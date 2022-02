Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 09.02.22 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

Ausschuss in London stellt negative Brexit-Folgen fest

LONDON: Britische Parlamentarier haben eine kritische Bilanz des Brexits gezogen und vor weiteren Folgen gewarnt. Die Hauptauswirkungen des EU-Austritts für britische Unternehmen seien «erhöhte Kosten, Papierkram und Verzögerungen an der Grenze», stellte der Rechenschaftsausschuss in einem am Mittwoch vorgestellten Bericht fest. Neue Importkontrollen, die seit Jahresbeginn greifen, könnten die Lage weiter verschlechtern.

Auch bei Privatreisen seien Verzögerungen möglich, sobald sich der Verkehr wieder normalisiere, warnte das Public Accounts Committee. Der Ausschuss kritisierte zudem das Regierungsvorhaben, bis 2025 die effektivsten Grenzkontrollen der Welt zu schaffen, als «optimistisch, angesichts des heutigen Stands».

«Unserer Meinung nach muss die Regierung kurzfristig viel mehr tun, um die derzeitige Belastung für diejenigen zu verstehen und zu minimieren, die mit der EU handeln», sagte die Ausschussvorsitzende Meg Hillier von der oppositionellen Labour-Partei. Die Regierung versicherte, sie unterstütze Unternehmen beim Handel mit Europa.

Großbritannien ist seit 1. Januar 2021 nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts. Ein kurzfristig vereinbartes Handelsabkommen sichert zwar, dass weiterhin weitgehend zollfrei mit der EU gehandelt werden kann. Neue Vorschriften sorgen aber noch immer für Verzögerungen. Seit Jahresbeginn kontrolliert Großbritannien zudem EU-Importe schärfer, auch das hemmt den Verkehrsfluss. Zuletzt kam es vor dem wichtigen Hafen Dover am Ärmelkanal zu langen Lkw-Staus. Erst am Dienstag ernannte Premierminister Boris Johnson den Abgeordneten Jacob Rees-Mogg zum «Staatssekretär für Brexit-Chancen».

Ölpreise nach Kursrutsch am Vortag wenig verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich nach ihrem Kursrutsch vom Vortag etwas stabilisiert. Am Mittwochmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 90,72 Dollar. Das waren 6 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI gab um 5 Cent auf 89,31 Dollar nach.

Zuletzt hatte die Aussicht auf eine Rückkehr der iranischen Ölexporte die Preise unter Druck gesetzt, denn bei den Atomgesprächen mit dem Land scheint sich eine Einigung abzuzeichnen. Falls die Vereinbarungen des Atomabkommens von 2015 wiederbelebt werden, könnte der Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl liefern.

Die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA stützte derweil die Preise etwas. Der Interessenverband API meldete einen Rückgang. Im Handelsverlauf werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Diese werden stark beachtet und könnten für Impulse sorgen.

Euro behauptet sich über 1,14 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1421 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1408 Dollar festgesetzt.

Seit dem Sprung der Gemeinschaftswährung über 1,14 US-Dollar am Donnerstag hat der Euro an Schwung verloren und konnte die Marke nur mit Mühe halten. «Fraglich ist, inwieweit der Euro noch fundamental unterstützt werden kann, denn die Zinserwartungen für die EZB sind schon weit gediehen und wurden zuletzt gedämpft», schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Letztlich habe es die EZB nicht besonders eilig, während die US-Notenbank im März die Zinswende einleiten wolle. Auf die Notwendigkeit einer weniger expansiven US-Geldpolitik würden auch die am Donnerstag anstehenden Inflationszahlen hinweisen.

Am Mittwoch stehen aus der Eurozone Daten zum deutschen Außenhandel im Fokus. Experten zufolge dürften die Exporte und vor allem die Importe im Dezember im Monatsvergleich zurückgegangen sein.