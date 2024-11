Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.24 | Überblick

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0562

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0562 (Dienstag: 1,0578) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9467 (0,9453) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83380 (0,83638) britische Pfund, 164,42 (162,71) japanische Yen und 0,9342 (0,9329) Schweizer Franken fest.

Ford will in Deutschland 2.900 Stellen abbauen

KÖLN: Der US-Autobauer Ford will bis Ende 2027 in Deutschland 2.900 Stellen abbauen und so die Kosten senken. Die meisten Arbeitsplätze sollen im Kölner Werk wegfallen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Insgesamt peilt Ford in Europa den Abbau von 4.000 Stellen an, 800 davon in Großbritannien und 300 in anderen EU-Staaten.

Arbeitnehmer bei VW zu Gehaltsverzicht bereit

WOLFSBURG: Bei Volkswagen sind IG Metall und Betriebsrat auch zu Gehaltsverzicht bereit, um die Kosten zu senken und so Werksschließungen und Entlassungen zu verhindern. Das Gesamtkonzept ermögliche eine Entlastung bei den Arbeitskosten um rund 1,5 Milliarden Euro, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. Im Gegenzug verlangen IG Metall und Betriebsrat Garantien für Standorte und Beschäftigung. Volkswagen regiert zurückhaltend.

Ifo: Industrie bewertet Wettbewerbsfähigkeit miserabel

MÜNCHEN: Die Industrie in Deutschland beurteilt die Entwicklung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit immer schlechter. Nach Einschätzung von rund 2.000 vom Ifo-Institut befragten Unternehmen hat sich die Wettbewerbsposition in den vergangenen zwei Jahren so stark verschlechtert wie nie zuvor seit Beginn der Erhebung im Jahr 1994.

Landesweite Streiks in Griechenland

ATHEN: In Griechenland sorgt ein landesweiter Streik über 24 Stunden für erhebliche Beeinträchtigungen. Aufgerufen zu den Arbeitsniederlegungen haben die Dachverbände der griechischen Gewerkschaften. Sie kritisieren die Wirtschaftspolitik der Regierung und fordern Maßnahmen gegen die Inflation und stagnierenden Löhne sowie bessere Sozialleistungen.

Viele Eigentümer würden Immobilie nur unter Zwang sanieren

FRANKFURT/MAIN: Viele Immobilieneigentümer in Deutschland sind einer Umfrage zufolge nur mit Zwang zu energetischen Sanierungen bereit. Gut 30 Prozent der Befragten gaben in einer Studie der Direktbank ING an, sie würden ihre Immobilie zur Steigerung der Energieeffizienz nur sanieren, wenn sie gesetzlich dazu verpflichtet wären.

Verbraucher wollen bei Geschenken nicht drauflegen

FRANKFURT/MAIN: Beim Weihnachtsfest wollen die Menschen in Deutschland mit großer Mehrheit nicht mehr Geld ausgeben als im Vorjahr. Bei einer Yougov-Umfrage im Auftrag der Postbank sagen knapp 83 Prozent der Verbraucher, dass sie Weihnachtsgeschenke kaufen wollen. Nur ein kleiner Anteil von 9,4 Prozent davon sagt, mehr Geld ausgegeben wollen.

Erzeugerpreise in Deutschland sinken erneut

WIESBADEN: In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene wegen günstigerer Energiepreise weiter gesunken. Im Oktober gingen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 1,1 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im September war die Rate um 1,4 Prozent gesunken. Erzeugerpreise wirken sich auch auf Verbraucherpreise aus.

Deutsche Bank steigt bei KI-Start-up Aleph Alpha ein

HEIDELBERG: Die Deutsche Bank steigt beim KI-Entwickler Aleph Alpha ein. Sie übernimmt von zwei bisherigen Investoren Anteile an dem Start-up. Aleph Alpha bestätigte entsprechende Berichte des «Manager Magazins» und des «Handelsblatts». Laut dem «Handelsblatt» liegen nun etwa zwei Prozent der Anteile bei der Deutschen Bank.