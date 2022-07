Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.22 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Netzagentur: Gasspeicher wieder auf «ordentlichem Einspeicherpfad»

BONN: Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sich mit dem aktuellen Fülltempo der Gasspeicher weitgehend zufrieden gezeigt. Die deutschen Speicher befänden sich «endlich wieder auf einem ordentlichen Einspeicherpfad», schrieb Müller am Montagmorgen auf Twitter. Der Füllstand (Stand 23. Juli) liege bei 65,91 Prozent. «Jetzt gilt es, die 75% Quote zum 1.9. zu schaffen.» Auch der angeschlagene Gasimporteur Uniper habe die Ausspeicherung, also die Entnahme von Gas, beendet.

Während des vorübergehenden Stopps russischer Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 aufgrund von Wartungsarbeiten wurde in Deutschland zwar Gas eingespeichert, aber auf sehr niedrigem Niveau. Uniper hatte sogar damit begonnen, Gas aus Speichern zu entnehmen. Um einen Mangel im Winter zu vermeiden, will Deutschland die Speicher so schnell wie möglich zu füllen. Bis zum 1. November sollen sie zu 95 Prozent gefüllt sein.

Euro vor Ifo-Geschäftsklima bei 1,02 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat zu Beginn der Woche an der Marke von 1,02 Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0197 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0190 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart dürften Anleger vor allem auf Wirtschaftsdaten aus Deutschland blicken. Das Ifo-Institut veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über Stand und voraussichtliche Entwicklung der Konjunktur. Angesichts von Energieknappheit und Rezessionssorgen wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet.