Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.21 | Aktualisiert um: 13:00 | Überblick

Ölpreise weiter im Höhenflug - Brent steigt knapp unter 75 US-Dollar

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und haben damit die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen fortgesetzt. Wie bereits in den Handelstagen zuvor markierten die Preise am Morgen mehrjährige Höchststände. Seit Beginn des Monats hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als sechs Prozent und Rohöl aus den USA um mehr als acht Prozent verteuert. Als Treiber gilt unter anderem die robuste Konjunktur in führenden Industriestaaten und eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 74,51 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Zeitweise erreichte der Brentpreis bei 74,73 Dollar den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 46 Cent auf 72,58 Dollar. Mit 72,83 Dollar war er am Morgen auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 geklettert.

Neuen Auftrieb erhielten die Ölpreise auch durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am späten Dienstagabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 8,5 Millionen Barrel verzeichnet hat. Die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung werden am Nachmittag erwartet. Fallende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise.

Eurokurs kaum verändert vor Entscheidungen der US-Notenbank

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2128 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag etwas tiefer auf 1,2108 Dollar festgesetzt.

Am Abend werden die Ergebnisse der Zinssitzung der US-Notenbank erwartet. Trotz eines Anstiegs der Inflationsrate in den USA auf zuletzt fünf Prozent im Mai wird von Experten nicht mit einer Änderung der sehr lockeren amerikanischen Geldpolitik gerechnet. Die Notenbank dürfte somit keine Reduzierung der Anleihekäufe signalisieren. Auch der Leitzins der US-Notenbank wird weiter auf dem Rekordtief von 0,0 bis 0,25 Prozent erwartet.

In den USA ist die Inflation im April und Mai jeweils überraschend stark gestiegen. Verschiedene US-Währungshüter hatten zuletzt aber mehrfach deutlich gemacht, dass der Teuerungsschub nur vorübergehend sei und vorerst keine geldpolitische Reaktion zu erwarten sei.