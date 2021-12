Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.12.21 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

H&M kehrt beim Umsatz im vierten Quartal auf das 2019er-Niveau zurück

STOCKHOLM: Die Bekleidungskette H&M ist im vierten Quartal trotz anhaltender Einschränkungen infolge von Corona-Maßnahmen in einigen Ländern wieder auf dem Umsatzniveau des Jahres 2019 angekommen. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Erlös im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (30. November) bereinigt um acht Prozent auf 57 Milliarden schwedische Kronen (5,5 Mrd Euro) gestiegen, teilte der schwedische Konzern am Mittwoch in Stockholm mit.

Im Gesamtjahr zog der Umsatz um sechs Prozent auf 199 Milliarden schwedische Kronen an. Im vierten Quartal waren wegen der Corona-Auflage in einigen Ländern Filialen geschlossen. Anfang September waren davon rund 100 Läden vor allem in Süd-Ost-Asien betroffen. Zum Ende des Quartals waren es 115 Filialen - dieses Mal vor allem in Österreich und der Slowakei.

Inflationsrate in Großbritannien steigt auf Zehnjahreshoch

LONDON: Die Inflation in Großbritannien hat im November weiter angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Das ist die höchste Rate seit etwa zehn Jahren. Experten hatten mit einer Teuerung von 4,8 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Rate bei 4,2 Prozent gelegen.

Die Entwicklung bringt die britische Notenbank in die Zwickmühle: Einerseits spricht die höhere Teuerung für eine geldpolitische Reaktion, etwa in Form von Zinsanhebungen. Andererseits herrscht große Ungewissheit über die konjunkturelle Entwicklung aufgrund der neuen Corona-Variante Omikron. Wie sich die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung entscheiden wird, ist daher unter Experten nicht sicher.

Ölpreise geben weiter nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Abschläge der vergangenen Tage angeknüpft und sind weiter gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,93 US-Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 86 Cent auf 69,87 Dollar.

Seit einigen Tagen lastet auf den Rohölpreisen wieder die Unsicherheit über den Fortgang der Corona-Pandemie. Vor allem die neue Omikron-Variante, deren konkrete Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität noch nicht absehbar sind, dämpft die Stimmung. Nach Entdeckung der als besonders ansteckend geltenden Variante waren die Erdölpreise im November deutlich gefallen, danach hatten sie sich aber wieder etwas erholen können.

Belastet wurden die Preise am Ölmarkt auch durch neue Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA). Die Organisation sieht bereits jetzt einen Überschuss an Rohöl, der sich im kommenden Jahr ausweiten werde. Dies sei Folge sowohl eines steigenden Angebots als auch einer coronabedingt schwächeren Nachfrage nach Kerosin im Flugverkehr. Noch vor wenigen Wochen hatten am Ölmarkt große Bedenken wegen eines zu geringen Angebots vorgeherrscht.

Einzelhandel und Investitionen in China unter Erwartungen

PEKING: Die Probleme der Immobilienbranche und immer wieder auftretende Corona-Ausbrüche haben wichtige Bereiche der chinesischen Wirtschaft im November stärker belastet als erwartet. So habe der Umsatz im Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent zugelegt, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Im Oktober hatte das Plus bei 4,9 Prozent gelegen. Experten hatten zwar mit einer Abschwächung gerechnet, dabei aber im Schnitt mit einem Plus von 4,7 Prozent gerechnet. Ebenfalls schwächer als erwartet entwickelten sich die Sachinvestitionen. Etwas stärker als prognostiziert fiel dagegen Industrieproduktion aus.

Bei den Sachinvestitionen lag das Volumen bis Ende November 5,2 Prozent über dem Vorjahresniveau und damit etwas niedriger als von Analysten erwartet. In den ersten zehn Monaten hatte der Anstieg noch bei 6,1 Prozent gelegen. Das Wachstum der Immobilieninvestitionen ging dabei überproportional zurück. Die Produktion in den Industriebetrieben zog im November im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent an und damit etwas stärker als zuletzt. Volkswirte hatten mit einem Plus von 3,7 Prozent gerechnet. Der Anstieg bleibt damit aber nach der kräftigen Erholung im Sommer auf vergleichsweise niedrigem Niveau.

Die Industriebetriebe hatten in den vergangenen Monaten unter Engpässen bei Strom und Rohstoffen zu kämpfen. Diese drückten vor allem im September auf die Produktion. Zudem ringen die Industriekonzerne immer wieder mit Maßnahmen, mit denen die Regierung lokale Corona-Ausbrüche begrenzen will. Die Aktivitäten in den betroffenen Regionen liegen dann meist weitestgehend still. Die Corona-Maßnahmen drücken auch immer wieder auf das Geschäft im Einzelhandel.

Euro vor US-Zinsentscheid bei knapp 1,13 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch vor einer wichtigen Zinsentscheidung in den USA bei knapp 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1270 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1309 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte steht die US-Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Abend verkündet die Notenbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung. Es wird damit gerechnet, dass die Fed auf die hohe Inflation reagiert und den bereits begonnenen Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschleunigt. Mit Spannung wird zudem erwartet, ob die Währungshüter raschere Zinsanhebungen in Aussicht stellen. Zuletzt war die Teuerung so hoch wie seit 39 Jahren nicht mehr.

EU will keine neuen Erdgaspipelines mehr fördern

BRÜSSEL: Die EU will künftig neue Öl- und Erdgaspipelines nicht mehr mit eigenen Mitteln fördern. Unterhändler der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments einigten sich am Mittwochmorgen auf eine Reform der sogenannten TEN-E-Verordnung zum Ausbau grenzüberschreitender Energienetze. Die überarbeitete Verordnung setzt neue Schwerpunkte in der Energieproduktion, um die Klimaziele der EU zu erreichen. Besonders Stromnetze, Leitungen zu Off-Shore-Windparks und für klimafreundliche Gase wie Wasserstoff sollen gefördert werden. Neue Projekte ausschließlich mit fossilem Öl oder Erdgas dürfen künftig keine EU-Unterstützung mehr erhalten.

Die Förderung erfolgt durch sogenannte Vorhaben von gemeinsamem Interesse (PCIs), die schneller genehmigt und mit EU-Geldern unterstützt werden können. Die Kommission stellte bereits im November eine neue PCI-Liste vor. Diese enthält jedoch weiterhin Gasprojekte, die schon Teil der vorherigen Liste waren - etwa bereits geplante Gaspipelines nach Malta oder Zypern. Umweltorganisationen hatten das kritisiert, da diese somit nach wie vor durch EU-Gelder finanziert werden können, obwohl Gas als fossiler Brennstoff Treibhausgase ausstößt.

All das muss noch vom Rat der EU-Staaten sowie dem Europaparlament bestätigt werden, dies gilt aber als Formalie. Die EU hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2) auszustoßen als 1990, und bis 2050 klimaneutral zu werden, also alle Treibhausgase zu vermeiden oder zu speichern.

Britische Sondervisa für Metzger: Branche kritisiert Regierung

LONDON: Die britische Fleischindustrie hat die Umsetzung eines Sondervisaprogramms kritisiert. «Die Anzahl sowie Geschwindigkeit bei der Bearbeitung von Notfallvisa für Metzger war bisher enttäuschend», teilte der Branchenverband British Meat Processors Association (BMPA) der Deutschen Presse-Agentur mit. Vermutlich würden nur wenige dringend benötigte Fachkräfte im Dezember ins Land kommen. «Die große Frage ist, ob sich überhaupt viele dazu entscheiden, so kurz vor Weihnachten nach Großbritannien zu kommen, oder ob sie bis zum neuen Jahr warten», hieß es weiter. Zu Weihnachten erwartet der Verband deshalb weniger Produktvielfalt in den Regalen.

Nach dem Brexit hatte die britische Regierung die Einwanderungsregeln erheblich verschärft. Das hemmt den Zuzug von Fachkräften aus der EU. Daraufhin klagten etwa Truthahnzüchter und Schweinebauern über fehlende Arbeiter in den Schlachthöfen. Der Rückstau sei enorm, die Versorgung nicht gesichert. Zahlreiche Tiere mussten gekeult werden, weil auf den Bauernhöfen kein Platz mehr war. Die Regierung kündigte befristete Sondervisa für bis zu 5500 Geflügelfleischverarbeiter und 800 Schweinemetzger an. Wie viele ausländische Fachkräfte dieses Angebot angenommen haben, ist nach wie vor unklar. Die Regierung machte keine Angaben, dem BMPA liegen keine Zahlen vor.

Die Bewerbungsfrist bis zum 31. Dezember sei viel zu knapp, um geeignete Bewerber zu finden, und müsse verlängert werden, forderte der Verband. Die Regierung habe kein Verständnis für den enormen Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt durch Brexit und Corona-Pandemie. Facharbeiter, wie sie akut benötigt würden, gebe es in Großbritannien derzeit nicht. «Es wird zwei Jahre dauern, um Briten zu rekrutieren und auszubilden», betonte der BMPA. «Kapazität und Arbeitsmoral der britischen fleischverarbeitenden Industrie leiden unter dem chronischen Arbeitskräftemangel.»

D-Mark im Milliardenwert im Umlauf - Umtausch weiter möglich

FRANKFURT/MAIN: Vergessen in Taschen und Einkaufstüten oder versteckt im Bücherregal: Auch zwanzig Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes sind D-Mark-Scheine und Münzen im Milliardenwert noch nicht zurückgegeben. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank belief sich der Gesamtwert Ende November auf 12,35 Milliarden Mark (6,31 Mrd. Euro).

In diesem Jahr wurden Banknoten und Münzen im Wert von 43,1 Millionen Mark (rund 22 Mio. Euro) bei der Deutschen Bundesbank eingewechselt. «In den mehr als 30 Bundesbank-Filialen wird auch 20 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes unbegrenzt D-Mark in Euro umgetauscht», sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann der Deutschen Presse-Agentur. «Deutschland ist damit eins von sechs Ländern des Euroraumes, in denen der Umtausch der nationalen Währung in Euro zeitlich unbegrenzt möglich ist.» Allerdings wüssten viele Menschen in Deutschland nichts von dieser Möglichkeit. Der Wechselkurs ist unverändert: Einen Euro bekommt man für 1,95583 D-Mark.

Der allergrößte Teil der Bestände wurde rund um die Einführung der neuen Euro-Scheine und -Münzen zum Jahreswechsel 2001/2002 eingewechselt. Nach wie vor sind aber Banknoten im Wert von gut 5,75 Milliarden Mark sowie Münzen im Volumen von rund 6,6 Milliarden Mark nicht zurückgegeben. Das entspricht 163,8 Millionen Scheinen und mehr als 23 Milliarden Münzen, die auch die 10-Mark-Sondermünzen umfassen.

Ein Teil der alten Banknoten und Münzen dürfte allerdings nie umgetauscht werden - unter anderem, weil Sammler sie sich gesichert haben. Erhebliche D-Mark-Bestände dürften sich nach Einschätzung der Bundesbank zudem im Ausland befinden, denn die Mark war eine beliebte und weltweit genutzte Reservewährung.

Atomsicherheitsexperte: Atomkraft keine nachhaltige Energiequelle

BERLIN: Der Chef des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Wolfram König, warnt die EU-Kommission davor, die Kernkraft als nachhaltige Energiequelle zu behandeln. «Mehr als 70 Jahre nach dem Einstieg in die Nutzung dieser Energieform gibt es noch keine Lösung für die Entsorgung hochradioaktiver Abfälle», sagte König den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Zur Gefährdung der Lebensgrundlagen durch Unfälle seien zudem «neue Szenarien des Missbrauchs der radioaktiven Stoffe» hinzugekommen.

Die EU-Kommission wird dem Bericht zufolge möglicherweise noch vor Weihnachten entscheiden, Investitionen in Atomkraft in die EU-Taxonomie aufzunehmen. Die Kernenergie würde so als nachhaltiger Energieträger bewertet und für Finanzanleger attraktiver.

«Die angekündigte Entscheidung zur Taxonomie aus Brüssel zeigt leider, dass die Risiken der Atomenergie noch immer systematisch unterschätzt werden», erklärte König. «Mir sind keine neuen Entwicklungen bekannt, die rechtfertigen könnten, Atomenergie als nachhaltige Energiequelle einzustufen.» Die alte und die neue Bundesregierung haben sich in Brüssel dagegen ausgesprochen, die Atomenergie als nachhaltig einzustufen.

Kein Zahlungsausfall: Kongress billigt 2,5 Billionen Dollar Schulden

WASHINGTON: Der US-Kongress hat mit einer Erhöhung der Schuldenobergrenze einen unmittelbar drohenden Zahlungsausfall der Regierung verhindert. Das Repräsentantenhaus stimmte in der Nacht zum Mittwoch mit der Mehrheit der Demokraten dafür, der Regierung die Aufnahme von 2,5 Billionen US-Dollar (2,24 Billionen Euro) zusätzlicher Schulden zu erlauben. Das Votum ging 221 zu 209 Stimmen aus.

Wenige Stunden zuvor hatte auch die knappe Mehrheit der Demokraten im Senat dafür gestimmt. US-Präsident Joe Biden muss das Gesetz noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen, was in diesem Fall nur eine Formalie sein dürfte. Das Finanzministerium hatte zuletzt gewarnt, der Regierung könnte ohne Anhebung der Grenze noch diese Woche das Geld ausgehen. Ein Zahlungsausfall der weltgrößten Volkswirtschaft hätte eine globale Finanzkrise und einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen können.

EU-Kommission genehmigt Übernahme von Suez durch Entsorger Veolia

BRÜSSEL: Die Europäische Kommission hat dem französische Abfallentsorger Veolia grünes Licht für die Übernahme des heimischen Konkurrenten Suez gegeben. «Aufgrund der von Veolia vorgebrachten sehr umfassenden Verpflichtungen konnte die Kommission dieses Zusammengehen zweier historischer französischer Akteure in den Bereichen Wasser und Abfall genehmigen», sagte die für Wettbewerb zuständige Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager am Dienstag. Nur wenn Veolia diese Verpflichtungen einhalte, könne sichergestellt werden, dass die Übernahme sich nicht negativ auf den Wettbewerb auf den Wasser- und Abfallmärkten auswirke.

Veolia begrüßte die Genehmigung in einer Mitteilung. Damit sei die Übernahme in ihrer Endphase. Die französische Wettbewerbsbehörde habe den 7. Januar 2022 als Abschlussdatum für die Übernahme festgelegt, teilte die Firma mit.

Veolia und Suez sind weltweit tätig und führend in der Wasseraufbereitung und der Abfallwirtschaft. Um die Wettbewerbsbedenken der Kommission auszuräumen, müssen die Konzerne Teile ihres Geschäfts veräußern. Unter anderem sicherte Veolia zu, dass Suez fast alle Tätigkeiten im den Bereichen der Abfallbewirtschaftung und des kommunalen Wassers in Frankreich veräußern werde. Veolia werde fast alle mobilen Wasserdienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum abstoßen. Beide Firmen wollen zudem einen Teil ihrer Aktivitäten bei der Deponierung gefährlicher Abfälle verkaufen.

Die beiden Konzerne hatten im April nach monatelangem Streit die Weichen für ein Zusammengehen gestellt. Für Veolia ist es bereits der zweite Versuch, Suez zu übernehmen. 2012 war eine Übernahme unter anderem an kartellrechtlichen Bedenken gescheitert. Der neue Verbund soll auf einen Umsatz von etwa 37 Milliarden Euro kommen, beschäftigt werden rund 230.000 Menschen. Der neue Verbund wird auch in Deutschland tätig sein.