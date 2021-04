Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 28.04.21 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Ölpreise stabil - Opec+ hält an Kurs fest

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Die Entscheidung des Ölverbund Opec+ vom Vorabend, an dem Anfang April vorgezeichneten Kurs festzuhalten, bewegte den Markt kaum. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,39 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 62,89 Dollar.

Nach einem Treffen ranghoher Minister hatte der Ölverbund Opec+ am Dienstagabend bestätigt, seine Förderung in den kommenden drei Monaten Zug um Zug zu erhöhen. Die Tagesproduktion soll schrittweise um insgesamt rund zwei Millionen Barrel ausgeweitet werden. Seit dem schweren Einbruch der Ölpreise in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 ist die Ölproduktion des Verbunds per Beschluss gedeckelt. Die Hoffnung auf wirtschaftliche Besserung und eine anziehende Ölnachfrage lässt den Verbund aber zuversichtlicher nach vorne schauen.

Rohstoffexperten der Commerzbank gaben jedoch zu bedenken, dass eine Ausweitung verfrüht sein könnte. Sie verweisen auf die teils sehr angespannte Corona-Lage in Ländern wie Indien, Japan oder der Türkei. All diese Länder sind große Ölimportländer. Dem steht die kräftige Konjunkturerholung in anderen großen Nachfrageländern wie den USA oder China entgegen. Die Aussichten für die Erdölnachfrage sind damit unsicher.

Kreditkarten-Riese Visa erholt sich von Corona-Krise

SAN FRANCISCO: Der US-Finanzkonzern Visa erholt sich dank steigender Ausgaben seiner Kreditkartenkunden langsam von der Corona-Krise. Im Geschäftsquartal bis Ende März nahm das Zahlungsvolumen verglichen mit dem Vorjahreswert um elf Prozent zu, wie der Mastercard-Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Angesichts deutlich höherer Kosten ging der Gewinn dennoch um zwei Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar (2,5 Mrd Euro) zurück. Der Umsatz fiel ebenfalls um zwei Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar.

Im US-Heimatmarkt, wo der Konsum mit Staatshilfen kräftig angekurbelt wurde, profitierte Visa von gestiegenen Verbraucherausgaben. Doch der pandemiebedingte Einbruch von Auslandszahlungen belastet weiter die Bilanz. Durch den eingeschränkten Reiseverkehr fallen etwa Hotel- und Flugbuchungen weg, bei denen sonst die Kreditkarte gezückt wird. Doch die Zeichen stünden auf Erholung, sagte Visa-Chef Alfred F. Kelly. Insgesamt übertrafen die Quartalszahlen die Markterwartungen deutlich. Die Aktie reagierte nachbörslich mit Kursgewinnen.

Starbucks verdoppelt Quartalsgewinn und hebt Geschäftsausblick an

SEATTLE: Die weltgrößte Café-Kette Starbucks hat ihre Jahresziele nach einem Gewinnsprung im jüngsten Quartal angehoben. In den drei Monaten bis Ende März verdoppelte Starbucks den Nettogewinn im Jahresvergleich auf 659,4 Millionen Dollar (545,5 Mio Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse kletterten um gut elf Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 stellte Starbucks einen Umsatz zwischen 28,5 Milliarden und 29,3 Milliarden Dollar in Aussicht, was einer leichten Anhebung gegenüber der bisherigen Prognose entspricht. Auch beim Gewinn wurde der Ausblick erhöht. «Ich bin sehr zufrieden mit unseren Fortschritten», sagte Konzernchef Kevin Johnson. Das US-Geschäft habe sich inzwischen voll von der Corona-Krise erholt.

Anleger reagierten zunächst dennoch enttäuscht auf die Zahlen und ließen die Aktie nachbörslich fallen. Der am Finanzmarkt stark beachtete flächenbereinigte Absatz legte zwar - angetrieben von boomenden Verkäufen in China - um deutliche 15 Prozent zu. Allerdings hatte die Pandemie im Vorjahreszeitraum auch sehr stark belastet. Analysten hatten im Schnitt mit noch stärkerem Wachstum gerechnet.