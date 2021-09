Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Japans Wirtschaft wächst im Frühjahr stärker als gedacht

TOKIO: Die Wirtschaft Japans ist im zweiten Quartal stärker gewachsen als bisher bekannt. Gegenüber dem ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von April bis Juni um 0,5 Prozent, wie aus Regierungszahlen vom Mittwoch hervorgeht. Eine erste Schätzung hatte ein Wachstum von lediglich 0,3 Prozent ergeben. Auf das Jahr hochgerechnet (annualisiert) stieg das BIP damit um 1,9 Prozent. Die Erstschätzung hatte bei 1,3 Prozent gelegen.

Zurückzuführen ist das stärkere Wachstum den Zahlen zufolge vor allem auf umfangreichere Investitionen der Unternehmen. Auch die Konsumausgaben der privaten Haushalte stiegen etwas deutlicher als bisher veranschlagt. Der Außenhandel und die Lagerhaltung der Unternehmen belasteten dagegen das Wachstum.

Die Corona-Lage in Japan ist nach wie vor angespannt. Die lange Zeit steigenden Infektionszahlen und die schleppend angelaufene Impfkampagne haben dem Ansehen der Regierung schwer geschadet. Regierungschef Yoshihide Suga hatte deshalb unlängst seinen Rückzug angekündigt.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel in einem ruhigen Umfeld leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,82 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 68,60 Dollar.

Starke Impulse gab es am Morgen zunächst nicht. Ohnehin bewegen sich die Rohölnotierungen seit einigen Tagen in einer recht engen Handelsspanne. Nach oben werden die Preise begrenzt durch anhaltende Sorgen infolge der vielerorts rapiden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Unterstützung kommt hingegen durch die zumeist gute Stimmung an den Finanzmärkten. Riskantere Anlagen wie Erdöl profitieren davon.

Euro hält sich über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1840 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1860 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften sich die Impulse durch Konjunkturdaten in engen Grenzen halten. Es stehen kaum Wirtschaftszahlen mit größerer Bedeutung auf dem Programm. In den USA könnte zwar der Konjunkturbericht (Beige Book) der Notenbank Federal Reserve Interesse auf sich ziehen. Allerdings handelt es sich um eine Betrachtung der jüngeren Vergangenheit mit begrenzter Aussagekraft für die künftige Geldpolitik.

Kontroverse um Indiens große Palmöl-Pläne

NEU DELHI: Indien will seinen eigenen Palmölanbau vergrößern, um seine Abhängigkeit von den großen Produzenten Indonesien und Malaysia zu reduzieren. Die Regierung hat dazu laut einer Mitteilung umgerechnet knapp 1,3 Milliarden Euro (110 Milliarden Rupien) bereitgestellt. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF ist Indien der weltgrößte Palmöl-Importeur. Umweltschützer und Oppositionspolitiker warnten vor möglichen Schäden durch das Abholzen von Regenwäldern, Wasserknappheit und negativen Auswirkungen auf das Klima.

Mit dem Geld soll die jährliche Palmölproduktion in Indien von derzeit rund 300.000 Tonnen auf 2,8 Millionen Tonnen bis 2030 vergrößert werden. Zum Vergleich: 2020 führte Indien nach Angaben des Finanzdienstleisters S&P Global 7,2 Millionen Tonnen des umstrittenen Pflanzenöls ein. Die Anbaufläche soll nach Regierungsangaben von 370.000 auf eine Million Hektar wachsen, Bäuerinnen und Bauern sollen unterstützt werden.

Die Zeitung «The Indian Express» berichtete unter anderem, dass die Regierung den Palmölplänen grünes Licht gab, obwohl der Indian Council of Forestry Research and Education Einwände erhoben habe. Der Chef des Zentrums für nachhaltige Landwirtschaft, GV Ramanjaneyulu, warnte davor, dass ein Ausbau der Palmölproduktion den Monsunregen und die Temperaturen beeinflussen könnte.

Landwirtschaftsminister Narendra Tomar betonte dagegen, dass es keine Waldabholzung geben werde. Indiens südlicher Nachbar Sri Lanka hat den Import und Anbau von Palmöl im Frühjahr verboten - unter anderem aus Umweltschutzgründen.