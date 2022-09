Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 12.09.22 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Britische Wirtschaft im Juli wieder gewachsen

LONDON: Die britische Wirtschaft ist im Juli nach einem deutlichen Rückschlag im Vormonat wieder gewachsen. Gegenüber Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Montag in London mitteilte. Im Juni war das BIP auf Monatssicht um 0,6 Prozent geschrumpft. In den drei Monaten bis Juli stagnierte die britische Wirtschaft.

Getragen wurde das Wachstum im Juli vor allem durch den Dienstleistungssektor, der um 0,4 Prozent zum Vormonat wuchs. Die Industrie schränkte ihre Produktion hingegen um 0,3 Prozent ein und belastete damit das Gesamtwachstum. Am Bau fiel die Aktivität ebenfalls schwächer aus.

Die britische Wirtschaft hatte sich im vergangenen Jahr nach dem Corona-Einbruch erholt. Für das laufende Jahr rechnen Ökonomen allerdings angesichts der stark steigenden Inflation mit einer längeren Rezession im Vereinigten Königreich.

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Montag mehr als einen Dollar gekostet.

Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,0085 Dollar und damit über der Parität zur US-Währung. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0049 Dollar festgesetzt.

Frankreich droht zu Weihnachten Engpass bei Gänsestopfleber

PARIS: Die Gänsestopfleber ist in Frankreich eine überaus beliebte Weihnachtsdelikatesse, in diesem Jahr aber zeichnet sich ein Engpass ab. Weil die Bestände an Gänsen und Enten wegen der Vogelgrippe geschrumpft sind und der Ukraine-Krieg die Kosten für die Mast der Vögel in die Höhe getrieben hat, werde mit einem um 30 bis 40 Prozent geringeren Angebot gerechnet, berichtete die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf den Gänseleberverband. Außerdem müssten Konsumenten mit deutlich höheren Preisen rechnen.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 seien die Erzeugerkosten für eine Stopflebergans um 28 Prozent in die Höhe geschnellt. Verantwortlich dafür seien hauptsächlich höhere Kosten für das verfütterte Getreide sowie für Energie, auch aber Transport und Verpackung kosten mehr als vorher. Schon im Frühjahr hatte der Gänseleberverband vor Produktionsrückgängen gewarnt. Wegen der in verschiedenen Landesteilen ausgebrochenen Vogelgrippe war dort die Zucht der Gänse und Enten, die später für die Stopfleber gemästet werden, zum Erliegen gekommen.

Traditionell gehört die Stopfleber in Frankreich zwar bei den meisten Essen zu Weihnachten und dem Jahreswechsel dazu. Für die Delikatesse werden Enten und Gänse allerdings mit einer Methode gemästet, die als grausam in Verruf gerät. Mit einem Metallrohr nämlich wird den Vögeln das Futter direkt in den Hals gepumpt. Dagegen gibt es auch in Frankreich mehr und mehr Protest.

Besorgt hat der Erzeugerverband das Konsumverhalten im Blick. Rund 40 Prozent der Haushalte kaufen demnach aber weiterhin Stopfleber. 2021 wurden in Frankreich nach Verbandsangaben 11.674 Tonnen Stopfleber erzeugt nach 14.593 Tonnen in 2020 und 16.764 Tonnen im Jahr davor.

Grünen-Chef: Brauchen auch die Union für die Bewältigung der Krise

BERLIN: Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat die Union aufgefordert, bei der Bewältigung der Energiekrise mit der Koalition zu kooperieren, statt sie zu attackieren. «Ich erwarte von der demokratischen Opposition, allen voran von der Unionsspitze, dass sie an den Tisch der Vernunft zurückkehrt», sagte er der «Augsburger Allgemeinen» (Montag). «Wenn wir bestmöglich durch den Winter kommen wollen, kommt es dafür auf uns alle an. Auch auf (die Chefs von CDU und CSU) Friedrich Merz und Markus Söder.»

Er erklärte: «In der Ampel sind wir gerade dabei, in wenigen Monaten mit 16 Jahren energiepolitischem Versagen aufzuräumen. Und die Menschen sehen das. Wenn nun einige versuchen, das politisch gegen uns zu wenden und daraus Honig zu saugen, werden wir uns davon nicht irritieren lassen.» Mit der Zahl 16 spielte er offensichtlich auf die Regierungszeit der Union unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an, allerdings haben die heutigen Koalitionsparteien SPD und FDP die gesamte Zeit abwechselnd mitregiert.

Nouripour konterte erneut die koalitionsinterne Kritik am grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck, dem etwa SPD-Chef Lars Klingbeil vorgeworfen hatte, schön reden zu können, aber bei der Ausgestaltung der Gas-Umlage handwerkliche Fehler gemacht zu haben. «Robert Habeck ist sehr beliebt. Und in Niedersachsen stehen Landtagswahlen vor der Tür. Da kann der ein oder andere Mitbewerber schon mal nervös werden. Dass aber manche unserer Partner, die etwa die Gas-Umlage mitbeschlossen haben, anscheinend nicht gelesen haben, wofür sie die Hand heben, mutet nicht besonders professionell an.»