Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Ölpreise geben deutlich nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel deutlich unter Druck geraten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77,82 US-Dollar. Das waren 1,27 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ähnlich deutlich auf 74,03 Dollar.

Damit haben sich die Ölpreise wieder von ihrem am Vortag erreichten Niveau entfernt. Der Brent-Preis war am Dienstag mit mehr als 80 Dollar auf einen dreijährigen Höchststand gestiegen. Wesentliche Gründe für den Höhenflug sind eine starke Nachfrage aufgrund der globalen Konjunkturerholung vom Corona-Einbruch und eine Angebotsknappheit aufgrund von Engpässen vor allem in den USA.

Belastung kam zuletzt durch die insgesamt trübe Finanzmarktstimmung und neue Lagerdaten aus den USA. Dort meldete das American Petroleum Institute (API) am Dienstagabend einen deutlichen Aufbau der landesweiten Erdölvorräte. Am heutigen Mittwoch veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Zahlen. Sollte sich auch hier ein Anstieg ergeben, wäre es der erste Zuwachs seit mehreren Wochen.

Euro bleibt unter 1,17 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1685 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Damit rangiert der Euro in etwa so tief wie zuletzt vor einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1678 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen zwar einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Allerdings befinden sich darunter keine Zahlen aus der ersten Reihe mit hoher Marktbedeutung. Die Kursreaktionen dürften sich daher in Grenzen halten.

Die Augen der Anleger richten sich vielmehr auf eine hochrangig besetzte Diskussionsrunde. Im Rahmen einer EZB-Konferenz diskutieren am frühen Abend die Zentralbankchefs von vier großen Notenbanken miteinander. Ob in der Runde mit Christine Lagarde (EZB), Jerome Powell (US-Notenbank), Andrew Bailey (Bank of England) und Haruhiko Kuroda (Japan) neue geldpolitische Akzente gesetzt werden, ist aber fraglich.

Steinmeier fliegt nach Moldau - Wirtschaft sieht großes Potenzial

BERLIN/CHISINAU: Die Republik Moldau bietet aus Sicht der deutschen Wirtschaft interessante Entwicklungsperspektiven. «Das Land hat großes Potenzial im Bereich Agrar- und Nahrungsmittelwirtschaft, wenn dort Strukturreformen vorangetrieben werden», sagte der Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Oliver Hermes, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Eine weitere wichtige Branche sei die Automobilindustrie - in Verbindung mit dem bereits wachsenden IT-Sektor. «Mit der Förderung dieses Industriezweigs kann man hochwertige Arbeitsplätze im Land schaffen und damit auch Bedarf in Westeuropa decken.»

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fliegt an diesem Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch nach Moldau. Er will damit demonstrativ die proeuropäische Präsidentin Maia Sandu unterstützen. Im November vergangenen Jahres hatte sich die damalige Oppositionspolitikerin bei der Präsidentenwahl gegen den russlandfreundlichen Amtsinhaber Igor Dodon durchgesetzt. Steinmeier nimmt auch eine Wirtschaftsdelegation mit in die Hauptstadt Chisinau und will zusammen mit Sandu ein Wirtschaftsforum eröffnen.

«Politisch schwankte Moldau in den letzten Jahren zwischen einer europäischen Orientierung und Russland-orientierten Kräften», sagte Hermes. «Bei den Handelsströmen sehen wir dagegen schon eine starke Anbindung an die EU, auch dank des Assoziierungsabkommens: Die Exporte gehen zu zwei Dritteln in die Europäische Union und nur zu neun Prozent nach Russland.»

«Es gibt im Prinzip gute Produkte», sagte Hermes insbesondere mit Blick auf die Landwirtschaft. Die moldauischen Produzenten hätten aber noch Probleme, die Anforderungen westeuropäischer Einkäufer zu erfüllen. «Das betrifft Qualität und Mengen, die man mittel- bis langfristig garantieren und liefern können muss. Da hakt es noch etwas an den Strukturen.»

Barnier: London sollte kein Drama um Nordirland-Protokoll machen

LONDON: Der ehemalige Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, hat die britische Regierung zu einer Entdramatisierung der Debatte über das Nordirland-Protokoll aufgerufen. Das Abkommen sei «Zeile für Zeile und Wort für Wort» vom britischen Premierminister Boris Johnson ausgehandelt worden, sagte Barnier bei einer Veranstaltung der britischen Denkfabrik Chatham House am Dienstag in London und fügte hinzu: «Es gibt keine Überraschungen, er (Johnson) weiß, was er unterschrieben hat.» Alle Seiten müssten nun sehr behutsam sein, um den Frieden in Nordirland zu bewahren, so Barnier weiter.

Das Nordirland-Protokoll soll sicherstellen, dass trotz Brexits keine Warenkontrollen zwischen dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland entstehen. Das gilt als Voraussetzung, um den brüchigen Frieden in der ehemaligen Bürgerkriegsregion nicht zu gefährden. Stattdessen muss nun aber kontrolliert werden, wenn Waren aus England, Schottland oder Wales nach Nordirland gebracht werden. Das schafft Probleme im innerbritischen Handel, für die sich London und Brüssel gegenseitig verantwortlich machen. Die britische Regierung droht inzwischen immer deutlicher damit, das Abkommen außer Kraft zu setzen.