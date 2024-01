Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.01.24 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Ölpreise kaum verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst wenig verändert. Am Vorabend waren sie nach vorherigen Gewinnen unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Mittwochmorgen 75,92 US-Dollar. Das war drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um vier Cent auf 70,34 Dollar.

Die Ölpreise lagen im frühen Handel unter dem Niveau, mit dem sie am Vortag in das neue Handelsjahr gestartet waren. Jüngste Spannungen im Roten Meer mit der Sorge um wichtige Handelsrouten der internationalen Handelsschifffahrt hatten den Ölpreisen am Dienstag zeitweise Auftrieb gegeben, bevor sie am Vorabend unter Druck gerieten.

Am Markt wurde darauf verwiesen, dass es durch die Spannungen im Roten Meer bisher keine Verknappung des Angebots an Rohöl auf dem Weltmarkt gebe. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee war am Dienstagabend mehr als zwei Dollar je Fass gefallen. Am Markt gab es zudem Zweifel an der Umsetzung der Förderkürzung wichtiger Mitgliedsstaaten des Ölverbunds Opec+. So meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Russland seine Rohölexporte zum Jahresende merklich gesteigert habe.

Darüber hinaus wurden die Ölpreise durch die jüngste Kursentwicklung des US-Dollars belastet. Zu Beginn des neuen Jahres hatte die US-Währung an Stärke gewonnen. Weil Rohöl in der Regel in US-Dollar gehandelt wird, macht eine Kursstärke des Dollar den Rohstoff auf dem Weltmarkt teurer, was die Nachfrage bremst.

Eurokurs erholt sich zum US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von den deutlichen Vortagesverlusten erholt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0954 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0956 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Devisenmarkt. Am Dienstag hatte eine Dollar-Stärke die Gemeinschaftswährung unter Druck gesetzt. Der Kurs war zeitweise um bis zu einen Cent gefallen. Am Markt hatte sich die Spekulation auf eine schnelle Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed abgeschwächt, was der amerikanischen Währung Auftrieb verlieh.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf die Geldpolitik in den USA gerichtet. Am Abend wird die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung veröffentlichen. Anleger erhoffen sich von der Mitschrift Hinweise auf die künftige Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt. Vor der Veröffentlichung des Protokolls stehen zudem noch wichtige Stimmungsdaten aus der US-Industrie auf dem Programm, die am Devisenmarkt am Nachmittag ebenfalls für Impulse sorgen könnten.