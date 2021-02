Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

EU-Automarkt bricht ein - Neuzulassungen sinken um knapp ein Viertel

BRÜSSEL: Der Automarkt in der Europäischen Union ist zu Jahresbeginn wegen der Corona-Maßnahmen eingebrochen. Im Januar wurden in der EU mit 726.491 Autos 24 Prozent Pkw weniger neu zugelassen als im Vorjahresmonat, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. In Deutschland hatte das Kraftfahrtbundesamt schon mitgeteilt, dass in der Bundesrepublik fast ein Drittel weniger Pkw neu angemeldet wurden. Zu den Lockdown-Effekten kam hinzu, dass die zeitweilige Mehrwertsteuersenkung Ende 2020 ausgelaufen war, mit der die Bundesregierung die Konjunktur wieder ankurbeln wollte.

In Spanien fiel der Rückgang um gut die Hälfte im Januar noch kräftiger aus. In Italien sanken die Neuzulassungen um 14 Prozent. Frankreich erwies sich mit einem Minus von 5,8 Prozent als recht robust. Frankreich und Schweden (mit einem Plus von 22,5 Prozent) waren den Acea-Angaben zufolge die einzigen EU-Länder, die einen prozentual zweistelligen Rückgang vermeiden konnten.

Die deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW fuhren allesamt zweistellige Rückgänge ein, am schwersten davon traf es Volkswagen. Opel aus dem französisch-italienischen Stellantis-Konzern (Peugeot, Fiat) kam auf ein Minus von 32,4 Prozent.

Rio Tinto mit Gewinnsprung dank steigender Eisenerzpreise

LONDON: Der britisch-australische Bergbauriese Rio Tinto hat im vergangenen Jahr kräftig von steigenden Eisenerzpreisen dank anziehender chinesischer Nachfrage profitiert. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn um 22 Prozent auf 9,8 Milliarden US-Dollar (8,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Auf bereinigter Basis verdiente Rio Tinto mit 12,4 Milliarden Dollar auch etwas mehr, als Analysten erwartet hatten.

Die Gesamtdividende soll um gut ein Viertel auf 5,57 US-Dollar steigen. Das entspreche einer Ausschüttungsquote von rund 72 Prozent, hieß es. Die rege Nachfrage aus China sowie Beschränkungen der weltweiten Seefracht hätten die Preise für Eisenerz nach oben getrieben und steigende Kosten kompensiert, hieß es vom Unternehmen. Rio-Tinto-Chef Jakob Stausholm sprach von einem «außergewöhnlichen Jahr».

In den kommenden drei Jahren rechnet der Minenkonzern nun mit Investitionsausgaben von jährlich rund 7,5 Milliarden Dollar - für 2021 und 2022 ist das etwas mehr als bisher veranschlagt. Die Stückkosten für die Förderung von Eisenerz in der wichtigen australischen Pilbara-Mine dürften zudem wegen voraussichtlicher Wechselkursschwankungen beim australischen Dollar etwas steigen. Dabei dürfte die Auslieferung mit 325 bis 340 Megatonnen Eisenerz um den Wert von 331 Megatonnen aus dem Vorjahr schwanken.

Ölpreise legen etwas zu - Produktionsausfälle in den USA stützen

SINGAPUR: Der starke Wintereinbruch in den USA liefert den Ölpreisen weiter Rückenwind. Im Vergleich zum Höhenflug der vergangenen Handelstage hielten sich der Anstieg am Mittwoch aber zunächst in engen Grenzen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,56 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um zwölf Cent auf 60,17 Dollar.

Erneut wurden die Ölpreise durch einen starken Wintereinbruch in Teilen der USA gestützt. Durch frostige Temperaturen kam es in der US-Ölindustrie zu umfangreichen Produktionsausfällen und Lieferproblemen. Mittlerweile gehen Experten davon aus, dass ein Volumen von mehr als 3,5 Millionen Barrel pro Tag betroffen sei und damit ein bedeutender Teil der gesamten amerikanischen Förderung.

Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten aus den USA stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Es stehen zahlreiche Kennzahlen auf dem Programm und am Markt wird die Fortsetzung der positiven Entwicklung erwartet. In der größten Volkswirtschaft der Welt entwickelte sich die Konjunktur zuletzt vergleichsweise robust, was am Ölmarkt die Hoffnung auf eine stärkere Nachfrage verstärkte.

Eurokurs leicht gesunken

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat seine Kursverluste am Mittwoch ein wenig ausgeweitet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2088 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp über 1,21 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2143 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug etwas unter Druck setzte. Zuletzt setzten robuste US-Konjunkturdaten der jüngsten Dollar-Schwäche vorerst ein Ende. So hatte sich zum Beispiel die Stimmung in der amerikanischen Industrie deutlich aufgehellt.

Der US-Dollar wird aktuell aber vor allem von der Entwicklung am Markt für US-amerikanische Staatsanleihen gestützt. In den vergangenen Handelstagen sind die Renditen hier stark gestiegen. Zuletzt kletterte die Rendite in der Laufzeit von zehn Jahren zeitweise über die Marke von 1,30 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Zum Vergleich: Deutsche Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren werden aktuell mit minus 0,35 Prozent gehandelt.

Japans Exporte legen erneut zu - aber weniger als erwartet

TOKIO: Eine hohe Nachfrage aus China hat die japanischen Exporte im Januar angekurbelt. Die Ausfuhren seien im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent gestiegen, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. Es war der stärkste Exportzuwachs seit 27 Monaten. Damit zogen die Exporte das zweite Mal in Folge an - im Dezember waren sie erstmals seit zwei Jahren gestiegen und zwar um zwei Prozent.

Vor allem die Nachfrage nach japanischen Gütern in China trieben die Exporte an, hier verzeichnete Japan ein Plus von 37,5 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg der Ausfuhren nach China seit April 2010. Ein Teil des Anstiegs im Januar dürfte allerdings darauf zurückzuführen sein, dass in China die Ferien zum Neujahrsfest in diesem Jahr später als 2020 sind.

Die Erholung der Ausfuhren ist trotzdem ein Hoffnungsschimmer für die coronageplagte Wirtschaft Japans, auch wenn die Experten im Januar mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet hatten. Schwach entwickelten sich dagegen weiter die Einfuhren. Die Importe sanken im Januar im Jahresvergleich um 9,5 Prozent und damit stärker als von Volkswirten prognostiziert. Im Dezember waren die Einfuhren um 11,6 Prozent gefallen - eine Folge der schwachen Inlandsnachfrage.

Nestlé verkauft Wassergeschäft in Nordamerika

LAUSANNE: Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat für sein nordamerikanisches Wassergeschäft einen Käufer gefunden. Der Schweizer Konzern hat mit den US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co. eine entsprechende Vereinbarung erzielt, wie Nestlé in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.

Die Transaktion, die Pure Life, Poland Spring und eine Reihe weiterer Marken in den USA sowie in Kanada umfasse, habe einen Wert von 4,3 Milliarden Dollar (rund 3,56 Mrd Euro). Die veräußerten Geschäfte haben im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Franken (3,15 Mrd Euro) erreicht. Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen, hieß es weiter.

Nestlé hatte im Juni mitgeteilt, dass der Konzern einen Verkauf seiner Wassersparte in Nordamerika prüfe. An internationalen Premium-Marken wie Perrier, S.Pellegrino und Acqua Panna will das Unternehmen aber festhalten und deshalb sind sie nicht Bestandteil der Transaktion.

Biden wirbt für riesiges Konjunkturpaket: «Größer ist jetzt besser»

MILWAUKEE: US-Präsident Joe Biden hat mit Nachdruck für das von ihm vorgeschlagene Konjunkturpaket im Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) geworben. Die meisten Ökonomen seien sich einig, dass jetzt die Zeit sei, um zur Überwindung der Corona-Krise im großen Stil zu investieren, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) bei einer vom Sender CNN übertragenen Fragestunde mit Bürgern in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. «Größer ist jetzt besser», betonte Biden. Ein kleineres Paket würde die Erholung von Arbeitsmarkt und Wirtschaft weiter verzögern, warnte er.

Die Corona-Pandemie hat die US-Wirtschaft schwer getroffen. Millionen mehr Amerikaner beziehen Arbeitslosenhilfe als noch Anfang vergangenen Jahres. Biden will mit dem neuen Konjunkturpaket Abhilfe schaffen - im Idealfall vor Mitte März, wenn die verlängerte und erhöhte Arbeitslosenhilfe auslaufen wird. Das Hilfspaket sieht unter anderem Direktzahlungen an private Haushalte und zusätzliche Hilfen für Arbeitslose vor.

Der Umfang des Pakets entspräche fast zehn Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Das Maßnahmenbündel macht derzeit seinen Weg durch beide Parlamentskammern im US-Kongress. Bislang ist noch nicht klar, bis wann ein Paket in welchem Umfang beschlossen sein wird. Die Republikaner lehnen ein so umfangreiches Hilfspaket ab, weswegen die Demokraten auf einen Prozess setzen, bei dem ihre knappe Mehrheit in beiden Kammern für eine Verabschiedung ausreichend wäre.

Der Kongress hatte erst Ende Dezember ein Hilfspaket in Höhe von rund 900 Milliarden Dollar verabschiedet. Nach der Zuspitzung der Pandemie in den USA hatte der Kongress im vergangenen Frühjahr außerdem schon Konjunkturpakete in Höhe von fast drei Billionen Dollar beschlossen. Der Schuldenberg der US-Regierung ist seither schnell angestiegen. Viele Demokraten und Ökonomen sehen dies allerdings angesichts der gegenwärtig extrem niedrigen Zinsen als weniger problematisch an.

Verband: Auch bei Biergarten-Öffnung bleiben 29.000 Pubs zu

LONDON: Die Aussichten für britische Pubs in der Corona-Pandemie bleiben trübe. Zwar wird derzeit über eine Öffnung von Biergärten von April an diskutiert. Doch selbst dann müssten schätzungsweise 29.000 Pubs - rund 60 Prozent aller Kneipen landesweit - geschlossen bleiben, teilte der Branchenverband BBPA mit. Die Mehrheit verfüge nicht über ausreichend Platz im Freien. Der Verband forderte, dass Bars und Kneipen komplett aufmachen dürfen, sobald dies auch nicht lebensnotwendigen Geschäften gestattet wird.

Premierminister Boris Johnson will an diesem Montag (22. Februar) einen Fahrplan für den Ausstieg aus dem Lockdown mit weitreichenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen bekanntgeben. Zunächst sollen Schulen öffnen. Wie Medien berichteten, sollen in einem nächsten Schritt Geschäfte aufmachen und dann erst die Gastronomie. Die Zeitung «The Sun» hatte jüngst den 1. April als Datum für Pubs genannt. Das ist nach Ansicht von Experten aber viel zu früh.

Der Verband betonte, dass auch Pubs mit ausreichend Freifläche wegen des stark reduzierten Platzangebots kaum Gewinn machen könnten. Hinzu komme das unvorhersehbare Aprilwetter. Damit ergebe sich letztlich eine Kapazität von nur 17 Prozent. Das bedeute für die Branche einen Umsatzverlust von 1,5 Milliarden Pfund (1,72 Mrd Euro) im Vergleich zum Normalbetrieb. «Deshalb müsste die Regierung ihre Unterstützung für alle Pubs, die nicht oder nur teilweise öffnen können, fortsetzen», forderte die British Bar and Pub Association (BBPA).