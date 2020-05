Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Hoffnung auf Neustart, Jobs auf Streichliste: Tui vor schwerem Sommer

HANNOVER: Nach einem verlustreichen Winter kämpft Tui in der Corona-Krise um die Rettung der wichtigen Sommersaison 2020 und will Urlauber so bald wie möglich wieder an Ziele im Mittelmeer bringen. Insgesamt bleibe die Lage unsicher, sagte Vorstandschef Fritz Joussen am Mittwoch in Hannover: «Es gibt keine Zusagen, keine Planbarkeit, wann Flugreisen und Schiffsreisen aus Deutschland wieder möglich sind.» Wo Kunden ab wann Urlaub machen können, ist vielerorts noch unklar. Das Sommerprogramm ist derzeit nur zu 35 Prozent ausgebucht. Tausende Jobs sollen beim größten Touristikkonzern wegen steigenden Spardrucks gestrichen werden.

Reise-Unternehmer ziehen vor das Kanzleramt

BERLIN: Mit einem Korso aus rund 50 Bussen im Regierungsviertel haben Inhaber von Reisebüros und mittelständische Reiseunternehmer für mehr staatliche Hilfe demonstriert. Vor der Regierungszentrale stellten Demonstranten Koffer ab. Es gab auch einen Autokorso mit etwa 50 Fahrzeugen. Auch in anderen Städten gab es Aktionen, unter anderem in Hannover, Dresden und Schwerin. Aufgerufen dazu hatte die Allianz selbstständiger Reiseunternehmen. Mit anderen Verbänden fordert sie einen Sonderfonds des Bundes, um die Rückzahlungen für stornierte Reisen abzuwickeln. Damit sollen die Arbeitsplätze in den Reisebüros und bei den Veranstaltern gesichert werden. Weil Reisen durch den Kampf gegen die Corona-Krise stark eingeschränkt sind, haben viele Kunden ihre Urlaubsfahrten storniert.

Corona-Krise lässt Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen einbrechen

WIESBADEN: In der Corona-Krise haben viel weniger Menschen in Deutschland Busse und Bahnen genutzt. Da Verkehrsunternehmen Verbindungen einschränkten und Menschen aus Furcht vor Infektionen fernblieben, gingen die Fahrgastzahlen im ersten Quartal um elf Prozent zurück, schätzte das Statistische Bundesamt am Mittwoch. Die Wiesbadener Behörde hat dafür die Daten einiger großer Verkehrsfirmen ausgewertet und mit dem Vorjahreszeitraum verglichen. Nach Jahren steigender Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen könnte die Corona-Pandemie nun den Aufwärtstrend zumindest vorerst beenden. Besonders stark fielen demnach die Fahrgastzahlen im Eisenbahnnahverkehr einschließlich S-Bahnen.

Bundesregierung will Entwicklung von Drohnen vorantreiben

BERLIN: Die Bundesregierung will die Entwicklung von Drohnen vorantreiben und ihren Einsatz im Alltag ermöglichen - etwa in der Logistik oder für medizinische Transporte. Unbemannte Luftfahrtsysteme böten Chancen für die Mobilität im urbanen und ländlichen Raum sowie zur Versorgung schwer erreichbarer Gebiete, langfristig gehe es auch um «Flugtaxis», geht aus einem Aktionsplan hervor. Dieser wurde am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet und lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Commerzbank mit Verlust zum Jahresauftakt

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank ist wegen der Furcht vor vielen Kreditausfällen infolge der Corona-Krise im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. In den ersten drei Monaten stand ein Minus von 295 Millionen Euro in den Büchern, wie der Frankfurter MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle musste auf 326 (Vorjahreszeitraum: 78) Millionen Euro vervierfacht werden. Der Vorstand um Konzernchef Martin Zielke hatte bereits bei der Bilanzvorlage Mitte Februar angekündigt, dass das Management «weitere Einsparpotenziale» auslotet. Spekuliert wurde zuletzt in Presseberichten über eine deutliche Ausdünnung des Filialnetzes von 1000 Standorten auf 400 bis 500 Geschäftsstellen.

Corona-Krise treibt Nachfrage bei durchsichtigen Kunststoffplatten an

BERLIN: Durchsichtige Kunststoffplatten sind in der Corona-Krise als Hygieneschutzmaßnahme stark gefragt. Der Branche beschere das eine beispiellose Auftragslage, sagte Joachim Wehmeyer vom Einkaufs-Verband Deutscher Kunststoffhändler (EVDK). Durch die Wertschöpfungskette hinweg sei man davon überrascht worden. Nun gebe in ganz Europa kein Material mehr. Die Händler seien wegen der gestiegenen Nachfrage teilweise mit Lieferzeiten seitens der Industrie von bis zu einem halben Jahr konfrontiert und bedienten sich aus den Beständen, bereits im Vorfeld platzierten Bestellungen oder Rahmenverträgen, so der EVDK. Die Produktionskapazitäten der Industrie seien maximal ausgelastet.

Twitter: Mitarbeiter dürfen «für immer» von Zuhause aus arbeiten

SAN FRANCISCO: Twitter wird seinen Mitarbeitern erlauben, auch nach dem Ende der Corona-Krise uneingeschränkt im Homeoffice zu arbeiten. «Wenn unsere Beschäftigten in einer Rolle und Lage sind, die es ihnen erlauben, von Zuhause aus zu arbeiten, und sie für immer damit weitermachen wollen, werden wir das möglich machen», erklärte der Kurznachrichtendienst. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass es funktioniert, wenn Menschen an verschiedenen Orten zusammenarbeiteten. Twitter hatte nach jüngsten Angaben zum Ende vergangenen Jahres 4900 Beschäftigte.

Dax rutscht wegen Corona-Sorgen deutlich ins Minus

FRANKFURT/MAIN: Die Furcht vor den negativen Folgen zu schneller Lockerungen in der Corona-Krise hat den Dax am Mittwoch belastet. Der deutsche Leitindex fiel bis zum frühen Nachmittag um 1,30 Prozent auf 10.678,46 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,37 Prozent auf 23.731,58 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,3 Prozent ein. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,50 Prozent am Vortag auf minus 0,52 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0872 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9198 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0858 (Montag: 1,0824) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9210 (0,9239) Euro gekostet.