Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 12.12.22 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Ölpreise starten mit leichten Aufschlägen in die Woche

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,54 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 71,62 Dollar.

Die Erdölpreise haben in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben. Hintergrund sind vor allem die trüben Aussichten für die globale Konjunktur, was vorrangig an den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs liegt. Für etwas Optimismus hat zuletzt zwar China gesorgt, indem die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik abweicht. Allerdings mehren sich am Markt Stimmen, die vor größeren Infektionswellen und entsprechend negativen Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft warnen.

Euro hält sich über 1,05 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0515 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0559 Dollar festgesetzt.

Während zum Wochenstart nur wenige entscheidende Ereignisse absehbar sind, zieht die Aktivität im Laufe der Woche an. Mehrere große Notenbanken halten ihre Zinssitzungen ab, darunter die US-Notenbank Fed und die EZB. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas vorsichtiger fortsetzen und ihre Leitzinsen moderater als zuletzt anheben.