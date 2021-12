Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Ölpreise legen etwas zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch moderat gestiegen und haben sich damit auf ihrem erhöhten Niveau gehalten. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,25 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 22 Cent auf 76,20 Dollar zu.

Die Ölpreise waren am Dienstag auf den höchsten Stand seit Ende November geklettert. Anleger setzten weiter darauf, dass die sich schnell verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus weniger schwere Erkrankungen verursacht als frühere Mutanten.

Am Markt wurden die moderaten Gewinne auch mit neuen Lagerdaten aus den Vereinigten Staaten begründet. Am Vortag hatte das American Petroleum Institute (API) einen Rückgang der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Börsianer werteten die Daten als ein Zeichen der Angebotsknappheit am Ölmarkt. Im Handelsverlauf veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Zahlen. Die API-Daten werden als Signalgeber dafür genommen.

Russland rechnet mit Betriebserlaubnis für Nord Stream 2

MOSKAU: Russland rechnet mit einer Betriebserlaubnis für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 in den nächsten sechs Monaten. Das Verfahren zur Zertifizierung der Röhren sollte gemäß den ihm bekannten Fristen in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen sein, sagte der für Energiefragen zuständige russische Vize-Regierungschef Alexander Nowak am Mittwoch der russischen Zeitung «RBK». «Wenn unsere Kollegen daran interessiert sind und die Zertifizierung schneller abschließen, können die Lieferungen viel früher beginnen.»

«Wir glauben, dass dieses Projekt nicht zum Scheitern gebracht werden kann», sagte Nowak. Es sei in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Anforderungen gebaut worden. «Es gab viele Widerstände, aber die Karawane zieht trotzdem weiter.»

Nord Stream 2 soll unter Umgehung der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland bringen. Die Ostsee-Pipeline wurde bereits vor Wochen fertiggestellt, ist aber noch nicht in Betrieb. Darüber entscheidet die Bundesnetzagentur. Der russische Gasriese Gazprom wollte bis Jahresende den zweiten Strang vollständig mit technischem Gas füllen, um den Betrieb dann starten zu können.

Das Projekt ist umstritten. Die US-Regierung kritisiert, Europa mache sich dadurch bei der Energieversorgung zu stark von Russland abhängig. Die finanzschwache Ukraine ist dringend auf die Milliardeneinnahmen aus den Durchleitungsgebühren für den Gastransit angewiesen und befürchtet nun hohe Verluste.

Deutsche Nachfrage nach Krügerrand-Goldmünzen explodiert

JOHANNESBURG: Der Krügerrand aus Südafrika gilt als meistgehandelte Goldmünze der Welt - und ist in Deutschland besonders gefragt. Der Absatz boomt gerade in Krisenzeiten.

Südafrikas Krügerrand-Goldmünze dürfte das Jahr nach Angaben der Vermarktungsgesellschaft Prestige Bullion mit einem neuen Exportrekord beenden. «In den vergangenen zwölf Monaten bis Ende November sind über 700.000 Feinunzen in den Export gegangen - mehr als 80 Prozent davon nach Deutschland», sagte Richard Collocott, Marketingdirektor des am Rande von Johannesburg gelegenen Unternehmens, der Deutschen Presse-Agentur. Eine derartige Nachfrage habe es seit mindestens drei Jahrzehnten nicht gegeben. «Wir hatten eine sehr steile Export-Nachfrage», sagte Collocott.

Den Export-Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre gab er mit knapp 450.000 Feinunzen an. Eine Feinunze entspricht 31,1 Gramm. Der Goldkurs kannte in der Coronakrise nur noch den Weg nach oben - davon profitierte auch der Deutschen beliebteste Goldmünze, die vor mehr als einem halben Jahrhundert erstmals auf den Markt kam. Der Krügerrand mit über 60 Millionen Exemplaren gilt als meistgehandelte Goldmünze der Welt.

Zwei neue Münzen zum Platin-Jubiläum der Queen

LLANTRISANT: Zum 70. Jahrestag der Thronbesteigung von Queen Elizabeth II. (95) im kommenden Jahr ehrt die britische Münzprägeanstalt Royal Mint die Königin mit zwei neuen Münzen. Zusätzlich zu einer 5-Pfund-Münze, die traditionell zu Thronjubiläen mit neuem Design aufgelegt wird, erinnert 2022 auch ein Geldstück im Wert von 50 Pence an die Queen, wie die Royal Mint am Mittwoch in Llantrisant mitteilte.

«Die Feier des Platinjubiläums ist eine spektakuläre Premiere sowohl für die britische Monarchie als auch für das britische Münzwesen», sagte Münzexpertin Clare Maclennan. «Es passt damit hervorragend, dass dieses historische Jubiläum mit einer 50-Pence-Münze gefeiert wird - Großbritanniens beliebtester Sammlermünze.»

Jede Münze zeigt ein neues Design, für das je ein Künstler beauftragt wurde. Auf einer Seite prangt das Porträt der Queen, das von Jody Clark entworfen wurde. Zum neuen Jahr legt die Royal Mint zudem drei weitere Münzen auf. Eine 50-Pence-Münze weist auf die Commonwealth-Spiele 2022 in Birmingham hin, jeweils eine 2-Pfund-Münze ehrt die 2020 gestorbene Sängerin Vera Lynn und den Erfinder Alexander Graham Bell, der vor 100 Jahren starb.

DIHK fordert von EU mehr Tempo bei Handelsabkommen

BERLIN: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat der Europäischen Union eine zögerliche Haltung in der internationalen Handelspolitik vorgeworfen. Während die EU noch über neue Freihandelsabkommen nachdenke, seien in Asien mit dem neuen großen Handelspakt «Regional Comprehensive Economic Partnership» (RCEP) rund um China längst Fakten geschaffen worden, sagte DIHK-Außenhandelschef Volker Treier der «Rheinischen Post» (Mittwoch).

Das RCEP-Abkommen sei ein «klares Signal für mehr wirtschaftliche Integration in Asien», sagte Treier. «In der Wachstumsregion werden für die Unternehmen Nägel mit Köpfen gemacht, während die EU mit Handelsabkommen hadert», kritisierte er. Der Handelspakt RCEP stehe für 28 Prozent des Welthandels, 30 Prozent der weltweiten Wertschöpfung und für eine Bevölkerung von über 2,2 Milliarden Menschen. «Aus europäischer Sicht ist es jetzt umso wichtiger, den Anschluss nicht zu verlieren. Entscheidend ist dabei auch, dass die neue Bundesregierung rasch zum positiven Impulsgeber in der EU-Handelspolitik wird», forderte der DIHK-Experte.

Das RCEP-Abkommen wurde im November 2020 zwischen China und 14 asiatisch-pazifischen Staaten abgeschlossen, darunter Japan, Vietnam, Singapur, Indonesien, Malaysia, Thailand, die Philippinen, Myanmar, Australien, Südkorea und Neuseeland.

«Handelsabkommen im Indopazifik - insbesondere mit den G20-Staaten Indonesien und Indien - können die Diversifizierung unserer Lieferketten sowie die Wettbewerbsfähigkeit gerade der kleinen und mittelständischen Unternehmen stärken», sagte Treier weiter. «Schließlich hängt jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland am Export, in der Industrie sogar jeder zweite.»