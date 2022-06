Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.22 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Ölpreise bewegen sich zum Wochenstart kaum

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich zu Beginn der Woche zunächst kaum bewegt. Starke Impulse blieben am Montagmorgen zunächst aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 113,07 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 109,42 Dollar.

Die Erdölpreise befinden sich wegen des Ukraine-Kriegs seit Wochen auf hohem Niveau. Zuletzt sind sie aber in der Tendenz gefallen. Hauptgrund sind Konjunkturängste, ausgelöst durch weltweit steigende Zinsen. Der Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation bringt Rezessionssorgen mit sich. Sollte sich die Weltwirtschaft tatsächlich stark abkühlen, dürfte auch der Verbrauch an Rohöl, Benzin und Diesel deutlich zurückgehen. Derartige Szenarien lasten auf den Ölpreisen.

Unionsfraktionsvize Spahn: Habecks Gas-Pläne zu spät und unzureichend

BERLIN: Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Einsparung des Gasverbrauchs als zu spät und unzureichend kritisiert. «Es ist richtig, dass Robert Habeck diesen Schritt geht, über seinen Schatten springt. Nur - er geht ihn zu spät», sagte der CDU-Politiker am Montag im ARD-Morgenmagazin. Die Bundesregierung sei offenkundig nicht gut vorbereitet. «Hätten wir im März schon begonnen, mehr Kohlekraftwerke, weniger Gaskraftwerke laufen zu lassen, dann wären die Speicher jetzt vielleicht schon zehn Prozent voller.»

Habeck geht aus Sicht von Spahn zudem nur den halben Weg, da er Kernkraftwerke nicht länger laufen lasse. Er verstehe nicht, dass der grüne Klimaminister lieber Kohlekraftwerke länger und mehr laufen lasse als CO2-neutrale Kernkraftwerke, sagte Spahn. Mit Blick auf Widerstand auch von Betreibern der Kernkraftwerke angesichts hoher Hürden sagte der Fraktionsvize im Bundestag, Energieversorger hätten daran keine Freude, weil es zusätzlichen Aufwand bedeute. «Aber wir sind in einer echten Notlage», sagte Spahn. Bevor Bürger zum Frieren aufgefordert würden, sollte die Politik alle anderen Alternativen prüfen. «Dazu gehört eben auch das Längerlaufen von Kernkraftwerken», sagte Spahn. Es gehe nicht darum, den Ausstieg in Frage zu stellen.

Habeck will zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um Gas einzusparen und die Vorsorge zu erhöhen. Er bezeichnete die Situation als ernst. Um gegenzusteuern, soll der Einsatz von Gas für die Stromerzeugung und Industrie gesenkt werden, und es sollen mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Sie sollen die Stromerzeugung durch mit Erdgas befeuerten Kraftwerken soweit wie möglich ersetzen, um Erdgas einzusparen. Die Befüllung der Gasspeicher soll vorangetrieben werden, um für den Winter gewappnet zu sein.

Euro startet mit Gewinnen in die Woche

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Er profitierte von dem schwächeren US-Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0525 Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,0486 Dollar festgelegt.

Der Ausgang der französischen Parlamentswahl vom Wochenende spielte am Devisenmarkt zunächst keine große Rolle. Erstmals seit Jahrzehnten muss ein französischer Präsident ohne absolute Parlamentsmehrheit regieren. Das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron ist angesichts herber Mandatsverluste auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Der linke und rechte Rand ging gestärkt aus der Wahl hervor.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Plan, die für Kursbewegung sorgen könnten. In den USA herrscht wegen eines Feiertags überwiegend Ruhe. Normalerweise macht sich dies in einem trägeren Handel an den Finanzmärkten bemerkbar.

Kreditversicherer: Schuldeneintreiben in vielen Ländern schwierig

FRANKFURT/HAMBURG: In vielen Staaten laufen Unternehmen säumigen Schuldnern einer Studie zufolge vergleichsweise lange hinterher. Deutschland gehöre dagegen zu den positiven Bespielen dank wirksamer juristischer Mechanismen und guter Zahlungsmoral, stellte der Kreditversicherer Allianz Trade in seinem am Montag veröffentlichten «Inkasso-Ranking» fest.

Für die Rangliste analysierte Allianz Trade den Angaben zufolge mehr als 40 Indikatoren rund um lokale Zahlungspraktiken, Gerichts- und Insolvenzverfahren. Die elf Länder mit den niedrigsten Komplexitätswerten sind demnach allesamt in Europa zu finden, auf Platz zwölf folgt Neuseeland als erstes nicht-europäisches Land.

Die besten Chancen, offene Forderungen einzutreiben, haben Unternehmen der Auswertung zufolge bei Geschäftspartnern in Schweden, Deutschland, Finnland und den Niederlanden. Am schlechtesten sind die Aussichten demnach in Saudi-Arabien, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten. China belegt in der Rangliste den viertletzten Platz.

«In einigen Ländern kann es Monate oder Jahre dauern, bis die Unternehmen ihr Geld bekommen - wenn überhaupt. Vor allem im Mittleren Osten, Asien und Afrika kann es kompliziert werden», fasste der Vorstandsvorsitzende von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Milo Bogaerts, zusammen. Oft sei es nicht mit Mahnschreiben getan, sondern es gebe ein aufwendiges Verfahren.

DIHK: G7-Treffen zum Ausgangspunkt für Klimaclub machen

BERLIN: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat vom bevorstehenden G7-Treffen Weichenstellungen für eine stärkere internationale Zusammenarbeit beim Klimaschutz gefordert. «Eine klimapolitische Zusammenarbeit in einem Klimaclub könnte dazu beitragen, dass die Klimakosten für Unternehmen zwischen den beteiligten Wirtschaftsräumen weitgehend angeglichen werden», sagte DIHK-Präsident Peter Adrian der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gruppe der G7-Staaten könne der Ausgangspunkt für ein Bündnis von Ländern sein, die vergleichbare Anstrengungen im Klimaschutz unternehmen. «Das gemeinsame Ziel sollte es sein, einen ambitionierten Klimaclub zu einem Kernelement einer erfolgreichen globalen Klimapolitik zu machen.»

Vom 26. bis 28. Juni kommen in Schloss Elmau in Bayern die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industriestaaten zusammen (G7). Am Montag ist in Berlin ein Treffen führender Wirtschafts- und Industrieverbände der G7-Staaten, auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

«Wir brauchen beim Klimaschutz internationale Allianzen», so Adrian. «Sonst können wir hier keine nachhaltigen Fortschritte erzielen. Verlagerungen von Produktionsstandorten zu Lasten sowohl des Klimaschutzes als auch der europäischen Wirtschaft könnten die Folge sein.» Adrian sagte weiter: «Isolierte europäische oder gar nationale Regelungen bergen für die vielen weltweit tätigen deutschen Unternehmen die Gefahr von Wettbewerbsnachteilen.»