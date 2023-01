Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Eurokurs kaum verändert bei 1,07 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am ersten Handelstag des neuen Jahres kaum bewegt. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0698 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0666 Dollar festgesetzt.

Der Jahresauftakt verlief am Devisenmarkt mit vergleichsweise geringen Handelsumsätzen. Die Börsen in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien haben geschlossen. Auch an führenden Finanzmärkten in Asien findet kein Handel statt, an dem sich die Anleger am Devisenmarkt orientieren könnten.

Am Vormittag könnten aber Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben im Dezember. Der Stimmungsindikator wird an den Finanzmärkten stark beachtet.

Klitschko berichtet von Schäden in Kiew nach Drohnenangriff

KIEW: Russland hat in der fünften Nacht in Folge die Ukraine mit Kampfdrohnen angegriffen. In der Hauptstadt Kiew teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Montagmorgen mit, dass Energie-Infrastruktur bei den Angriffen beschädigt worden sei. Es gebe Stromausfälle in der Stadt, die sich auch auf die Wärmeversorgung auswirkten, sagte er. Die Wasserversorgung laufe aber normal. Klitschko teilte auch mit, dass nach einer Explosion in einem Stadtviertel ein 19-Jähriger verletzt im Krankenhaus behandelt werden musste. Dort war ein Haus bei einem russischen Angriff getroffen worden.

In der Nacht zum Montag gab es erneut in vielen Teilen der Ukraine Luftalarm. Seit Tagen greift Russland verstärkt nachts mit Kamikaze-Kampfdrohnen vom iranischen Typ Schahed-136 an. Russische Militärblogger berichteten, dass neben Kiew die Regionen Poltawa, Charkiw, Donezk, Dnipropetrowsk, Mykolajiw und Cherson betroffen waren. Die massiven Angriffen mit Kampfdrohnen hatten am Donnerstag begonnen.

Auch Russland meldet immer wieder Drohnenangriffe von ukrainischer Seite. Im grenznahen russischen Gebiet Brjansk wurde nach Angaben von Gouverneur Alexander Bogomas am Montag Energie-Infrastruktur getroffen. In einem Ort sei dadurch der Strom ausgefallen. Es habe keine Verletzten gegeben, sagte Bogomas.