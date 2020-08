Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 17/08/2020 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

Chinesische Notenbank gibt Banken Geldspritze

PEKING: Die chinesische Notenbank hat die Banken der Volksrepublik am Montag mit reichlich frischem Geld versorgt. Wie die People's Bank of China in Peking mitteilte, erhalten die Banken Liquidität im Volumen von 700 Milliarden Yuan (etwa 85 Mrd Euro). Das Geld wird über die mittelfristige Kreditlinie, eines der Hauptinstrumente der Zentralbank, für ein Jahr ausgereicht. Der Zinssatz beträgt 2,95 Prozent.

Die Geldspritze war bereits am Freitag angekündigt worden und soll unter anderem die Kreditvergabe an die Wirtschaft am Laufen halten. Dabei setzt die Zentralbank ihren moderaten Kurs fort: Zwar hat sie ihre Geldpolitik in der Corona-Krise mehrfach gelockert. Starke Zinssenkungen hat sie bisher aber nicht vorgenommen. Fachleute sehen darin einen Beleg, dass die Notenbanker einer zu stark steigenden Verschuldung vorbeugen wollen.

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat sich zum Start in die neue Woche kaum bewegt.

Er pendelte am Montag in den ersten Minuten zwischen Gewinnen und Verlusten und fiel zuletzt um 0,09 Prozent auf 12.889,90 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank zugleich um 0,13 Prozent auf 27.277,23 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, fiel um 0,40 Prozent auf 3291,80 Zähler.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Starke Impulse gab es zunächst allerdings nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,14 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 42,40 Dollar.

In dieser Woche richtet sich die Aufmerksamkeit der Ölinvestoren auf ein Treffen des Erdölkartells Opec. Am Mittwoch kommen Fachleute der Organisation in einem wichtigen Gremium zusammen, um die Einhaltung von Produktionsabsprachen zu überprüfen.

In der Corona-Krise hat die Opec ihre Förderung zusammen mit anderen großen Rohölnationen wegen des krisenbedingten Nachfrageeinbruchs stark eingeschränkt. Anfang August wurde ein Teil dieser Beschränkungen in der Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung aufgehoben. Bisher hat der Ölmarkt diese Lockerung gut verkraftet.

Japans Wirtschaft bricht weiter massiv ein - Aber Aufschwung erwartet

TOKIO: Japans Wirtschaft ist im Zuge der Corona-Krise weiter massiv eingebrochen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt sank im zweiten Quartal dieses Jahres, auf das Jahr hochgerechnet, um real 27,8 Prozent, wie die Regierung in Tokio am Montag auf vorläufiger Basis bekanntgab. Japan war bereits im Vorquartal mit einem Minus von 2,2 Prozent in eine Rezession gerutscht. Ökonomen hatten erwartet, dass der Einbruch diesmal noch viel heftiger ausfallen würde. Im laufenden Quartal rechnen sie jedoch wieder mit einem deutlichen Aufschwung. Doch dürfte es laut Experten noch lange dauern, bis sich das Land vollständig von den Auswirkungen der globalen Pandemie erholen wird.