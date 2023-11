Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.11.23 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Institut sieht Inflation in Deutschland auf Rückzug

MÜNCHEN: Das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo sieht einen nachlassenden Preisdruck in Deutschland. Zwar dürfte die Inflationsrate im Dezember vorübergehend auf etwa 4 Prozent steigen, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Mittwoch laut Mitteilung.

Hier zeige sich aber vor allem ein Basiseffekt. Im Vorjahr seien die Gaspreise im Verbraucherpreisindex kräftig gesunken, da der Staat die Kosten für den Dezember-Abschlag übernommen habe. «Aber bereits zu Beginn des kommenden Jahres wird die Inflationsrate auf unter 3 Prozent sinken», prognostizierte der Experte.

Am Mittwoch stehen zunächst die Verbraucherpreisdaten für den November an. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht um 14.00 Uhr den Index, bei dem Experten einen Rückgang der Jahresteuerungsrate in Europas größter Volkswirtschaft von 3,8 auf 3,5 Prozent erwarten.

Einer Ifo-Umfrage zufolge wollen etwas mehr Unternehmen ihre Preise erhöhen. Der Index der Preispläne stieg im November auf 18 von 15,4 Punkten im Oktober. Dies ist den Experten zufolge vor allem auf die unternehmensnahen Dienstleister und den Großhandel zurückzuführen. Dort stieg der Saldo von 21,5 auf 28,3 Punkte. In den konsumnahen Branchen dagegen gingen die Preiserwartungen weiter zurück: Im Lebensmittel-Einzelhandel sank der Saldo von 40,7 auf 34,2 Punkte, im übrigen Einzelhandel von 28,2 auf 27,7 Punkte und bei den konsumnahen Dienstleistern von 29,3 auf 25,5 Punkte.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 81,89 Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 32 Cent auf 76,73 Dollar.

Marktteilnehmer erklärten die höheren Preise mit der jüngsten Dollarschwäche. Er hat im Handel mit anderen wichtigen Währungen an Wert verloren. Das macht das in Dollar gehandelte Rohöl auf dem Weltmarkt günstiger, was für eine stärkere Nachfrage und damit zu höheren Ölpreisen führt.

Eurokurs auf höchstem Stand seit August

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Mittwoch über die Marke von 1,10 Dollar gestiegen. Im Lauf der Nacht stieg die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,1017 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit August. Am Morgen wurde der Euro wieder etwas tiefer bei 1,1004 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0949 Dollar festgesetzt.

Wie in den vergangenen Tagen profitierte der Euro von einer Dollar-Schwäche. Am Morgen stand die US-Währung erneut zu fast allen anderen wichtigen Währungen unter Verkaufsdruck. Zuletzt gab es vermehrt Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr die Zinsen senken könnte. Das belastet den Dollar.