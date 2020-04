Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.04.20 | Überblick

Corona-Krise: Bundesregierung rechnet mit schwerer Rezession

BERLIN: Die Bundesregierung rechnet infolge der Corona-Krise mit einer schweren Rezession in Deutschland. Sie erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 6,3 Prozent sinkt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr. Dies wäre ein stärkerer Wirtschaftseinbruch als in der weltweiten Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Erst 2022 wird laut Prognose das Niveau vor der Corona-Krise erreicht werden. In der Wirtschaft wächst die Kritik am Kurs der Bundesregierung. In einem Brandbrief ans Kanzleramt warnten sie vor einem «Untergang» von Unternehmen und forderten vor Beratungen von Bund und Länder am Donnerstag ein klares Signal für ein zügiges Wiederanfahren der Wirtschaft.

Deutsche Bank erwartet erneut schwieriges Jahr

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Bank stellt sich nach fünf Verlustjahren in Folge angesichts der Corona-Pandemie auch 2020 auf Rückschläge ein. «Zumindest sind wir jetzt mit einem guten Rückenwind in das Jahr gestartet, aber die Unsicherheit ist natürlich da», sagte Konzernchef Christian Sewing in einem Interview der RTL/ntv-Redaktion auf die Frage, ob der Vorstand nach wie vor für das Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn anpeile. «Natürlich werden wir im zweiten oder dritten Quartal sicherlich Corona-Effekte sehen», sagte Sewing anlässlich der Veröffentlichung des detaillierten Zwischenberichts für das erste Vierteljahr am Mittwoch. Finanzvorstand James von Moltke bekräftigte in einer Telefonschalte, es sei zu früh für Aussagen zur Profitabilität.

Länderchefs verschieben Beratungen über mögliche Auto-Kaufprämien

HANNOVER/STUTTGART/MÜNCHEN: Die für Mittwochnachmittag geplanten Gespräche der Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg über mögliche Auto-Kaufprämien sind verschoben worden. Man wolle den Termin später nachholen, erklärte die Staatskanzlei in Hannover mit Verweis auf kurzfristige Terminänderungen. Die Regierungschefs Stephan Weil (SPD), Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) hatten sich ursprünglich zusammenschalten wollen, um über Vorschläge zur Unterstützung der Autoindustrie in der Corona-Krise zu reden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) äußerte sich in Berlin noch nicht direkt zum Thema neuer Kaufzuschüsse. Er stellte aber klar, dass es aus seiner Sicht keine einfache Rückkehr zu einer Abwrackprämie wie in der Finanzkrise 2008/2009 geben solle.

Inflation auf niedrigstem Stand seit November 2016

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland ist im April in der Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise nur noch um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Daten am Mittwoch mitteilte. Einen ebenso niedrigen Wert hatte es im November 2016 gegeben. Im März hatte die Rate noch bei 1,4 Prozent gelegen. Deutlich weniger als im April 2019 mussten Verbraucher wegen des Einbruchs der Ölpreise insgesamt für Haushaltsenergie und Sprit zahlen (minus 5,8). Mit dem weitgehenden Stillstand der Wirtschaft in vielen Ländern in der Corona-Krise verringert sich auch die Nachfrage nach Rohöl. Die Preise sinken.

Corona-Krise bringt Boeing und Airbus in die roten Zahlen

TOULOUSE/CHICAGO: Die Corona-Krise belastet die weltgrößten Flugzeugbauer Airbus und Boeing stark - beide machten im ersten Quartal hohe Verluste. Bei Airbus fiel in den drei Monaten bis Ende März unterm Strich ein Minus von 481 Millionen Euro an, wie der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Mittwoch in Toulouse mitteilte. Im Vorjahr hatte es noch einen Gewinn von 40 Millionen Euro gegeben. Der Umsatz sank im ersten Vierteljahr wegen Unterbrechungen bei der Flugzeug-Auslieferung um 15 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro. Bei Boeing fiel ein Verlust von 641 Millionen Dollar (591 Mio Euro) an, wie der US-Luftfahrtkonzern in Chicago mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Boeing noch einen Gewinn von 2,1 Milliarden Dollar gemacht. Der Umsatz des Airbus-Erzrivalen sank um 26 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar.

Gigabit bald in gut jedem zweiten Haushalt - aber weiter viel Bedarf

KÖLN: In Deutschland werden bald mehr als die Hälfte aller Haushalte Anschluss ans sehr schnelle Internet haben. Bis Mitte des Jahres (Ende Juni) würden voraussichtlich rund 24 Millionen Haushalte über Gigabit-fähige Anschlüsse verfügen, so die Prognose eine Studie, die der Branchenverband VATM mit dem Beratungsunternehmen Dialog Consult am Mittwoch in Köln vorstellte. Das entspricht rund 51 Prozent aller deutschen Haushalte und rund 5,5 Millionen mehr Anschlüssen als Ende 2019. «Das ist sicherlich eine gute Botschaft», sagte der Telekommunikations-Experte Torsten Gerpott von der Uni Duisburg-Essen, der die Studie mitverantwortet. «Aber es bleibt auch noch eine Menge übrig.» Ende 2019 waren der Untersuchung zufolge 18,4 Millionen Haushalte mit gigabit-fähigen Anschlüssen ausgestattet.

Corona lässt Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sinken

HANNOVER/BERLIN: Produktion und Verkehr sind in der Corona-Krise vielerorts auf ein Minimum zurückgefahren - Energieverbrauch und Ausstoß von Treibhausgasen sind dadurch zuletzt spürbar gesunken. Dies teilte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover zur Vorstellung ihrer neuen jährlichen Energiestudie am Mittwoch mit. Besonders bei Erdöl, dessen Preis stark abgerutscht und bei Termingeschäften sogar ins Negative gedreht war - sprich die Anbieter zahlten den Käufern Geld für die Abnahme -, sei der Einbruch der globalen Nachfrage beträchtlich. Infolge des Öl-Überangebots sänken auch die CO2-Emissionen. Ob der positive Effekt für das Klima anhalte, könne man aber noch nicht sagen.

Dax steigt über 11.000 Punkte - Hoffnung bei Virusforschung

FRANKFURT/MAIN: Hoffnung im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Mittwochnachmittag beschleunigt. Der Dax notierte am Nachmittag 2,26 Prozent höher bei 11.039,41 Punkten. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stieg um 2,04 Prozent auf 23.283,45 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 1,5 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0845 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0877 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9193 Euro gekostet.