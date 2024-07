Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.07.24 | Überblick

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,0825

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0825 (Dienstag: 1,0814) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9237 (0,9247) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84518 (0,84491) britische Pfund, 174,79 (174,20) japanische Yen und 0,9723 (0,9712) Schweizer Franken fest.

Deutsche Autokonzerne schwächeln beim Absatz

MÜNCHEN/WOLFSBURG: Es läuft zäh für die deutsche Autoindustrie. Alle drei großen Konzerne haben heute Absatzzahlen für das erste Halbjahr bekanntgegeben - im Plus liegt auf Konzernebene keiner von ihnen. Relativ glimpflich kamen BMW mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 1,21 Millionen Autos und VW mit 0,6 Prozent Rückgang auf 4,35 Millionen davon. Mercedes-Benz büßte dagegen 6 Prozent auf 1,17 Millionen ein. Bei Volkswagen sind es vor allem die Kernmarke und Audi, die die Zahlen nach unten ziehen.

Preise am Bau steigen langsamer

WIESBADEN: Die Preise am Bau steigen nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Jahren. Für den Mai hat das Statistische Bundesamt bei Neubauleistungen an Wohngebäuden einen Preisanstieg von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat festgestellt. Im Vorquartal hatte der Preisanstieg 2,8 Prozent betragen. Beide Werte sind deutlich von den Steigerungsraten der sogenannten Bauflation aus den Jahren 2022 und 2023 entfernt, als zweistellige Preissteigerungsraten die Regel waren.

BGH stärkt Vermieter bei Kautionsabrechnung von Schäden

KARLSRUHE: Im Mietstreit um die Abrechnung von Schadenersatzansprüchen über die Mietkaution hat der Bundesgerichtshof (BGH) Vermietern den Rücken gestärkt. Vermieter dürften eigentlich verjährte Forderungen für Schäden an einer Mietsache auch dann mit der Kaution ihrer Mieter verrechnen, wenn sie ihre Ersetzungsbefugnis nicht innerhalb der sechsmonatigen Verjährungsfrist ausgeübt hätten, hielt der Karlsruher Senat in einem Urteil fest. Diese Befugnis erlaubt es Vermietern, bei Beschädigungen ihrer Wohnung Schadenersatz in Geld statt einer Wiederherstellung der beschädigten Sache einzufordern.

EU-Kommission: Milliardenhilfen für Air France-KLM rechtens

BRÜSSEL: Milliardenstaatshilfen aus Frankreich und den Niederlanden für die Fluggesellschaft Air France-KLM während der Corona-Pandemie sind aus Sicht der EU-Kommission zu Recht genehmigt worden. 10,4 Milliarden Euro Staatshilfe für den Lufthansa-Konkurrenten seien mit den Beihilferegeln der Staatengemeinschaft vereinbar, teilt die Brüsseler Behörde mit. Das Gericht der EU hatte die 2020 von der Kommission erlaubten Staatsgelder zuletzt als rechtswidrig bewertet. Nun geht der Fall vor den Europäischen Gerichtshof.

Nabu: Klimaziele der Kreuzfahrtbranche inakzeptabel

HAMBURG: Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) kritisiert die Klimaziele mehrerer Kreuzfahrtunternehmen. «Es ist unverantwortlich, wenn sich eine Branche selbst Ziele steckt, die hinter den Klimazielen der Bundesrepublik zurückbleiben», sagte Nabu-Verkehrsreferent Sönke Diesener. Dem Nabu zufolge gaben acht von zwölf Kreuzfahrtunternehmen an, 2050 Klimaneutralität erreichen zu wollen. «Das ist weder akzeptabel noch vermittelbar - insbesondere für eine Freizeitaktivität», sagte Diesener. Insgesamt wurden 14 Unternehmen befragt, zwei antworteten nicht.

Habeck warnt vor deutlicher Preiserhöhung beim Deutschlandticket

ESSEN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor einer deutlichen Preiserhöhung beim Deutschlandticket. Der Grünen-Politiker sagte bei einem Leserdialog der WAZ in Essen, falls der Ticketpreis erhöht werde, sollte er nur minimal erhöht werden, sodass die Attraktion des Tickets «nicht zerstört» werde. Das Ticket sei auch deswegen so erfolgreich, weil es günstig sei, machte Habeck deutlich. «Und das soll auch so bleiben. Das muss auch so bleiben.»

Zahl der Superreichen wächst in Deutschland deutlich

MÜNCHEN/ZÜRICH: In Deutschland gibt es immer mehr Superreiche. Die Zahl der Menschen mit mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen stieg nach einer Analyse der Unternehmensberatung BCG im vergangenen Jahr um zehn Prozent. Demnach gab es 2023 in Deutschland 3.300 Superreiche, nach 3.000 im Jahr davor. Damit liegt die Bundesrepublik auf Platz drei, hinter den USA (26.000) und China (8.300). Weltweit gibt es nach dem Bericht zufolge 73.000 Superreiche.

Start-up-Gründungen legen wieder zu

BERLIN: Nach kräftigen Rückgängen werden wieder mehr Start-ups in Deutschland gegründet. Im ersten Halbjahr 2024 entstanden 1384 neue Jungfirmen, wie eine Analyse des Startup-Verbands zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das waren 15 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2023 und rund 7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. «Der deutliche Anstieg der Neugründungen zeigt, dass der Unternehmergeist in Deutschland stark ist», sagt Helmut Schönenberger, stellvertretender Vorsitzender des Startup-Verbands. Nach dem Rückgang Mitte 2022 deute sich nun ein positiver Trend an.