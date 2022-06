Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Habeck sieht Chancen für deutsche Firmen bei Nahost-Energieprojekt

JERUSALEM: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht beim Ausbau der Energie-Zusammenarbeit Israels mit arabischen Nachbarstaaten Chancen auch für deutschen Firmen. Man habe darüber gesprochen, wie dieser Prozess sich entwickle und darüber, ob es für europäische oder deutsche Firmen die Möglichkeit gebe einzusteigen, sagte der Grünen-Politiker am Montag nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett in Jerusalem. «Die gibt es scheinbar.» Das Projekt sei noch nicht so weit gediehen, dass bereits alle Aufträge vergeben wären, betonte Habeck.

Israel, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hatten im November ein gemeinsames Energieprojekt vereinbart. Israel soll Jordanien demnach mit entsalztem Wasser versorgen und im Gegenzug Solarstrom erhalten. Zu diesem Zweck soll ein Solarkraftwerk in der jordanischen Wüste gebaut werden, das mit Geld aus den VAE finanziert wird. Laut der Vereinbarung sollen die jordanischen Solaranlagen eine Kapazität von 600 Megawatt Strom erzeugen und Israel Jordanien dafür mit 200 Millionen Kubikmetern Wasser versorgen. Jordanien gehört zu den wasserärmsten Ländern der Welt. Israel will nach eigenen Angaben bis zum Jahre 2030 rund 30 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen.

Der Vizekanzler besucht bis Donnerstag Israel, die palästinensischen Gebiete und Jordanien. Bei der Reise soll es um Energie- und Klimaschutz sowie aktuelle Fragen der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gehen.

Thyssenkrupp-Partner Industrie De Nora strebt an die Börse

MAILAND: Der italienische Wasserstoff-Spezialist und Thyssenkrupp-Partner Industrie De Nora treibt seinen geplanten Börsengang voran. Der Hersteller von Elektroden und Komponenten für Wasserstoff-Technologien strebt für Ende Juni eine Erstnotiz an der Börse Euronext in Mailand an, wie das Unternehmen am Montag in Mailand mitteilte. Hintergrund ist auch das wachsende Interesse der Industrie an sogenanntem grünem Wasserstoff im Zuge der Energiewende.

Die bisherigen Aktionäre, die Familie De Nora und der italienische Gasnetzbetreiber Snam, wollen den Angaben zufolge auch einen Anteil an die Börse bringen. Über die Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs will sich Industrie De Nora frisches Geld beschaffen. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung werde zur Umsetzung der «strategischen Ziele» genutzt, etwa zur Finanzierung des künftigen Wachstums oder möglicher Übernahmen, hieß es. «Wir sehen die Börsennotierung als einen wichtigen Schritt zur Ausschöpfung des enormen Potenzials des grünen Wasserstoffmarktes, der zunehmend weltweit an Stärke gewinnt», sagte Vorstandschef Paolo Dellachà.

Bei der Energiewende auch in Deutschland wird klimaneutral erzeugtem Wasserstoff eine wichtige Funktion zugeschrieben. «Grüner» Wasserstoff gilt als essenziell, um die Klimaziele zu erreichen. Mit Strom aus erneuerbaren Quellen wird per Elektrolyse der Wasserstoff hergestellt, mit dem etwa der Energiebedarf der Stahlindustrie gedeckt werden soll. Derzeit ist der aus Ökostrom hergestellte Energieträger noch knapp und vergleichsweise teuer.

Industrie De Nora fungiert als Holding der Unternehmensgruppe De Nora. Die Gruppe machte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 616 Millionen Euro und erwirtschaftete ein Ergebnis von 127 Millionen Euro. Das Unternehmen mit knapp 1700 Mitarbeitern ist zu 34 Prozent an Thyssenkrupp Nucera beteiligt, einem Tochterunternehmen Thyssenkrupps. Kontrolliert wird De Nora zu 64 Prozent von der gleichnamigen Familie. Außerdem hält der italienische Gasnetzbetreiber Snam 36 Prozent an dem Unternehmen.

Medienbericht: Moskau stimmt Getreidelieferungen aus Odessa zu

MOSKAU: Die russische Führung hat einem Medienbericht zufolge mit Kiew und Ankara ein Schema zur Freigabe von Getreidelieferungen aus dem bisher blockierten Schwarzmeerhafen Odessa abgestimmt. «In den Hoheitsgewässern des Nachbarlands übernehmen türkische Militärs die Minenräumung und sie werden auch die Schiffe bis in neutrale Gewässer begleiten», beschrieb die kremlnahe Tageszeitung «Iswestija» am Montag unter Berufung auf Regierungskreise den geplanten Ablauf. Später würden russische Kriegsschiffe die Getreidefrachter bis zum Bosporus eskortieren.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu massiven Turbulenzen auf den Weltmärkten geführt und die Preise für Lebensmittel in die Höhe getrieben. Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure weltweit. Die russische Blockade ukrainischer Häfen hatte deshalb speziell in den armen Ländern Afrikas zu Befürchtungen vor einer Hungersnot geführt.

Zuletzt empfing Kremlchef Wladimir Putin deswegen den Präsidenten der Afrikanischen Union (AU) und Senegals, Macky Sall. Während Putin eine Schuld Russlands an der Lebensmittelkrise abstritt, zeigte er sich bereit, die Getreidelieferungen zu ermöglichen.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow wird am Mittwoch in Ankara zu Gesprächen erwartet. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte im Vorfeld bereits bestätigt, dass das Thema Getreidelieferungen aus der Ukraine dabei thematisiert werde. Laut dem Zeitungsbericht soll das Schema dort im Detail abgestimmt und dann offiziell abgesegnet werden. Bisher wurde demnach nur für Odessa eine solche Freigabe vereinbart.

Euro stabil - Warten auf Zinssignale der EZB

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist träge in die Woche gestartet. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0724 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0730 Dollar festgesetzt. Größere Impulse erwarten Experten im Wochenverlauf dann von der Europäischen Zentralbank.

Die EZB dürfte am Donnerstag die Einstellung ihrer Nettoanleihekäufe verkünden. Sie wird dann wohl auf ihrem darauffolgenden Treffen am 21. Juli eine erste Erhöhung der Leitzinsen vornehmen. Spannend wird sein, welche Hinweise sie auf das künftige Vorgehen gibt. «Sie dürfte dabei andeuten, dass bei den nächsten Sitzungen mit Zinsschritten von jeweils 0,25 Prozentpunkten zu rechnen ist, die Entscheidungen im Zeitablauf aber in zunehmender Weise datenabhängig werden», erwarten die Experten der Dekabank.

Ebenfalls vor dem Hintergrund der hohen Teuerungsraten richten die Investoren ihre Aufmerksamkeit dann am Ende der Woche noch auf Inflationsdaten aus den USA. Diese dürften mitentscheidend sein für das Tempo der weiteren geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed.

Ölpreise legen leicht zu - Exporte Saudi-Arabiens und Irans im Blick

SINGAPUR: Die Hoffnung auf mehr iranisches Rohöl für den Weltmarkt hat den Anstieg der Ölpreise am Montag ein wenig gedämpft. Sie waren zu Wochenbeginn zunächst stärker gestiegen, nachdem Saudi-Arabien die Preise für Exporte nach Asien überraschend deutlich angehoben hatte. Dann aber habe ein Bericht die Runde gemacht, wonach die vor den Wahlen im November unter Druck stehende US-Regierung dem Iran erlauben könnte, mehr Öl zu exportieren, erklärte Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Rohölpreise gaben daraufhin einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder ab.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete mit 120,57 US-Dollar zuletzt 80 Cent mehr als am Freitag, nachdem es zwischenzeitlich fast bis auf 122 Dollar nach oben gegangen war. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 84 Cent auf 119,71 Dollar zu.

In der vergangenen Woche waren die Ölpreise gestiegen, obwohl der Ölverbund Opec+ seine Förderung im Juli und August ausweiten will. Analysten zeigten sich jedoch skeptisch, ob das zusätzliche Angebot ausreichen wir, um das knappe Weltmarktangebot auszugleichen. Vor allem die russische Produktion stand zuletzt wegen scharfer Sanktionen des Westens infolge des Ukraine-Krieges unter Druck.