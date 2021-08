Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Wirtschaft fordert Klimapartnerschaft mit Osteuropa

BERLIN: Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft fordert von der künftigen Bundesregierung engere wirtschaftliche Beziehungen nach Osteuropa. So solle etwa eine Klimapartnerschaft über EU-Grenzen hinaus geschlossen werden, sagte der Vorsitzende, Oliver Hermes, am Mittwoch. «Klimaschutz hört nicht an der Ostgrenze der EU auf», betonte er. Deutschland müsse die östlichen Nachbarn bei der Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft und dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft unterstützen.

Hermes schlug etwa vor, Einnahmen aus einem Grenzausgleichsmechanismus gezielt an die betroffenen Länder zurückzugeben, um dort Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren. Der von der EU erwogene Mechanismus soll verhindern, dass europäische Hersteller, die sich an strenge Klimaschutz-Auflagen halten müssen, mit wenig klimafreundlich produzierten Importwaren konkurrieren müssen. Die Idee birgt jedoch politischen Sprengstoff, da sie als Importbeschränkung wirken könnte. Keinesfalls dürften neue Mauern errichtet werden, betonte Hermes.

Der Ausschuss verwies zudem auf das Potenzial von Russland und der Ukraine als Partner für grüne Energie. Erdgas baue eine Brücke in eine Welt CO2-freier oder -neutraler Gase wie Wasserstoff, sagte Hermes und forderte: «Nord Stream 2 darf auch von einer neuen Bundesregierung politisch nicht nachträglich in Frage gestellt werden.»

Dem Verband zufolge hat der deutsche Handel mit den 29 Staaten Mittel- und Osteuropas nach einem tiefen Einbruch zu Beginn der Corona-Krise inzwischen wieder angezogen. Deutsche Exporte und Importe seien im ersten Halbjahr 2021 um rund ein Viertel gewachsen. «Osteuropa meldet sich als Wirtschaftspartner Deutschlands eindrucksvoll zurück», sagte Hermes. Mit Abstand größter deutscher Handelspartner in der Region bleibt Polen vor Tschechien, Ungarn und Russland.

Douglas profitiert vom starken E-Commerce-Standbein

DÜSSELDORF: Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas ist dank des weiter boomenden Online-Geschäfts und der Wiedereröffnung der Filialen nach dem Lockdown erstmals seit Beginn der Pandemie wieder auf Wachstumskurs. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 (April bis Mai) steigerte der Schönheitskonzern seine Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 16,8 Prozent auf 644 Millionen Euro, wie er am Mittwoch mitteilte. Es war das erste Umsatzplus im Vorjahresvergleich seit Pandemiebeginn. Vom Umsatzniveau vor der Pandemie (762 Millionen Euro) ist die Parfümeriekette allerdings noch ein ganzes Stück entfernt.

«Unsere volle Aufmerksamkeit gilt dem weiteren Ausbau des E-Commerce-Geschäfts», sagte Douglas-Chefin Tina Müller bei der Präsentation der Quartalszahlen. Zwischen April und Juni steigerte die Parfümeriekette ihre E-Commerce-Umsätze erneut um rund 20 Prozent auf 268 Millionen Euro. In den vergangenen zwei Jahren konnte Douglas sein Online-Geschäft damit mehr als verdoppeln. Konzernweit entfielen im dritten Quartal bereits 42 Prozent aller Umsätze auf den E-Commerce, in Deutschland waren es aufgrund des massiven Lockdowns sogar 69 Prozent.

Obwohl erst im Juni eine flächendeckende Öffnung der Geschäfte wieder möglich war, stiegen auch die Umsätze im Filialgeschäft um 14,8 Prozent auf 374 Millionen Euro. Dies lasse auf einen positiven Trend schließen, wenn das gesamte Filialnetz auch in den nächsten Monaten geöffnet bleiben dürfe, meinte Müller. Sie betonte, das stationäre Geschäft werde für Douglas weiter «eine wichtige Rolle» spielen.

Das bereinigte Konzernergebnis (Ebitda) der Parfümeriekette lag mit 24 Millionen Euro um rund 10 Prozent unter dem Vorjahreswert. Unter dem Strich musste der Konzern im 3. Quartal einen Verlust von gut 80 Millionen Euro ausweisen.

Berichte: Sparkassen und Landesbanken einig bei Institutssicherung

BERLIN: Sparkassen und Landesbanken haben sich Medienberichten zufolge auf eine milliardenschwere Reform ihres Systems zur Rettung kriselnder Institute und zur Absicherung von Kunden-Einlagen geeinigt. Der Kompromiss sieht demnach vor, dass die öffentlich-rechtlichen Institute insgesamt 5,2 Milliarden Euro zusätzlich ansparen. Die Landesbanken sollen 2,6 Milliarden Euro beisteuern, zwei Milliarden Euro entfielen auf die Sparkassen. Hinzu kämen bei den Sparkassen «Zahlungsversprechen» in Höhe von 600 Millionen Euro, berichtete die «Süddeutsche Zeitung» (Mittwoch).

«In den entscheidenden Fragen zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Sicherungssystems sind wir auf einem guten Weg», teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) auf Anfrage mit. Ziel sei es, jetzt in den zuständigen Gremien zu einem ordnungsgemäßen Beschluss zu kommen und diesen dann zeitgerecht umzusetzen. «Damit wird die für unsere Kundinnen und Kunden vorteilhafte Institutssicherung der Sparkassen-Finanzgruppe weiter gestärkt.» Auch das «Handelsblatt» hatte von einer Einigung berichtet.

Dem Vernehmen nach soll der Topf von 2025 an bis zum Jahr 2032 gefüllt werden. Beschlossen werden soll die Reform den Berichten zufolge an diesem Freitag bei einer DSGV-Mitgliedersammlung in Berlin. Die regionalen Sicherungstöpfe sollen erhalten bleiben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die deutsche Finanzaufsicht Bafin dringen seit einiger Zeit auf eine Reform. Die EZB-Bankenaufsicht hatte bei der Rettung der NordLB im Jahr 2019 das System als zu kompliziert und langsam kritisiert. Die Aufsicht muss dem Vorhaben noch zustimmen.

Ifo-Geschäftsklima trübt sich erneut ein

MÜNCHEN: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima sank gegenüber dem Vormonat um 1,3 Punkte auf 99,4 Zähler, wie das Ifo-Institut am Mittwoch in München bekanntgab. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang des wichtigsten Konjunkturbarometers für Deutschland gerechnet, dabei aber 100,4 Punkte veranschlagt.

Die Eintrübung geht auf weniger optimistische Erwartungen der Unternehmen zurück. «Insbesondere im Gastgewerbe und im Tourismus wachsen die Sorgen», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Ihre aktuelle Lage bewerteten die Unternehmen dagegen etwas besser als im Vormonat. Lieferengpässe bei Vorprodukten in der Industrie und Sorgen wegen steigender Corona-Infektionszahlen belasteten jedoch die Konjunktur.

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Damit wurde ein kleiner Teil der deutlichen Aufschläge seit Wochenbeginn abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,94 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 19 Cent auf 67,35 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise zuletzt durch den etwas stärkeren US-Dollar, der das in der amerikanischen Währung gehandelte Rohöl für viele Investoren etwas verteuerte und damit die Nachfrage belastete. Die Bilanz am Ölmarkt seit Wochenbeginn ist aber dennoch klar positiv. Vor allem die gute Aktienmarktstimmung hat den Erdölpreisen Auftrieb verliehen.

Ein ständiger Belastungsfaktor ist jedoch seit längerem die Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus. Zwar besteht die Hoffnung, dass in Ländern mit hohen Impfquoten größere Beschränkungen des öffentlichen Lebens ausbleiben. Vollends auszuschließen sind solche Restriktionen, die auch die Konjunktur und die Ölnachfrage belasten, aber nicht.

Euro gibt leicht nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1745 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1740 Dollar festgesetzt.

Der Euro bewegt sich damit knapp einen Cent über seinem vor wenigen Tagen markierten Neunmonatstief. Zuletzt hielten sich die Kursbewegungen am Devisenmarkt in engen Grenzen. Größere Impulse blieben aus.

Zur Wochenmitte dürften die Anleger auf neue Stimmungsdaten aus Deutschland schauen. In München veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Die Umfrage in Unternehmen gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen wird mit einer leichten Eintrübung gerechnet.

Justizministerium will Spiele-Plattformen strenger regulieren

BERLIN: Zum Schutz der Nutzer vor strafbaren und jugendgefährdenden Inhalten fordert das Bundesjustizministerium eine umfassende Regulierung von Spiele-Plattformen auf europäischer Ebene. «Wo sich Millionen vor allem junge Menschen jeden Tag bewegen und miteinander kommunizieren, darf es keine blinden Flecken beim Schutz vor Straftaten geben», sagte Justizstaatssekretär Christian Kastrop dem «Handelsblatt» (Mittwoch). Auch für Spiele-Plattformen seien daher «verpflichtende Regeln und starke Verbraucherrechte» notwendig.

Das Justizministerium will sich in den Verhandlungen zum «Digital Services Act» (DSA), mit dem die EU die Geschäftspraktiken von Onlineplattformen regulieren will, für strengere Vorgaben starkmachen. «Spieleplattformen müssen von den künftigen europäischen Regeln erfasst sein, damit strafbare und jugendgefährdende Inhalte sehr schnell gelöscht werden», sagte Kastrop. Der Staatssekretär sieht dafür das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) und das jüngst beschlossene Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Netz als «inhaltliches Vorbild», um das Gaming wirklich sicher zu machen. Das Ziel sei, Kinder und Jugendliche bestmöglich zu schützen.

Kommission verteidigt geplante Studie zu EU-weitem Vermögensregister

BRÜSSEL: Die EU-Kommission verteidigt eine geplante Machbarkeitsstudie zu einem europäischen Vermögensregister. Ein solches Register könne mehr Transparenz im Kampf gegen Finanzkriminalität schaffen, sagte ein Sprecher der Kommission auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Ein EU-weites System könne existierende Vermögensregister der Mitgliedstaaten verknüpfen und den Behörden so grenzübergreifend Zugang zu Informationen ermöglichen. Die Kommission hofft, dass dies besonders bei Ermittlungen gegen Korruption, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nützlich sein könnte.

Der Sprecher der Kommission betonte, dass noch kein solches Register tatsächlich in Planung sei. Es würden nur Möglichkeiten ausgelotet. Die AfD hatte zuvor kritisiert, die EU könnte durch die Sammlung von Daten über Vermögen von EU-Bürgern zu große Kontrolle erlangen. «Die EU-Bürokraten wollen die EU-Bürger und damit auch die Deutschen immer mehr zu gläsernen Bürgern machen», sagte Martin Böhm, Sprecher der AfD-Fraktion im Bayrischen Landtag, vergangene Woche.

Die Machbarkeitsstudie, die im Juli ausgeschrieben wurde, soll untersuchen, wie relevante Vermögensinformationen auf EU-Ebene verknüpft werden könnten. Laut der Ausschreibung könnten zum Beispiel Grundbucheintragungen, Handelsregister oder Informationen über Stiftungen gebündelt werden. Es soll auch untersucht werden, ob Daten über Vermögen wie Kunstwerke, Kryptowährungen, Gold oder Immobilien einbezogen werden könnten.

Einige Wirtschaftsregister werden bereits auf EU-Ebene gebündelt. Das betrifft bislang Informationen etwa über wirtschaftliche Eigentümer von Gesellschaften - so kann transparent eingesehen werden, wem zum Beispiel eine Firma wirklich gehört. Im Juli hatte die Kommission weitere Vorschläge für Maßnahmen gegen Geldwäsche vorgelegt, zum Beispiel die Einrichtung einer Anti-Geldwäsche-Behörde und eine Obergrenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen.