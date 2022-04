Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Euro weiter klar unter 1,11 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Montag weiter deutlich unter der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1050 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1052 Dollar festgesetzt.

Der Fortgang des Ukraine-Kriegs steht an den Finanzmärkten weiterhin im Mittelpunkt. Daneben blicken Analysten und Anleger zu Wochenbeginn auf neue Zahlen vom deutschen Außenhandel. Zudem steht mit dem Sentix-Konjunkturindikator einer der ersten wirtschaftlichen Frühindikatoren für April an. In den USA werden Auftragszahlen aus der Industrie erwartet.