Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.03.24 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Erzeugerpreise fallen langsamer - Energie deutlich billiger

WIESBADEN: In Deutschland hat sich der Rückgang der Preise auf Herstellerebene erneut verlangsamt. Im Februar sanken die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Im Januar hatte der Rückgang noch 4,4 Prozent betragen und im Dezember 5,1 Prozent. Analysten hatten für Februar im Schnitt einen Rückgang der Erzeugerpreise um 3,8 Prozent erwartet.

Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise um 0,4 Prozent zurück, wie es weiter in der Mitteilung hieß. In dieser Betrachtung war am Markt nur ein Rückgang um 0,1 Prozent erwartet worden.

Wichtigster Grund für den Rückgang der Erzeugerpreise bleiben fallende Energiepreise. Sie sanken im Jahresvergleich um 10,1 Prozent und im Monatsvergleich um 1,2 Prozent. Am deutlichsten verbilligte sich auf Jahressicht Erdgas mit einem Preisrückgang um 17,7 Prozent. Strom kostete 16,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die Erzeugerpreise erfassen den Preisdruck auf Herstellerebene, indem sie die Verkaufspreise der Produzenten abbilden. Die Entwicklung wirkt sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Weil sich die allgemeine Teuerung zuletzt abgeschwächt hat, steuert die Notenbank auf Zinssenkungen zu, die im weiteren Verlauf des Jahres erwartet werden.

Pakistan erhält weitere Auszahlung aus IWF-Rettungspaket

ISLAMABAD: Pakistan erhält eine weitere Milliarde Dollar aus dem Rettungspaket des Internationalen Währungsfonds (IWF). Es gebe eine Einigung über die zweite und letzte Überprüfung des pakistanischen Stabilisierungsprogramms, teilte der IWF am Mittwoch mit. Der IWF hatte im vergangenen Sommer kurzfristig ein Rettungspaket in Höhe von drei Milliarden Dollar genehmigt, um die pakistanische Wirtschaft vor dem Abgrund zu bewahren. Im Gegenzug muss das Land mehrere Reformen umsetzen.

Rund zwei Milliarden Dollar hat das südasiatische Land schon erhalten, die restliche Milliarde soll nun folgen. Nach Darstellung des IWF hat sich die wirtschaftliche und finanzielle Lage Pakistans verbessert. Die neue Regierung müsse jedoch weitere politische Reformen durchführen, um die Wirtschaft des Landes zu stabilisieren.

In Pakistan sorgt die schwere Wirtschaftskrise mit hoher Inflation für zunehmende Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Bei den Wahlen im Februar hatten führende Politiker vor allem mit Versprechen für eine verbesserte Wirtschaftslage um Stimmen geworben. Premierminister Shehbaz Sharif hatte kurz nach seiner Vereidigung Mitarbeiter seines Parlaments angewiesen, einen Plan für ein langfristiges Rettungspaket auszuarbeiten.

Ölpreise geben etwas nach - US-Lagerdaten im Blick

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch nach zum Teil deutlichen Kursgewinnen an den vergangenen Handelstagen leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 87,20 US-Dollar und damit 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 34 Cent auf 83,13 Dollar.

Zuletzt hatte unter anderem die Sorge vor den Folgen jüngster Angriffe der Ukraine auf Anlagen der russischen Ölindustrie für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt. Diese dürften nach Einschätzung eines Branchenexperten Raffineriekapazitäten von täglich 600.000 Barrel Öl beschädigt haben.

Außerdem wurden die Ölpreise nach wie vor von der Förderpolitik wichtiger Ölstaaten gestützt, die im Verbund Opec+ zusammengeschlossen sind. Diese hatten Anfang März eine Förderkürzung bis zur Mitte des Jahres verlängert und damit für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee hat sich im Verlauf einer Woche um etwa fünf Dollar je Barrel verteuert.

Darüber hinaus haben die Anleger den US-Ölmarkt im Blick. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Lagerbestände um 1,5 Millionen Barrel verzeichnet. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Sollten diese ebenfalls einen Rückgang zeigen, könnte das den Ölpreisen neuen Auftrieb verleihen.

Familienunternehmen sehen ökonomische Stärke Europas in Gefahr

BERLIN: Knapp drei Monate vor der Europawahl haben sich Familienunternehmen unzufrieden mit der EU-Wirtschaftspolitik gezeigt. Laut einer repräsentativen Umfrage des ifo-Instituts im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen gaben mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen der EU in der Wirtschaftspolitik die Noten 4, 5 oder 6.

Kritisiert wurde zum Beispiel, dass die Bürokratiebelastung aus Europa zugenommen habe. Der Umfrage zufolge gaben fast 70 Prozent der Familienunternehmen an, dass die Arbeitsbelastung als direkte Folge der Bürokratiebelastung in den letzten zwei Jahren gestiegen ist, die überwiegend aus Brüssel stamme. An der Umfrage von Mitte Januar bis Anfang Februar haben sich 1038 Unternehmen beteiligt.

Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, sagte, die EU vernachlässige die Bedingungen für die europäischen Unternehmen. «Die ökonomische Stärke Europas ist in Gefahr: Niedrige Wachstumsraten, hohe Staatsverschuldung und eine überbordende Bürokratie, die vor allem aus Brüssel kommt, lähmen die europäische Wirtschaft. Deshalb ist es wichtig, die Weichen neu zu stellen und die EU-Politik an der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auszurichten.» In Deutschland findet die Europawahl am 9. Juni statt.