Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Reisewarnung für mehr als 160 Länder bis Ende August verlängert

BERLIN: Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. Allerdings können Ausnahmen für Länder gemacht werden, in denen die Verbreitung des Virus ausreichend eingedämmt ist. Bei der Beurteilung sollen die Entwicklung der Infektionszahlen, die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Testkapazitäten, Hygieneregeln, Rückreisemöglichkeiten und Sicherheitsmaßnahmen für Touristen berücksichtigt werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Kabinett am Mittwoch in Berlin.

Kabinett beschließt neue Insolvenzregelung für Reiseveranstalter

BERLIN: Als Lehre aus der Thomas-Cook-Pleite will die Bundesregierung Reisende bei Insolvenzen künftig mit einem Fonds absichern. Nur Veranstalter, die in diesen gemeinsamen Topf einzahlen, sollen künftig noch Pauschalreisen anbieten. Einen entsprechenden Vorschlag des Bundesjustizministeriums hat das Kabinett am Mittwoch in Berlin angenommen. Verbraucherschützer begrüßten die Pläne. Die durch die Corona-Krise hart getroffene Reisebranche warnte vor zusätzlichen Belastungen.

OECD: Corona löst schlimmste Rezession seit 100 Jahren aus

PARIS: Bürger, Unternehmen und Staaten müssen sich nach Einschätzung der Industriestaatenorganisation OECD wegen der Covid-19-Pandemie auf äußerst schwere und lang anhaltende Folgen einstellen. Es sei die schlimmste Rezession zu Friedenszeiten seit 100 Jahren zu erwarten, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch mit. «Solange weder ein Impfstoff noch ein wirksames Medikament allgemein verfügbar ist, müssen die Politikverantwortlichen in aller Welt einen Drahtseilakt vollführen», sagte Chefökonomin Laurence Boone.

Produkt-Fälschungen kosten EU-Staaten 15 Milliarden Euro pro Jahr

MADRID/ALICANTE: Durch die zunehmenden Aktivitäten von Produktfälschern entgehen den Staaten der EU Steuereinnahmen von insgesamt 15 Milliarden Euro pro Jahr. Das geht aus dem Statusbericht 2020 des EU-Amtes für geistiges Eigentum (EUIPO) hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Fälscher verursachten außerdem in den Branchen Kosmetik und Körperpflege, Weine und Spirituosen, pharmazeutische Erzeugnisse, Spielwaren und Spiele in der Union jährliche Umsatzeinbußen von bis zu 19 Milliarden Euro.

Handwerk steigert Umsätze auch in der Corona-Krise

WIESBADEN: Die Handwerker in Deutschland haben trotz Corona-Krise im ersten Quartal insgesamt gute Geschäfte gemacht. Die Erlöse aus den sieben Gewerbegruppen stiegen in Summe um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Den stärksten Rückgang gab es im Handwerk für den privaten Bedarf: Die Berufsgruppe, zu der zum Beispiel Friseurinnen und Friseure zählen, beendete das Quartal mit einem Umsatzminus von 3,2 Prozent. In diesem Bereich ging auch die Zahl der Beschäftigten am deutlichsten zurück (minus 2,8 Prozent).

Lufthansa-Piloten bekräftigen Angebot für Gehaltsverzicht

FRANKFURT/MAIN: Die Piloten der Lufthansa bieten dem Unternehmen weiter einen freiwilligen Gehaltsverzicht an. Vor einem Treffen des Lufthansa-Managements mit Gewerkschaften erneuerte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ihr Angebot zu Kosteneinsparungen von etwa 350 Millionen Euro. «Wegen der bestehenden Schwierigkeiten sind wir bereit, unser Paket im angebotenen Umfang und ohne weitere Bedingungen zunächst bis Ende 2020 umzusetzen», sagte VC-Präsident Markus Wahl.

Künftig erleichterte Einreisemöglichkeiten für Erntehelfer

BERLIN: Landwirte in Deutschland können auch in den nächsten Monaten dringend benötigte ausländische Saisonkräfte einsetzen - es gelten aber weiterhin Schutzvorgaben wegen der Corona-Pandemie. Ein neues Konzept der Bundesregierung, das ab kommendem Dienstag greifen soll, sieht zugleich erleichterte Einreisemöglichkeiten vor. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) sagte am Mittwoch nach der Vorstellung der Pläne im Kabinett, dies schaffe Planungssicherheit für die Landwirte und eine gute Versorgung für die Verbraucher.

Anleger warten Fed-Entscheidung ab - Dax unverändert

FRANKFURT/MAIN: Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed haben sich Anleger am Mittwoch zurückgehalten. Der Dax notierte am Nachmittag prozentual unverändert auf 12.617,99 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte sank um 0,21 Prozent auf 26.467,19 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte kaum verändert. Der Euro wurde am Nachmittag zu 1,1374 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1294 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,33 Prozent am Vortag auf minus 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,09 Prozent auf 143,96 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,01 Prozent auf 173,43 Punkte.