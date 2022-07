Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 18.07.22 | Überblick

Euro startet mit leichten Gewinnen in die Woche

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0090 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0059 Dollar festgesetzt.

Der Start in die Woche dürfte eher ruhig ausfallen. Es werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die für Impulse an den Märkten sorgen könnten. Aus den Reihen der großen Notenbank äußern sich ebenfalls nur wenige Vertreter.

Hauptereignis der Woche ist die Zinssitzung der EZB am Donnerstag. Die Währungshüter dürften die erste Zinsanhebung in der Eurozone seit etwa elf Jahren beschließen und sich so gegen die hohe Inflation stemmen. Erwartet werden auch Neuigkeiten zu einem neuen Instrument, mit dem auseinanderdriftende Kapitalmarktzinsen im Währungsraum bekämpft werden sollen.