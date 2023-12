Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 27.12.23 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

Mehr als 200.000 Ladendiebstähle in England im Jahr nicht aufgeklärt

LONDON: Mehr als 200.000 Ladendiebstähle in England und Wales sind auch nach einem Jahr nicht aufgeklärt worden. Im Durchschnitt wurden zwischen Juli 2022 und Juni 2023 Ermittlungen zu 560 Taten jeden Tag eingestellt worden, ohne dass Verdächtige identifiziert wurden. Das sind 57 Prozent aller angezeigten Fälle, wie die oppositionellen Liberaldemokraten unter Berufung auf Behördenangaben am Mittwoch mitteilten. «Wieder einmal scheitert diese konservative Regierung vollständig daran, die wachsende Epidemie der Kriminalität zu bekämpfen», sagte der innenpolitische Sprecher der Partei, Alistair Carmichael.

Der Einzelhandel hatte zuletzt von einem starken Anstieg der Taten berichtet. Mehrere Kioskbesitzer hätten ihre Läden dicht gemacht - weil sie kein Geld für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen haben oder aus Angst vor neuen Überfällen. Für die Zunahme machen Experten mehrere Gründe verantwortlich: die gestiegenen Lebenskosten, Nachahmereffekte durch Videos auf Tiktok und organisierte Banden mit durchgeplanten Raubzügen. Die Regierung reagierte im Herbst mit einem neuen Aktionsplan und ordnete schärferes Durchgreifen an.

Wie aus den Daten hervorgeht, stieg die Zahl der angezeigten Ladendiebstähle auf das Niveau vor der Pandemie. Die Zahl der nicht aufgeklärten Taten war aber zuletzt höher als im Zeitraum 2018/19. Im Vergleich zu den Pandemiejahren stagniert die Quote. Zuletzt wurde in etwa 15 Prozent der Fälle ein Verdächtiger angeklagt oder vor Gericht geladen, auch das entspricht etwa den Werten der beiden Vorjahre. Vor der Pandemie lag diese Quote um 20 Prozent.

Ölpreise wenig bewegt nach Kurssprung am Vortag

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nach dem Anstieg am Vortag wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 81,14 US-Dollar. Das war 7 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 3 Cent auf 75,54 Dollar nach.

Hintergrund des Kursanstieges am Dienstag waren zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. Die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen griffen nach eigenen Angaben ein weiteres Handelsschiff im Roten Meer an, obwohl die USA und eine Reihe anderer Nationen eine maritime Taskforce zur Abwehr von Angriffen gebildet haben. Daraufhin mieden Schiffe wieder die wichtige Schifffahrtsroute durch das Rote Meer.

Der jüngste Angriff der Huthi-Rebellen im Jemen und die US-Angriffe auf Ziele im Irak sind Beobachtern zufolge weitere Anzeichen dafür, dass sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas zu einem größeren Konflikt ausweiten könnte, der den Nahen Osten zu destabilisieren droht. Dies wiederum gefährdet die Sicherheit der weltweiten Ölversorgung, was den Preis für den wichtigen Rohstoff in die Höhe treibt.

Euro notiert klar über 1,10 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch deutlich über 1,10 US-Dollar behauptet. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1044 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0983 (Donnerstag: 1,0983) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9104 (0,9104) Euro gekostet.

An den Börsen in Europa wird nach den Weihnachtsfeiertagen wieder gehandelt. Gleichwohl wird dort und auch am Devisenmarkt mit einem ruhigen Handel gerechnet, denn die meisten großen Investoren haben mit dem nahenden Jahresausklang die Bücher bereits geschlossen. Wichtige Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nicht auf der Agenda.