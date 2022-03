Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Ölpreise geben deutlich nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn auf hohem Niveau deutlich nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 116,50 US-Dollar. Das waren 4,15 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 4,21 Dollar auf 109,69 Dollar.

Beeinflusst wurden die Preise durch zwei Entwicklungen. So hat China die Finanzmetropole Shanghai wegen eines Corona-Ausbruchs in einen Teil-Lockdown geschickt. Derartige Ausgangssperren in Millionen-Metropolen lasten regelmäßig auf der Konjunkturentwicklung und der Ölnachfrage der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Darüber hinaus haben die jemenitischen Huthi-Rebellen eine mehrtägige Feuerpause gegenüber Saudi-Arabien angekündigt. In den vergangenen Tagen hatten Angriffe auf saudische Ölanlagen immer wieder Sorgen über die ohnehin angespannte Erdölversorgung hervorgerufen. Die Lage am Ölmarkt gilt seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine als kritisch, da mit Russland einer der größten Ölförderer der Welt scharfen Sanktionen ausgesetzt ist.

Euro mit Kursverlusten - US-Dollar legt zu

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0950 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor gut zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1002 Dollar festgelegt.

Der Euro wurde zum Wochenstart durch den höheren Dollarkurs unter Druck gesetzt. Die US-Währung profitierte von anziehenden Kapitalmarktzinsen in den USA. Dort sorgt seit längerem die Erwartung einer strafferen Geldpolitik für Zinsauftrieb. Von der US-Notenbank Fed werden in diesem Jahr zahlreiche Zinsanhebungen erwartet. Hintergrund ist die hohe und absehbar weiter steigende Inflation.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur wenige auf dem Programm. Es äußern sich jedoch einige hochrangige Notenbanker zur Geldpolitik. Der Ukraine-Krieg bleibt an den Finanzmärkten der dominierende Faktor.