Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 28.02.24 | Überblick

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch einen Teil ihrer Vortagsgewinne abgegeben.

Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,25 Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 35 Cent auf 78,52 Dollar. Einfluss hatten Lagerdaten aus den USA. Nach Angaben des Branchenverbands API stiegen die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche deutlich. Die Zahlen gelten als Indikator für die am Nachmittag anstehenden, stark beachteten Vorratsdaten der US-Regierung.