 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Ölpreise starten mit Aufschlägen in die Woche

SINGAPUR: Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn gestiegen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,64 US-Dollar. Das waren 1,07 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf 74,84 Dollar.

Der Rohölmarkt kann damit an seine Erholung vom Freitag anknüpfen. Unter dem Strich sind die Erdölpreise seit Jahresbeginn aber deutlich gefallen. Fachleute verweisen auf die rasche Aufhebung zahlreicher Corona-Beschränkungen in China und die damit einhergehenden steigenden Virusinfektionen. Das Wirtschaftswachstum der Volksrepublik dürfte dadurch belastet werden. China ist einer der größten Energieverbraucher der Welt.

Euro legt weiter zu

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Montag mit weiteren Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,05 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenanfang dürften Marktteilnehmer auf Produktionsdaten aus der deutschen Industrie achten. Auftragszahlen hatten am Freitag zwar deutlich enttäuscht. Da die Unternehmen jedoch über ein dickes Auftragspolster verfügen, wird mit einem leichten Produktionszuwachs gerechnet. Ein Auge dürften Anleger auch auf die Sentix-Konjunkturerwartungen werfen, da der Wirtschaftsindikator besonders früh im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird.