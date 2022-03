Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Ölpreise steigen wieder etwas

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel wieder etwas gestiegen, nachdem sie an den Tagen zuvor deutlich gefallen waren. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,71 US-Dollar. Das waren 2,80 Dollar mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,12 Dollar auf 98,56 Dollar.

Aktuell notieren die Ölpreise nur wenig höher als vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Nach der Invasion waren sie stark gestiegen und hatten den höchsten Stand seit dem Jahr 2008 erreicht. Ein Fass Brent hatte bis zu gut 139 Dollar gekostet, ein Fass WTI wurde mit mehr als 130 Dollar gehandelt. Russland ist eines der größten Förderländer der Welt.

Zuletzt haben mehrere Faktoren zu fallenden Erdölpreisen beigetragen. Zum einen bestehen Hoffnungen auf eine vorsichtige Annäherung der Kriegsparteien. Zum anderen scheinen die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm Fortschritte zu machen, so dass weniger US-Sanktionen und damit zusätzliches Rohöl möglich werden könnten. Als dritten Punkt nennen Beobachter scharfe chinesische Maßnahmen gegen neue regionale Corona-Ausbrüche, die die Wirtschaft und die Ölnachfrage belasten dürften.

Euro vor US-Zinsentscheid unter 1,10 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0970 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0991 Dollar festgesetzt.

Der Ukraine-Krieg dominiert weiterhin die Finanzmärkte. Am Mittwoch sollen Gespräche zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine fortgesetzt werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich zuletzt vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft.

Am Mittwochabend rückt die amerikanische Geldpolitik in den Fokus. Die US-Notenbank Federal Reserve gibt nach ihrer Zinssitzung neue Entscheidungen bekannt. Es wird mit der ersten Zinsanhebung der Fed seit dem Jahr 2018 gerechnet. Im Jahresverlauf werden weitere Anhebungen erwartet. Hintergrund ist die hohe Inflation, die zuletzt mit fast acht Prozent den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht hatte.

Marketingexperten: Druck auf in Russland aktive Unternehmen steigt

DÜSSELDORF: Unternehmen, die an ihrem Russland-Geschäft festhalten, stehen in Deutschland nach Einschätzung von Marketing-Experten unter einem extremen Rechtfertigungsdruck. «Ein Unternehmen muss heute schon eine sehr gute Argumentation haben, wenn es den russischen Markt weiter beliefern will, sonst droht ihm ein nachhaltiger Imageschaden», sagte der Marketing-Experte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist nicht einfach zu begründen, warum man weiterhin Geschäfte in einem Land macht, dass einen Krieg angefangen hat.»

Auch der Markenexperte Karsten Kilian von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg sieht das ähnlich. «Unternehmen, die in Russland bleiben, stehen unter einem gewaltigen Rechtfertigungsdruck. Sie argumentieren oft damit, dass auch die russische Bevölkerung versorgt werden muss, aber angesichts der Not in der Ukraine ist das keine einfache Position.»

Das Thema Rückzug aus Russland sei für die Unternehmen ein zweischneidiges Schwert, sagte Kilian. Denn es gebe für beide Entscheidungen - gehen oder bleiben - gute Gründe. Wichtig sei dabei, wie bedeutend der russische Markt für das Unternehmen seit, ob nur Ware geliefert werde oder man in Russland eigene Produktionsstätten besitze und was aus den Mitarbeitern werde. «Letztlich muss jedes Unternehmen für sich über einen Rückzug entscheiden und die Kritik im Zweifelsfall aushalten. Wer das schafft, hat vielleicht einen Startvorteil auf dem russischen Markt, falls sich die Situation irgendwann wieder normalisieren sollte», sagte Kilian.

Besonders groß ist der Druck, alle Verbindungen zu Russland zu kappen, nach Einschätzung von Christiane Beyerhaus von der International School of Management (ISM) für Lifestyle-Unternehmen wie Modemarken oder Kosmetikfirmen. «Alle Marken, für die ihr Markenimage wichtig ist, müssen rausgehen», sagte die Expertin für Modemarketing. Dabei sei es egal, ob es sich um eine Luxusmarke oder einen profilierten Sportartikelhersteller handele. Andernfalls drohe schwerer Schaden für das wertvolle Markenimage.

Ukraine rechnet mit großen Kriegsschäden für die heimische Wirtschaft

KIEW: Infolge des russischen Angriffskrieges geht die Ukraine von großen Schäden für die heimische Wirtschaft aus. Nach vorläufigen Berechnungen würden sich die direkten einmaligen Verluste für die Ukraine auf bisher 565 Milliarden US-Dollar (515 Mrd. Euro) belaufen, sagte Ministerpräsident Denis Schmygal am Dienstagabend in Kiew. «In der Tat sind dies die Mittel, die benötigt werden, um unseren Staat wiederherzustellen.» Die ukrainische Regierung habe bereits Experten beauftragt, sich mit der Bewertung der Verluste für die Wirtschaft infolge der russischen Aggression zu beschäftigen.

Auch der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko hatte vor kurzem von enormen negativen Kriegsfolgen gesprochen. Das liege auch daran, dass die umkämpften Gebiete Charkiw, Kiew und Mariupol wirtschaftlich bedeutend seien. Nach Einschätzung von Vize-Wirtschaftsminister Denys Kudin betragen allein die bislang entstandenen Schäden an der Infrastruktur rund 119 Milliarden Dollar. Unabhängig überprüfen ließ sich die Zahlen zunächst nicht.

Japan erneut mit Handelsdefizit - Ölimporte drastisch verteuert

TOKIO: Japan hat auch im Februar eine rote Handelsbilanz ausgewiesen. Das Defizit der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt belief sich auf 668,3 Milliarden Yen (5,2 Milliarden Euro), wie das Finanzministerium in Tokio am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab. Damit verzeichnete das rohstoffarme Inselreich angesichts der weiter steigenden Kosten für Energieimporte im nunmehr siebten Monat in Folge ein Handelsbilanzdefizit. Der Wert der Einfuhren stieg um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 7,9 Billionen Yen. Die Rohölimporte zogen dabei vor dem Hintergrund des Invasionskrieges Russland in die Ukraine und dem schwachen Yen um 93,2 Prozent auf 808,6 Mrd Yen an.

Inwieweit sich jedoch der Krieg in der Ukraine bereits in den Februar-Daten spiegelt, sei schwer zu sagen, da Russland seine Invasion in die Ukraine am 24. Februar begonnen hatte, hieß es. Während einige westliche Staaten in Reaktion auf den Krieg die Energieimporte aus Russland reduzieren, nimmt Japan wegen seiner Importabhängigkeit diesbezüglich eine vorsichtige Haltung ein. Japans Selbstversorgungsrate bei Energie lag im vergangenen Fiskaljahr, das bis März 2021 lief, nach amtlichen Angaben bei nur 11,2 Prozent.

Russland trug im vergangenen Jahr zu 3,6 Prozent zu Japans Ölimporten bei und zu 8,8 Prozent zu den Gasimporten. Angesichts der rasant steigenden Ölpreise an den Weltmärkten bat Japans Ministerpräsident Fumio Kishida in dieser Woche die Vereinigten Arabischen Emirate, einen «proaktiven Beitrag» zur Stabilisierung der Preise zu leisten.

Unterdessen erhöhten sich Japans Exporte insgesamt um 19,1 Prozent auf 7,2 Billionen Yen und damit im zwölften Monat in Folge, wie aus den vorläufigen Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Dazu trugen Eisen- und Stahlausfuhren nach Südkorea sowie Autos in die USA bei.