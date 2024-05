Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Wirtschaft in Eurozone wächst zu Jahresbeginn wieder

LUXEMBURG: Die Wirtschaft der Eurozone ist zum Jahresbeginn wieder gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung bekannt gab. Damit wurde, wie von Volkswirten erwartet, die erste Schätzung bestätigt.

Das Wachstum zum Jahresstart folgt auf eine Schrumpfung um jeweils 0,1 Prozent im dritten und vierten Quartal. Damit war die Eurozone im zweiten Halbjahr 2023 in eine sogenannte technische Rezession mit zwei Quartalen negativen Wachstums gefallen. Angesichts der nur geringen Schrumpfung kann aber von einer milden Variante gesprochen werden.

Unter den vier größten Volkswirtschaften des Euroraums wuchsen zum Jahresstart die Nummer eins und zwei, Deutschland und Frankreich, um jeweils 0,2 Prozent. Italien als drittgrößte Wirtschaftsnation legte um 0,3 Prozent zu. Spanien verzeichnete unter den großen Vier mit 0,7 Prozent den kräftigsten Zuwachs.

EU-Kommission senkt Konjunkturprognose für Deutschland

BRÜSSEL: Die deutsche Wirtschaft wird nach einer Prognose der EU-Kommission in diesem Jahr noch langsamer wachsen als zuletzt erwartet. In einer am Mittwoch vorgelegten Schätzung der Brüsseler Behörde prognostiziert sie der größten Volkswirtschaft der EU für 2024 nur noch ein minimales Wachstum von 0,1 Prozent. Als Gründe werden etwa eine schwache Auslandsnachfrage, ein schleppender privater Konsum und zu geringe Investitionen genannt. Zuletzt hatte die Kommission der Bundesrepublik für 2024 ein Wachstum von 0,3 Prozent vorausgesagt.

Europaweit sieht die Lage nach Schätzung der Kommission etwas besser aus. In der EU wird sich demnach die Wirtschaft leicht stabiler entwickeln als zuletzt erwartet: Die Kommission rechnet für 2024 mit einem Wachstum von 1,0 Prozent. Bei ihrer Winterprognose im Februar ging sie von einem Plus von 0,9 Prozent aus. Für die Eurozone prognostiziert die Behörde weiterhin ein Wachstum von 0,8 Prozent.

Iran will Arbeitswoche umstellen - Beginn am Sonntag

TEHERAN: Im Iran soll die Arbeitswoche künftig am Sonntag beginnen. Wie der staatliche Rundfunk am Mittwoch berichtete, billigte das Parlament einen entsprechenden Gesetzentwurf. Gleichzeitig soll die reguläre wöchentliche Arbeitszeit von 44 auf 40 Stunden reduziert werden. Das Gesetz wird im nächsten Schritt dem Wächterrat, einem erzkonservativen Kontrollgremium, vorgelegt und auf Verfassungstreue geprüft.

Laut der Nachrichtenagentur Tasnim soll der neue Wochenbeginn Ende Juni in Kraft treten. Damit will sich das Land vor allem im Wirtschaftskontakt mit der Welt besser aufstellen.

Im Iran beginnt die Arbeitswoche bisher am Samstag, während der Freitag ? ähnlich wie in vielen anderen islamischen Ländern ? als Ruhetag gilt. Einige Firmen gewähren ihren Angestellten auch am Donnerstag frei. Wirtschaftsvertreter haben häufig kritisiert, dass diese Regelung den internationalen Geschäftsverkehr erschwert. Während in vielen Teilen der Welt bereits das Wochenende beginnt, läuft im Iran gerade erst die neue Woche an.