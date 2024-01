Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.01.24 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

Umfrage: Jeder Fünfte von Bauernprotesten betroffen

BERLIN: Mit ihren Blockaden, Kundgebungen und Traktorkorsos am Montag haben die deutschen Landwirte nach eine Umfrage zahlreiche Menschen im Land beeinträchtigt. In einer Umfrage des Instituts Yougov gab knapp jeder fünfte Befragte (19 Prozent) an, «verkehrstechnisch von den Bauernprotesten» am 8. Januar betroffen gewesen zu sein. Nicht gefragt wurde, inwiefern und wie stark die Menschen betroffen waren - ob sie beispielsweise im Stau standen und wie lange, ob sie Umwege genommen oder statt im Büro zu Hause gearbeitet haben.

Die Proteste sind Teil einer Aktionswoche bis zum 15. Januar. Damit richten sich die Landwirte gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.

«Mit diesem faulen Kompromiss holt die Bundesregierung keinen Trecker von der Straße», sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied im ZDF-«Morgenmagazin». Er zeigte sich zufrieden mit den bisherigen Aktionen: «Die Proteste sind gut verlaufen, ordentlich verlaufen, wir haben die Rettungsgassen frei gehalten.» Die Landwirte behielten sich weitere Aktionen nach dem 15. Januar vor. Rukwied versicherte: «Die Demonstrationen richten sind nicht gegen die Bevölkerung gerichtet.»

78 Prozent der von Yougov-Befragten waren am Montag nicht von Proteste betroffen. 3 Prozent machten keine Angabe. Das Institut hatte 3656 Personen in Deutschland ab 18 Jahren am 9. Januar 2024 befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind nach Yougov-Angaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Auftragsflaute in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie hält an

FRANKFURT/MAIN: In der deutschen Elektro- und Digitalindustrie ist trotz eines erneuten Auftragsrückgangs im November zuletzt die Zuversicht gewachsen. Im Dezember hätten sich die Betriebe in Summe erstmals seit acht Monaten wieder positiver zur aktuellen Lage und den Erwartungen für die nächsten sechs Monate geäußert, teilte der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) am Mittwoch in Frankfurt mit.

Im November verzeichnete die Branche nach ZVEI-Angaben 3,9 Prozent weniger neue Aufträge als ein Jahr zuvor. ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann wertete es als positives Zeichen, dass «sich das Tempo abnehmender Bestellungen immerhin nicht weiter beschleunigt hat». Während die Inlandsaufträge im November binnen Jahresfrist um 3,4 Prozent zulegten, orderten Kunden aus dem Ausland 10,1 Prozent weniger.

Von Januar bis einschließlich November 2023 lagen die Auftragseingänge in der Branche mit gut 900.000 Beschäftigten um 1,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die Umsätze summierten sich den Angaben zufolge in den elf Monaten nominal - also nicht preisbereinigt - auf 219,2 Milliarden Euro und übertrafen damit den Wert des Vorjahreszeitraums um 7,5 Prozent.

Chiphersteller TSMC setzt im vierten Quartal mehr um als erwartet

HSINCHU: Wegen der Nachfrage nach Chips im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz hat der taiwanische Hersteller TSMC im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. So belief sich der Umsatz auf 625,5 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 18,4 Mrd Euro) und damit auf Vorjahresniveau, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Vorfeld mit weniger Erlös für den weltweit größten Auftragsfertiger für Chips gerechnet.

Dagegen entwickelte sich das Geschäft mit Smartphone- und Laptopchips weiter verhalten. Apple, einer der wichtigsten Kunden von TSMC, kämpft weiter mit Gegenwind bei seiner jüngsten iPhone-Generation, insbesondere in China, dem weltgrößten Mobilfunkmarkt. 2023 sanken die Erlöse von TSMC insgesamt um 4,5 Prozent auf 2,16 Billionen Taiwan-Dollar.

Ölpreise legen etwas weiter zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas weiter von ihren zu Wochenbeginn erlittenen Verluste erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 77,83 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 28 Cent auf 72,52 Dollar.

Bereits am Dienstag hatten die Ölpreise einen Teil ihrer Verluste vom Wochenstart wettgemacht. Zurzeit profitiert der Ölmarkt von der Aussicht auf eine Verknappung des Angebots. So war am Vorabend bekannt geworden, dass der US-Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Lagerbestände an Rohöl um 5,2 Millionen Barrel verzeichnet hatte.

Zudem unternahmen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen einen ihrer bisher größten Angriffe auf den Schiffsverkehr im Roten Meer. Nun besteht die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts in Gaza auf andere Länder der Region. Dies könnte die weltweite Versorgung mit Rohöl gefährden.