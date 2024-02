Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.02.24 | Überblick

Ölpreise legen moderat zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich nach den Verlusten am Vortag stabilisiert. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Mittwoch 82,57 Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 20 Cent auf 77,24 Dollar. Unter dem Strich haben sich die Preise in den vergangenen Tagen kaum bewegt.

Einerseits sprechen die Spannungen im Nahen Osten für ein knapperes Angebot und damit für steigende Preise. Andererseits sind die Nachfrageaussichten unsicher. So schwächelt die Wirtschaft Chinas, was auf sinkende Ölpreise hindeutet. Die zweitgrößte Volkswirtschaft ist ein wichtiger Importeur von Rohöl.