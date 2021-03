Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 17.03.21 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

BMW kündigt für 2021 deutlich besseres Ergebnis an

MÜNCHEN: Der Autobauer BMW erwartet nach dem Umsatz- und Gewinnrückgang des vergangenen Jahres eine deutliche Erholung. Vorstandschef Oliver Zipse sagte am Mittwoch in München: «Wir sind mit hoher Dynamik in das neue Jahr gestartet und wollen schnellstmöglich wieder an das Vorkrisenniveau anknüpfen - und darüber hinausgehen.»

Nach zwei Jahren mit Gewinnrückgängen strebt das Unternehmen für 2021 «einen deutlichen Anstieg beim Konzernergebnis vor Steuern an». Die Autoverkäufe sollen nach dem Rückgang auf 2,3 Millionen im vergangenen Jahr solide wachsen. Vor allem in China war die Nachfrage zuletzt stark gestiegen. Die Ergebnismarge im Autosegment (Ebit-Marge) soll von 2,7 auf 6 bis 8 Prozent vom Umsatz steigen. Finanzvorstand Nicolas Peter sagte: «2021 steht für uns im Zeichen des Wachstums. Gleichzeitig sind wir darauf vorbereitet, flexibel zu reagieren.»

Der Stellenabbau werde vorangetrieben. Nachdem BMW bereits im vergangenen Jahr rund 5000 Stellen abgebaut hat, soll die Mitarbeiterzahl Ende 2021 «leicht unter dem Niveau des Vorjahres liegen».

Die wichtigsten Zahlen des vergangenen Jahres hatte BMW schon zuvor veröffentlicht: Die Verkaufszahlen fielen um 8 Prozent auf 2,3 Millionen Autos, der Umsatz sank von 104 auf 99 Milliarden Euro, und der Gewinn brach um ein Viertel auf 3,86 Milliarden Euro ein. Das zweite Halbjahr lief zwar gut, vor allem in China. Aber die Verluste nach den wochenlangen Werksschließungen im Frühjahr 2020 konnte das nicht mehr wettmachen.

Auto-Neuzulassungen in der EU weiter deutlich unter Vorjahresmonat

BRÜSSEL: Der EU-Automarkt steht weiter deutlich unter dem Einfluss der Corona-Krise. Im Februar gingen die Pkw-Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 19,3 Prozent auf 771.486 Autos zurück, wie der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Das war der schwächste Februar seit 2013.

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sowie Unsicherheiten lasteten weiter stark auf der Nachfrage, hieß es vom Verband. Nach den ersten beiden Monaten steht ein Minus von 21,7 Prozent zu Buche. In allen größeren Märkten waren die Rückgänge prozentual zweistellig, am besten sah noch Italien mit minus 12 Prozent aus. Deutschland und Frankreich lagen jeweils bei einem Minus um 20 Prozent, Spanien bei minus 38 Prozent.

Unter den Herstellern fuhr der VW-Konzern bei den Neuzulassungen ein Minus von 17 Prozent ein, BMW (inklusive Mini) stand mit minus 9 Prozent besser da. Von Daimler (Mercedes und Smart) wurden knapp ein Fünftel weniger Fahrzeuge angemeldet.

In Europa war der Markt im vergangenen Jahr mit ersten Lockdowns vor allem ab März und noch stärker im April eingebrochen, in den ersten beiden Jahresmonaten 2020 waren die Auswirkungen der Pandemie jedoch noch kaum spürbar. In den kommenden Monaten dürften die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr daher weniger dramatisch aussehen. Dennoch ist die Lage angesichts anhaltender, regional unterschiedlicher Lockdowns und steigender Infektionszahlen weiter brisant.

Ölpreise erholen sich etwas

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel etwas von ihren Verlusten an den Vortagen erholt. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 68,77 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 43 Cent auf 65,23 Dollar.

Am Markt wurde der leichte Preisanstieg zum einen mit einer typischen Gegenbewegung nach einer Verlustserie erklärt. Hinzu kam der etwas schwächere Dollar, der Erdöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums rechnerisch günstiger macht und damit deren Nachfrage belebt. Ansonsten fiel der Handel zunächst ruhig aus.

An den Finanz- und Rohstoffmärkten richtet sich die Aufmerksamkeit zur Wochenmitte auf die US-Notenbank Fed, die am Abend neue Entscheidungen bekanntgibt. Es werden zwar keine Kurswechsel erwartet, allerdings sieht sich die Fed mit einem deutlichen Anstieg der Marktzinsen konfrontiert. Bisher lässt sie die Entwicklung laufen, was die Stimmung an den Märkten zeitweise deutlich belastet hat.

Euro bei 1,19 Dollar - US-Geldpolitik im Mittelpunkt

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed an der Marke von 1,19 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1905 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1926 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten ganz auf die US-Geldpolitik. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve gibt am Abend neue Entscheidungen bekannt. Es wird zwar kein entscheidender Kurswechsel erwartet. Allerdings sieht sich die Zentralbank mit steigenden Kapitalmarktzinsen konfrontiert, die ihrer Politik mit Leitzinsen an der Nulllinie entgegenstehen.

Als Auslöser des Zinsanstiegs, der sich auch in Europa bemerkbar macht, gilt die lockere Finanzpolitik der US-Regierung. Zusammen mit der zügig fortschreitenden Corona-Impfkampagne in den USA hat dies die Wachstums- und Inflationserwartungen angeschoben. Steigende Marktzinsen verschlechtern aber in der Regel die Finanzierungsbedingungen von Verbrauchern, Unternehmen und Staaten. Bisher hat sich die Fed der Entwicklung nicht in den Weg gestellt.