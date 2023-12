Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.12.23 | Aktualisiert um: 18:45 | Überblick

Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fällt unter zwei Prozent

FRANKFURT/MAIN: Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch bis zum Mittag im Kurs weiter zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,34 Prozent auf 137,79 Punkte. Die Rendite der am Kapitalmarkt besonders beachteten zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug bis auf 1,97 Prozent. Es ist das erste Mal seit März, dass die runde Marke von zwei Prozent unterschritten wird. An der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen orientieren sich etwa die Bauzinsen.

Für Zinsdruck sorgten neue Inflationsdaten aus Großbritannien. Die Teuerung ging im November nicht nur deutlicher zurück als erwartet. Die Entwicklung stützt Erwartungen, wonach die britische Notenbank 2024 mit Zinssenkungen beginnen dürfte. Aktuell beträgt der Leitzins wegen der einst sehr hohen Inflation 5,25 Prozent.

Nicht nur von der Bank of England, auch von der US-Zentralbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) werden im kommenden Jahr geldpolitische Lockerungen erwartet. Allerdings liegen die Markterwartungen und die Zinssignale der Notenbanken weit voneinander entfernt. An den Märkten werden derzeit deutlich frühere und kräftigere Zinsreduzierungen erwartet, als dies etwa Projektionen der Federal Reserve oder Äußerungen aus der EZB nahelegen.

Ölpreise kaum bewegt

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 79,27 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg - ebenfalls geringfügig - auf 74,05 Dollar.

Die angespannte Lage im Roten Meer bleibt ein großes Thema am Ölmarkt. Nach wiederholten Angriffen der von Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe meiden große Reedereien die für den Öltransport wichtige Seepassage durch den Suezkanal. Dies erhöht Dauer und Kosten des Transports, weil große Umwege über die Südspitze Afrikas zu nehmen sind.

Die Erdölpreise sind in Reaktion auf die Spannungen im Roten Meer gestiegen, allerdings von nicht allzu hohem Niveau aus. Denn in den Wochen zuvor waren die Preise auf halbjährige Tiefstände gefallen.

Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwochmorgen etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0960 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0962 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen zwar einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Allerdings handelt es sich überwiegend um Zahlen aus der zweiten Reihe mit nicht ganz so hoher Marktrelevanz. In Großbritannien dürften am Morgen neue Inflationsdaten auf Interesse stoßen, da sie große Bedeutung für die Geldpolitik der britischen Notenbank haben. In der Eurozone meldet sich aus den Reihen der EZB Chefvolkswirt Philip Lane zu Wort.