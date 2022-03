Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Erneut flächendeckende Stromabschaltungen in Südafrika

JOHANNESBURG: Nach mehreren Störfällen in seinen veraltenden Kohlekraftwerken geht Südafrika der Strom aus. Zur Verhinderung eines landesweiten Blackouts kündigte der staatliche Energieversorger Eskom am Mittwoch daher eine Ausweitung der am Vortag verkündeten flächendeckenden Stromabschaltungen an. Weite Teile des Landes werden bis Freitag stundenweise vom Netz genommen, um eine Überlastung des Netzes zu verhindern. Insgesamt fehlten durch Ausfälle 15.439 Megawatt (MW) Leistung - hinzu komme der Ausfall von 5505 MW durch geplante Wartungsarbeiten. Zudem gebe es für die Ersatz-Dieselgeneratoren zu wenig Kraftstoff.

Trotz des weltweiten Ringens um eine CO2-Verringerung zum Klimaschutz stützt sich Südafrika mit seinen reichen Kohlevorkommen bei der Energiegewinnung weiter zu knapp 80 Prozent auf seine veralteten Kohlekraftwerke, die zunehmend störanfällig sind. Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow hatten Vertreter der Bundesregierung erklärt, das Land beim Wandel hin zu sauberen Energiequellen unterstützen zu wollen. Die von Deutschland in Aussicht gestellten 700 Millionen Euro sind Teil einer neuen Energie-Partnerschaft mit Südafrika, der sich auch Großbritannien, die USA, Frankreich und die EU angeschlossen haben.

DIW-Präsident Fratzscher: Staatspleite Russlands sehr wahrscheinlich

BERLIN: Der Präsident des Berliner DIW-Instituts, Marcel Fratzscher, hält eine Staatsschuldenpleite Russlands in den kommenden Monaten für sehr wahrscheinlich. Aufgrund der westlichen Sanktionen wegen des Kriegs gegen die Ukraine bestehe ein hohes Risiko, dass Russland seine Schulden bei internationalen Investoren nicht bediene, sagte Fratzscher der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Zahlungsausfall könne es zu Verwerfungen auf den Finanzmärkten kommen.

«Der russische Staat hat recht geringe Auslandsschulden», erklärte der Ökonom. Durch den Export von Öl und Gas habe Russland hohe Handelsüberschüsse erzielt und seine Schulden stark abbauen können. Durch die Sanktionen bestehe jedoch kein freier Zugriff mehr auf die Geldreserven. «Ich befürchte eine Ausweitung des Konflikts auf das globale Finanzsystem, bei dem Russland und seine Partner versuchen werden, Verwerfungen zu verursachen, um der Wirtschaft des Westens zu schaden».

Unter einer russischen Staatspleite würden laut Fratzscher auch deutsche Investoren leiden, darunter einige Banken. Allerdings dürfte bei diesen Geldhäusern vor allem das private Kreditgeschäft beeinträchtigt werden. «Deutsche Finanzinstitutionen sind diese Risiken in den vergangenen Jahren bewusst eingegangen und haben daran kräftig verdient. Daher sollte der deutsche Staat ihnen diese Verluste nicht ersetzen».

Fratzschers größte Sorge gilt dem Geldmarkt in der Eurozone. Hier spielten die russische Zentralbank und russische Privatbanken eine wichtige Rolle für die Liquidität. «Ich erwarte, dass die Europäische Zentralbank ihre Liquiditätsvergabe ausweiten und die Finanzierungsbedingungen wieder verbessern wird, um Verwerfungen zu vermeiden». So sei wegen des Krieges mit einer erneut expansiveren Geldpolitik zu rechnen - vor allem in Europa.

Börse in Hongkong schwächer

HONGKONG/SHANGHAI: Angesichts des Importstopps der USA für Öl aus Russland und Sorgen über steigende Energiepreise hat sich die Hongkonger Börse schwächer entwickelt.

Der Hang Seng Index gab am Mittwoch eine Stunde nach Handelsbeginn um 0,31 Prozent auf 20.702 Punkte nach. Der Hongkonger Aktienmarkt hatte zum Wochenbeginn schon seinen niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren erreicht. Hingegen legten die Aktienmärkte in China zu. Der Shanghai Composite Index kletterte zum Handelsbeginn um 0,31 Prozent auf 3303 Punkte, während der Shenzhen Component Index um 0,31 Prozent höher bei 12.282 Punkten öffnete.

NGO: Venezuela lässt inhaftierten ehemaligen US-Ölmanager frei

CARACAS: Nach Gesprächen zwischen den USA und Venezuela vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine soll ein inhaftierter ehemaliger US-Ölmanager in dem südamerikanischen Krisenstaat freigelassen worden sein. «Man hat uns informiert, dass einer der Manager von Citgo, Gustavo Cárdenas, tatsächlich aus dem Gefängnis entlassen wurde», schrieb der Vizepräsident der venezolanischen Nichtregierungsorganisation Foro Penal, Gonzalo Himiob, am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter. «Bisher wäre er der Einzige.»

Hochrangige Vertreter der US-Regierung waren am Wochenende nach Venezuela gereist, um unter anderem über Energiethemen zu sprechen. Sechs ehemalige US-Ölmanager, die sogenannten «Citgo 6», waren in Venezuela zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Beobachter deuteten die Freilassung eines der Männer als Geste des guten Willens von Seiten der autoritären Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.

Nach Angaben der Zeitungen «New York Times» und «El Mundo» wurde ein weiterer Amerikaner freigelassen. Der US-Bürger mit kubanischen Wurzeln war den Berichten zufolge im Februar 2021 als Tourist in Venezuela festgenommen worden. Ihm wurde Terrorismus vorgeworfen, weil er eine Drohne mit ins Land gebracht hatte.

Die USA haben wegen des Angriffs auf die Ukraine den Import von russischem Öl verboten. Venezuela, das relativ nah an den USA liegt, ist das Land mit den größten Ölreserven der Welt, gegen das die USA aber auch zahlreiche Sanktionen verhängt haben. Venezuela gehört neben Kuba und Nicaragua zu den engsten Verbündeten Russlands in Lateinamerika. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine stärkte Venezuela dem Kreml den Rücken.