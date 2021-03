Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.03.21 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

Fusionspartner von Autokonzern Stellantis fahren Gewinne ein

PARIS/AMSTERDAM: Die Fusionspartner des neuen Autokonzerns Stellantis, Fiat Chrysler und PSA, haben das vergangene Jahr mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Wie die beiden Unternehmen am Mittwoch berichteten, erzielte der Peugeot-Hersteller PSA ungeachtet der Corona-Krise einen auf den Konzern entfallenen Nettogewinn von 2,2 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es noch 3,2 Milliarden Euro gewesen. Der bisherige italienisch-amerikanische Hersteller Fiat Chrysler (FCA) erreichte im vergangenen Jahr einen bereinigten Vorsteuergewinn von 3,7 Milliarden Euro.

Die Partner hatten ihre Megafusion zum viertgrößten Autobauer der Welt Mitte Januar abgeschlossen. Stellantis führt nun 14 Automarken aus Europa und den USA wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo.

«Diese Zahlen belegen die finanzielle Gesundheit von Stellantis (...)», erklärte der Konzernchef des neuen Unternehmens, Carlos Tavares. Er hatte zuvor schon PSA geführt.

US-Senat bestätigt Bidens Handelsministerin Gina Raimondo

WASHINGTON: Der US-Senat hat ein weiteres Mitglied des Kabinetts von US-Präsident Joe Biden bestätigt: Gina Raimondo kann damit ihr Amt als Ministerin für Handel antreten. Die gemäßigte Demokratin sei mit 84 zu 15 Stimmen bestätigt worden, wie mehrere US-Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Raimondo war zuletzt Gouverneurin des kleinsten US-Bundesstaates Rhode Island. Zuvor hatte die Yale-Absolventin unter anderem in der Finanzbranche gearbeitet.

Es werde erwartet, dass Raimondo eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von zentralen Punkten der Biden-Politik spiele, etwa im Handelskonflikt mit China und bei der Ankurbelung der durch die Corona-Pandemie angeschlagenen US-Wirtschaft, schrieb die «New York Times». Bei einigen Republikanern war Raimondos Nominierung auf Widerstand gestoßen. Senator Ted Cruz aus Texas warf ihr CNN zufolge eine «weiche Haltung gegenüber China» vor.

Raimondo war seit 2015 Rhode Islands erste Gouverneurin. Am Dienstag trat sie von diesem Amt zurück und verabschiedete sich auf Twitter mit den Worten: «Es war ein Privileg, als Ihre (...) Gouverneurin zu dienen». Raimondo hatte unter anderem Steuern für Unternehmen gesenkt und war im Zuge einer Umstrukturierung von Rentenprogrammen mit Gewerkschaften aneinander geraten. Ihr Nachfolger an der Spitze des nordöstlichen Bundesstaates ist Medienberichten zufolge der Demokrat Daniel McKee.

Ölpreise legen zu - Opec+ im Fokus

NEW YORK/LONDON: Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel zugelegt. Das Treffen des Ölverbunds Opec+, das am Donnerstag beginnt, rückt weiter in den Mittelpunkt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,16 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 60,12 Dollar.

Am Rohölmarkt gibt es seit Tagen nur noch ein Gesprächsthema: das Treffen des Rohölverbunds Opec+ ab diesem Donnerstag. Die Unsicherheit vor der Zusammenkunft ist angesichts der unklaren Lage hoch. So haben sich zwar die Konjunkturaussichten mit den fortschreitenden Corona-Impfungen verbessert. Die rasche Ausbreitung neuer Virus-Varianten bringt das Erholungsszenario jedoch ins Wanken.

Die Förderstaaten geben sich allerdings zuversichtlich: Der Wirtschaftsausblick und die Lage am Ölmarkt hätten sich gebessert, hatte Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo am Dienstag gesagt. Dies spricht dafür, dass einerseits die Opec+ ihre Förderung anheben könnte. Darüber hinaus könnte der Ölriese Saudi-Arabien auf seine freiwilligen Produktionskürzungen, die zur zusätzlichen Stützung des Markts ergriffen wurden, verzichten.