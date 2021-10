Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Tui kündigt Ausgabe neuer Aktien für 1,1 Milliarden Euro an

HANNOVER: Der wegen der Pandemie staatlich gestützte Reisekonzern Tui will seinen finanziellen Spielraum weiter erhöhen. Geplant sei die Ausgabe neuer Aktien für 1,1 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Großaktionär Alexej Mordaschow, der im Moment 32 Prozent der Aktien hält, will sich an der Kapitalerhöhung beteiligen und damit seine Beteiligung konstant halten.

Mit dem Geld will der Hannoveraner Konzern den von der staatlichen Bank KfW gewährten Kredit von 375 Millionen Euro tilgen. Zudem sollen Bankschulden verringert werden. Eine stille Einlage und Wandelanleihe des Bundes von insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro sind von dem Schritt nicht betroffen. Zudem bleibt die von der KfW eingeräumte Kreditlinie über etwas mehr als drei Milliarden Euro bestehen, um flexibel auf die weitere Entwicklung der Pandemie reagieren zu können.

Ölpreise notieren knapp unter Mehrjahreshochs

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter in der Nähe ihrer mehrjährigen Höchststände notiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,75 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 15 Cent auf 79,08 Dollar.

Die Preise sind damit nicht weit von ihren am Vortag markierten Höchstständen entfernt. Brent war mit gut 83 Dollar auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. US-Öl kostete mit deutlich mehr als 79 Dollar so viel wie seit 2014 nicht mehr.

Auftrieb erhalten die Preise durch eine Mischung aus konjunkturbedingt hoher Nachfrage und knappem Angebot. Obwohl von einigen Fachleuten erwartet, bleibt der Ölverbund Opec+ nach einer Entscheidung vom Montag auf Kurs und weitet seine Förderung nicht stärker aus als geplant.

Euro fällt in Richtung 15-Monatstief

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1585 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der 15-monatige Tiefstand von 1,1563 Dollar, der vergangene Woche erreicht wurde, ist damit nicht mehr weit. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1602 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen in Deutschland Auftragszahlen aus der Industrie auf dem Programm. Nach wie vor leidet die Branche unter Lieferproblemen. Den hohen Auftragsbestand kann die Industrie daher nur schleppend abarbeiten.

In den USA veröffentlicht der Dienstleister ADP seine monatlichen Daten vom Arbeitsmarkt. Sie gelten als Hinweis auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung, dem große Bedeutung für die kurzfristige Geldpolitik der Notenbank Fed zugeschrieben wird. Die Fed will bald ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe, die zur Konjunkturstützung aufgelegt wurden, zurückfahren.

Hohe Energiepreise: Grüne EU-Politikerin sieht Lösung in Erneuerbaren

STRAßBURG: Angesichts von drastisch gestiegenen Energiepreisen hat die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus auf den Ausbau der erneuerbaren Energien gepocht. «Die Europäische Union kann ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nur überwinden, wenn erneuerbare Energien weiter ausgebaut werden und die Energieeffizienz gestärkt wird», erklärte die Abgeordnete vor einer Debatte im EU-Parlament zu dem Thema am Mittwoch. Schon heute seien Erneuerbare die günstigste Energieform. Kurzfristig müssten die EU-Mitgliedstaaten wegen der derzeit hohen Energiekosten nun einkommensschwache Haushalte finanziell unterstützen.

Die Energiepreise - besonders der Gaspreis - sind seit Anfang des Jahres rasant gestiegen. Laut Daten von Eurostat waren sie im September im Euroraum 17,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Mehrere Mitgliedstaaten haben bereits auf nationaler Ebene eingegriffen, um Haushalte vor untragbaren Strom- und Heizungsrechnungen zu schützen.

Ölpest in Kalifornien: Riss in verbogener Pipeline am Meeresgrund

LOS ANGELES: Taucher haben Hinweise auf die mutmaßliche Ursache der Ölpest vor der südkalifornischen Küste gefunden. Eine Pipeline auf dem Meeresboden sei verbogen und weise einen über 30 Zentimeter langen Riss auf, teilte die US-Küstenwache am Dienstag mit. Demnach sei ein 1,2 Kilometer langes Stück der über 28 Kilometer langen Pipeline seitlich verschoben worden. Die Rohrleitung verbindet eine Förderplattform im Pazifik mit einer Anlage im Hafen von Long Beach.

Die Pipeline weise eine Biegung «wie ein Halbkreis» von etwa 32 Metern auf, teilte die Betreiberfirma am Dienstag mit. Firmenchef Martyn Willsher sprach von einem ungewöhnlichen Ereignis, die Ursache dafür werde untersucht. Es sei möglich, dass die Pipeline vom Anker eines Schiffs getroffen worden sei, hatte Willsher am Montag erklärt.

Der Ölfilm auf der Meeresoberfläche war am Freitag entdeckt worden. Die Menge des ausgelaufenen Öls wird inzwischen auf rund 550.000 Liter geschätzt. Entlang der Küste südlich von Los Angeles sind aufgrund der Umweltkatastrophe zahlreiche Strände geschlossen, darunter in den beliebten Badeorten Huntington Beach und Laguna Beach.

Über ein Dutzend Boote und mehr als 300 Helfer am Strand sind im Kampf gegen den Ölteppich im Einsatz. Gouverneur Gavin Newsom hat für den Bezirk den Notstand ausgerufen, um auf diese Weise mehr Personal und Mittel bereitzustellen. Umweltschützer berichteten von ölverschmierten Vögeln und toten Fischen.