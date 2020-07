Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von 325 bis 1580 Euro - Azubi-Gehälter klaffen weit auseinander

DÜSSELDORF: Am Ende seiner Ausbildung verdient ein Azubi auf dem Bau in Westdeutschland fast fünf Mal so viel wie ein angehender Friseur in Thüringen: Wie gut es sich von einer Ausbildung leben lässt, hängt weiterhin extrem stark davon ab, in welcher Branche man arbeitet und wo man sich befindet. Das geht aus einer aktuellen Auswertung von 20 Branchen mit Tarifverträgen hervor, die das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Montag veröffentlicht hat. So verdient der Friseur-Azubi in Thüringen im ersten Jahr durchschnittlich 325 Euro pro Monat, während der Baugewerbe-Azubi im Westen gegen Ende seiner Lehre auf bis zu 1580 Euro bekommt.

Wirtschaft erwartet lange Talsohle - Schwierige Lage für Azubis

BERLIN/NÜRNBERG: Ein steiler Corona-Absturz, aber danach ein rascher Wirtschaftsaufschwung: Das war noch im Frühjahr die Erwartung vieler Ökonomen. Inzwischen aber gehen Spitzenverbände davon aus, dass die Krise länger andauert und die deutsche Wirtschaft trotz der Lockerungen in der Corona-Krise noch lange nicht über den Berg ist. «Der Einbruch ist tief, der Weg heraus führt nicht so steil wieder nach oben, wie viele im Frühjahr gehofft haben», sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer. Schwierig ist auch die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. «Das Ausbildungsjahr 2020 wird in gewisser Weise ein Würgejahr», sagte der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele.

Konzept für klimafreundliche EU-Agrarreform bis Herbst geplant

BRÜSSEL: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bis zum Herbst ein Konzept für die Reform der Agrarpolitik auf die Beine stellen. Nach Beratungen mit ihren Kollegen am Montag in Brüssel sagte die CDU-Politikerin, die «überwiegende Mehrheit» der Mitgliedsstaaten unterstütze die Ziele des Green Deal, der auch die Produktion von Nahrungsmitteln in der EU klima- und umweltfreundlicher machen soll. Es gebe ein «grundsätzliches Ja für die Richtung». Viele sähen darin Chancen, es gebe aber auch viele Fragen. Unter anderem sei es um die Finanzierung gegangen, sagte Klöckner. «Mehr Umweltschutz, mehr Nachhaltigkeit, mehr Tierschutz kostet mehr Geld, und es wird nicht immer nur an der Theke beim Verbraucher zu erzielen sein.»

Engpass Putzfrau: Haushaltshilfen sind oft schwer zu finden

BOCHUM: Rund jeder fünfte Bundesbürger nimmt inzwischen die Unterstützung einer bezahlten Haushaltshilfe in Anspruch, wie eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Minijob-Zentrale ergab. Und noch viel mehr würden sie gerne in Anspruch nehmen. Doch einfach zu finden sind sie nicht. «Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land greifen die Menschen bei der Unterstützung eher auf Haushaltshilfen zurück als auf Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn», fasste der Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Heinz-Günter Held, am Montag das Ergebnis der repräsentativen Umfrage zusammen. Die Minijob-Zentrale ist die zentrale Einzugs- und Meldestelle für alle geringfügigen Beschäftigungen in Deutschland und gehört dem Verbund der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See an.

Gericht verbietet Hotel-Sterne ohne Verbands-Zertifikat auf Google

BERLIN: Google darf Unterkünfte bei Suchergebnissen nicht mehr als Sterne-Hotels bezeichnen, solange diese nicht offiziell vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga als solche ausgezeichnet wurden. Gegen diese Praxis hatte die Wettbewerbszentrale geklagt und nun vor dem Landgericht Berlin Recht bekommen. Das Urteil vom Monatsanfang wurde am Montag bekannt. Demnach hatte die Suchmaschine bei der Anzeige von Suchergebnissen von Hotels immer wieder Gaststätten mit Hinweisen wie «3-Sterne-Hotel» oder «4-Sterne-Hotel» versehen. Die Wettbewerbszentrale hatte dies als «irreführend» kritisiert, weil viele der Unterkünfte «nicht über eine gültige Hotelklassifizierung verfügten». Google hat die Entscheidung anerkannt.

Pharmariese GlaxoSmithKline steigt beim Impfstoffforscher Curevac ein

LONDON/TÜBINGEN: Der deutsche Biotech-Anbieter Curevac erhält im Zuge einer strategischen Kooperation vom britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline eine Millionensumme. Gemeinsam soll an Antikörpern gegen Infektionskrankheiten geforscht werden, wie die beiden Unternehmen am Montag in London und Tübingen mitteilten. Curevacs bestehende klinische Entwicklungsprogramme zu mRNA-Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus sowie gegen Tollwut seien aber nicht Teil der Kooperation. GlaxoSmithKline beteilige sich mit umgerechnet 150 Millionen Euro an Curevac. Außerdem erhalte Curevac eine Vorauszahlung von 120 Millionen Euro. Ziel der Kooperation seien bis zu fünf mRNA-basierte Impfstoffe und monoklonale Antikörper gegen Infektionskrankheiten.

Verband: Umsatzeinbruch im Gastgewerbe bedroht Tausende Jobs

WIESBADEN: Die Corona-Krise setzt Hoteliers und Gastwirten in Deutschland weiter hart zu. Zwar stieg der Umsatz im Mai im Vergleich zum April angesichts der Lockerungen der pandemiebedingten Beschränkungen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat setzte sich die Talfahrt der Erlöse jedoch fort, wie aus am Montag veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Im Mai stieg der Umsatz im Vergleich zum Vormonat bereinigt um Preiserhöhungen (real) sowie nominal um jeweils rund 45 Prozent. Im Vergleich zum Mai 2019 verzeichnete die Branche erneut einen dramatischen Rückgang von jeweils rund 64 Prozent. In den ersten fünf Monaten belief sich das Minus auf preisbereinigt 39 Prozent und nominal auf 38 Prozent.

Anleger bleiben zuversichtlich - Dax testet 13000-Punkte-Marke

FRANKFURT/MAIN: Nach einem schwächeren Start ist der Dax am Montag auf positives Terrain zurückgekehrt. Am frühen Nachmittag legte das deutsche Börsenbarometer um 0,41 Prozent auf 12.973,09 Punkte zu. Die Anleger setzen wie bereits in den Wochen zuvor auf eine durch staatliche Hilfspakete gestützte schnelle Stabilisierung der Wirtschaft und einen Impfstoff gegen das Virus. Der Index der mittelgroßen Werte MDax rückte um 0,25 Prozent auf 27.005,89 Zähler vor. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,21 Prozent. Der Kurs des Euro stieg bis zum frühen Nachmittag auf 1,1445 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1428 Dollar festgesetzt.